Iniciativa žádá zákaz prodeje živých ryb, je to trápení zvířat

Jeden z tradičních předvánočních rituálů – nákup živých kaprů k přípravě štědrovečerní večeře – by mohl v budoucnosti zmizet v propadlišti dějin. Stát by se tak mohlo v případě novelizace stávajících zákonů, pokud by byli úspěšní signatáři petice požadující zákaz prodejů živých ryb, nejen v předvánočním období.

Prodej živých ryb je zbytečná krutost, uvádějí autoři výzvy

Petici se zhruba šesti tisíci podpisů převzal v minulém týdnu od zástupců organizace Compassion in World Farming (CIWF) náměstek ministra zemědělství Radek Holomčík. Konstatoval, že ministerstvo zemědělství je vstřícné k otevřené diskusi týkající se podmínek prodeje ryb.

Autoři petice ve své výzvě označují prodej živých ryb jako zbytečnou krutost a tvrdí, že v ČR je „běžnou praxí zakoupit si rybu určenou ke konzumaci ještě živou, přenášet či převážet ji poté po libovolně dlouhou dobu bez vody a následně ji přechovávat v nevhodných podmínkách v domácnosti, případně ji vypustit zpět do rybníka či řeky. K tomu dochází zejména při prodeji tzv. vánočních kaprů. Prodej živých ryb však probíhá i v průběhu celého roku“.

Výzva žádá ukončení prodeje živých ryb Compassion in World Farming (CIWF) ve svém otevřeném dopise poukazuje na některé problematické situace, kdy může docházet k týrání zvířat: Zakoupená živá ryba bývá přenášena obvykle v igelitovém obalu po libovolně dlouhou dobu bez vody . V důsledku toho se jí slepí žaberní destičky, funkce žaber se zhorší a ryba se dusí .

. V důsledku toho se jí slepí žaberní destičky, funkce žaber se zhorší a . Před domácím usmrcením bývá ryba přechovávána běžně ve vaně , což je pro ni absolutně nevhodné prostředí. Kvůli rozdílné teplotě vody může dojít k teplotnímu šoku , hrozí nedostatek kyslíku a chlor obsažený ve vodě může poškodit kůži i nervovou soustavu zvířete.

, což je pro ni absolutně nevhodné prostředí. Kvůli rozdílné teplotě vody může dojít , hrozí a obsažený ve vodě zvířete. Správné omráčení kapra před vykrvením není jednoduché. V případě usmrcení v domácnosti tak existuje vysoké riziko, že zvíře není před vykrvením a po celou dobu vykrvování omráčeno s dostatečnou ztrátou citlivosti a vnímání .

tak existuje vysoké před vykrvením a po celou dobu vykrvování . Někteří lidé vypouštějí zakoupené ryby s dobrými úmysly zpět do volné vody. Většina ryb však pravděpodobně nepřežije, neboť jejich energetické zásoby jsou vlivem sádkování, kdy jsou v podstatě týrány hlady, vyčerpány a imunita oslabena. Navíc i v tomto případě existuje riziko teplotního šoku. Ve všech výše zmíněných bodech jde podle autorů petice o porušování zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Zdroj: TZ CIWF, více informací o kampani najdete na www.rybolove.cz.

Zájemců o živé ryby ubývá

Aktuálně ale ministerstvo žádné změny nepřipravuje. Jednak proto, že resort zemědělství řeší řádově závažnější témata, jako je nastavení zemědělské politiky na období příštích pěti let v diskusích s Evropskou komisí. Podle všeho ale také proto, že spotřebitelů kupujících si živé ryby neustále ubývá.

Zabít a naporcovat doma kapra či jakoukoli jinou rybu totiž v současné době nepatří mezi dovednosti, jimiž by zejména mladší generace při přípravě pokrmů disponovala. Kromě toho ve společnosti sílí tendence požadující lepší životní podmínky hospodářských zvířat (tzv. animal welfare), tedy i vánočních a ryb obecně.





Výsledkem jsou pak mimo jiné i doporučení, aby spotřebitelé preferovali nákupy odborně usmrcených ryb, a živé ryby pokud možno nekupovali. S takovým doporučením se ostatně už v minulosti ztotožnila jak Ústřední komise na ochranu zvířat, tak Státní veterinární správa ČR (SVS ČR), tak ale i samotní rybáři prostřednictvím Rybářského sdružení ČR.

Sami veterináři při pravidelných kontrolách podmínek prodeje ryb prohřešky vůči animal welfare zaznamenávají, v praxi jde o jednotky případů ročně. Například v loňském roce šlo o čtyři případy, kdy se ovšem porušení legislativy týkalo nedostatečného okysličování vody v kádích. V oblasti podmínek chovu, produkce a prodeje ryb je sice právě SVS kontrolním orgánem, možná změna zákona na ochranu zvířat proti týrání (č. 246/1992 Sb.) ale spadá do gesce ministerstva zemědělství.

Některé tradice jsou již překonané

Vše přitom nasvědčuje tomu, že minimálně letos o Vánocích si budou moci zájemci živé ryby ještě koupit. I proto, že některé z argumentů signatářů petice se ze života zcela přirozeně vytrácejí.

Otevřený dopis s výzvou k ukončení prodeje živých ryb podepsalo šest tisíc lidí Autor: Compassion in World Farming

Jedním z nich je „tradice“ vypouštění vánočních kaprů zpět do rybníků a vodních toků, která prakticky vymizela, a to na základě po řadu let se opakujících apelů, zejména ze strany veterinářů, že do přírody opětovně vypouštěný živý zakoupený kapr v drtivé většině případů uhyne.

Stejně tak někdejší zvyk dávat živé ryby po nákupu a příchodu domů na několik hodin, nebo dokonce dní do vany (což je podle signatářů „běžná“ praxe), je minimálně z hygienických důvodů překonaný.

Do třetice opravdu málokdo přenáší zakoupenou živou rybu „po libovolně dlouhou dobu“ domů v igelitovém obalu, neboť množství prodejních míst vánočních kaprů po celém území ČR je natolik početné, že není problém ryby zakoupit v bezprostředním okolí bydliště.

Větším tématem než vánoční kapři je mořský rybolov

Faktem ale je, že podmínky animal welfare (pohody zvířat) nejsou v případě ryb (ale také třeba hmyzu a dalších živých organismů) tak podrobně specifikovány jako u klasických hospodářských zvířat, přičemž i u nich se stále zpřísňují, a nadále, i v rámci podmínek Společné zemědělské politiky EU, zpřísňovat budou.

Je tak velmi pravděpodobné, že časem dojde i na podmínky usmrcování a prodeje ryb, což se ale zdaleka netýká jen ČR, jen kaprů a jen vánočních svátků.

Určitě větším tématem je animal welfare týkající se mořského rybolovu, který petice vůbec nezmiňuje, ačkoli spotřeba mořských ryb v ČR je (bohužel) několikanásobně vyšší než spotřeba tuzemských sladkovodních ryb.