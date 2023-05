Zánět močových cest se projeví i na barvě moči. Jak se pozná, že zánět postoupil do ledvin?

Příčinou zánětu močových cest jsou bakterie, které se dostávají do orgánů močového ústrojí z vnějšího okolí. Na tyto infekce jsou náchylnější ženy, protože mají kratší močovou trubici. Bakterie mohou tudíž snadněji postoupit do močového měchýře a množit se v něm. Problémy s močovými infekcemi ale trápí často i seniory, pacienty s diabetem nebo muže se zbytnělou prostatou. [1, 2, 3]

Co je zánět močových cest?

Zánět močových cest je souhrnné označení pro všechny infekce močové soustavy. Tyto infekce jsou zpravidla bakteriálního původu, ojediněle je však mohou způsobovat také kvasinky nebo viry. Nejčastěji je vyvolává Escherichia coli, která se běžně nachází ve střevní mikroflóře. Z dalších mikroorganismů způsobují močové infekce rody Klebsiella, Proteus, Enterococcus nebo Pseudomonas, ale také některé pohlavně přenosné bakterie:

Chlamydia trachomatis,

Ureaplasma,

Mycoplasma. [4, 5, 6]

Mezi infekce postihující močové ústrojí patří:

zánět močového měchýře (cystitis),

zánět močové trubice (uretritis),

zánět ledvin a ledvinné pánvičky (pyelonefritis),

zánět prostaty (prostatitis).

Bakterie se nejprve dostane do močové trubice, odkud se šíří proti proudu moči až do močového měchýře. Pokud člověk pije málo tekutin a zadržuje moč, vytváří tím ideální prostředí pro množení patogenů v močovém měchýři. Neléčený zánět močového měchýře může snadno přejít v zánět ledvin, což už je mnohem závažnější stav. [7, 8]

Záněty močových cest lze klasifikovat podle mnoha kritérií. Jedním z nich je frekvence výskytu a rychlost nástupu klinických příznaků:

akutní zánět močových cest – běžné infekce, které potkají během života téměř každou ženu, po vyléčení už se nevrací,

– běžné infekce, které potkají během života téměř každou ženu, po vyléčení už se nevrací, chronický zánět močových cest (opakovaný zánět močových cest) – chronické a recidivující infekce, trápí pacienty několikrát za rok. [9, 10]

Příčiny zánětu močových cest

K rozvoji zánětu močových cest může přispívat celá řada faktorů:

nedostatečná intimní hygiena,

zadržování moči,

nedostatečný příjem tekutin,

vrozené vady močového ústrojí,

močové konkrementy,

permanentní močový katetr,

časté střídání pohlavních partnerů,

nechráněný pohlavní styk. [11, 12]

Jaké má zánět močových cest příznaky?

Příznaky zánětu močových cest se odvíjí od toho, jaký orgán je postižen. Také záleží na tom, jaký patogen infekci způsobil. U většiny infekcí se objevují pálení, řezání nebo bolesti při močení. Nemocní často pociťují bolesti v podbřišku a nucení na močení. Zároveň ale mají problém nějakou moč vůbec vyloučit a trpí pocity nedostatečného vyprázdnění.

Viditelné změny je možné sledovat i na samotné moči. Bývá kalná, zapáchá, nebo je dokonce načervenalá, pokud se do ní dostane příměs krve. U pokročilých zánětů, kdy infekce postoupí do ledvin, se přidružují tyto charakteristické příznaky:

Zánět močových cest u dětí

Zánět močových cest není u dětí snadné diagnostikovat. V každém věkovém období se totiž projevuje trochu jinak. U kojenců se mnohdy neobjevují vůbec žádné příznaky, nebo naopak dochází k septickým stavům. Děti v batolecím věku trápí už trochu specifičtější příznaky, které se podobají zánětům u dospělých:

časté močení,

pálení, řezání a bolesti při močení,

bolesti bříška,

úniky moči. [17, 18]

Zánět močových cest v těhotenství

Infekce močových cest jsou v těhotenství poměrně běžné, a to především kvůli anatomickým změnám močových cest (tlačí na ně zvětšující se děloha). Případné potíže s močením je nutné začít řešit okamžitě. Neléčený zánět močových cest představuje riziko nejen pro samotnou ženu, ale i pro její nenarozené dítě. V krajních případech může dokonce vyvolat předčasný porod. [19, 20]

Zánět močových cest u mužů

Na infekce močových cest trpí muži mnohem méně než ženy. Je to dáno tím, že mají delší močovou trubici, takže je pro bakterie mnohem obtížnější doputovat až do močového měchýře. Zánět močového měchýře u mužů mohou způsobit podobné rizikové faktory jako u žen. Více ohroženi jsou také muži, kteří trpí hyperplazií prostaty, nebo jedinci provozující nechráněný anální styk. Zánět močové trubice u mužů se pak objevuje spíše v souvislosti s pohlavně přenosnými chorobami. [21, 22]

Zánět močových cest: léčba

Aby mohl být zánět močových cest správně léčen, musí být nejprve proveden rozbor moči. Z výsledků poté ošetřující lékař zjistí, jakými bakteriemi je zánět způsoben, a předepíše vhodné léky.





Léky na zánět močových cest

Na akutní záněty močových cest lékaři nejčastěji předepisují chemoterapeutika, jako jsou nitrofurantoin, sulfamethazol nebo trimethoprim. U pacientů, kteří nemohou užívat tyto léky, lékaři předepisují některé z širokospektrých antibiotik. Podobně přistupují i k pacientům, u kterých chemoterapeutika nezabírají. [23, 24]

U nekomplikovaných infekcí se antibiotika předepisují na 5 dní, u vážnější případů na 7–10 dní. Důležité je poctivě dobrat celé balení, i když se pacient cítí už dobře. Společně s antibiotiky se doporučuje začít užívat rovnou i probiotika, aby nedošlo k narušení střevní mikroflóry.

Léčbu infekce močových cest můžete podpořit užíváním přípravků s obsahem D-manózy. Velice oblíbené jsou pak také přípravky s brusinkami, sušené brusinky nebo brusinkový džus. [25, 26, 27]

Zánět močových cest: domácí léčba

Při léčení infekcí močových cest existují různá režimová opatření, která mohou stav pacienta výrazně zlepšit:

pití velkého množství tekutin,

pití urologických čajů,

sedací koupele z heřmánku nebo březového listí,

teplé obklady na břicho. [28, 29]

Jak probíhá zánět močových cest?

Zánět močových cest začíná v močové trubici, do které se dostanou bakterie. Tyto mikroorganismy pak mohou dojít až do močového měchýře, kde se v případě zadržování moči a nedostatečného pití tekutin nekontrolovatelně množí. V této fázi onemocnění se objevují bolesti a řezání při močení, nucení na močení, pocit nedokonalého vymočení a bolesti v podbřišku. Pokud se zánět močového měchýře nijak neléčí, může postoupit až do ledvin.

Jak léčit zánět močových cest?

Základem léčby je správná diagnóza. Lékař by měl indikovat rozbor moči a na základě výsledků předepsat pacientovi vhodná antibiotika. Z podpůrných opatření se doporučuje užívat přípravky s D-manózou, konzumovat brusinky, pít dostatečné množství tekutin a snažit se pobývat v teplém prostředí.

Jaká jsou nejpoužívanější antibiotika na zánět močových cest?

Jestliže se dá u zánětu předpokládat nekomplikovaný průběh, je lékem první volby některý přípravek ze skupiny chemoterapeutik (nitrofurantoin, sulfamethazol, trimethoprim). Pokud pacient na lék první volby nereaguje, předepíše se jiné antibiotikum.