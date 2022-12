Kapr ve vaně: největší stres v jeho životě

Je sedm hodin večer, stmívá se a rtuť teploměru klesla k minus jedenácti stupňům Celsia. U zasněžených kádí s kapry postávají dva zmrzlí chlapi. „Prodáváme tu každý den od osmi ráno do osmi večer,“ svěřil se mi jeden z nich, a na otázku, jak to zvládají, když je taková zima, se jen usmál: „No, musíme. K Vánocům to patří!“

Ochránci zvířat si naopak myslí, že by se Vánoce bez kapra na štědrovečerním stole obešly a každoročně proti prodejům kaprů protestují. „Potlučené a stresované ryby jsou namačkány do kádí, které by byly často malé i pro jedinou z nich. Ve chvíli, kdy se kapři dostávají na tato prodejní místa, jsou již řadu dní po výlovu. Celou tuto dobu trávili v autech, přepravkách, zcela bez potravy a velmi hustě na sebe namačkáni Jsou tedy vyhládlí, oslabení, stresovaní a často poranění,“ píše Nadace na ochranu zvířat na svých stránkách.

Odborníci z řad veterinářů ovšem říkají, že jsou kádě vyhovující, pokud do nich neustále přitéká voda. Tím je zajištěno její dostatečné množství, stejně tak jako přívod vzduchu.

Ať je to jak chce, pohled na líné kapry, čekající na jistou smrt, je vždy trochu smutný. „Nemám to ráda, ale na druhé straně si nedovedu představit předvánoční shon bez studených kádí plných ryb,“ říká Marie Polanská a vybírá kapra, na kterém si za tři dny s rodinou pochutná.

Tradice pojídání kaprů o Vánocích však nesahá příliš daleko do minulosti. Kapr se stal tradičním štědrovečerním jídlem teprve v druhé polovině devatenáctého století.





Myslíte si, že jsou kapři v kádích týráni? Ano, ochránci zvířat mají pravdu a prodej by se měl zakázat Ne, není to týrání, ochránci tento problém zbytečně zveličují Když se kaprům zajistí dobré podmínky, je tento předvánoční prodej v pořádku Zobraz výsledek

Kapra živého, nebo mrtvého?

Vánoční kapři se většinou začínají prodávat týden před svátky. Největší frmol bývá u kádí tradičně den nebo dva před Štědrým dnem. Maso je tak čerstvé a nejchutnější. „Vykuchané maso určitě vydrží několik dní v lednici,“ říká prodejce kaprů v Praze na Národní třídě.

Nicméně je stále hodně těch, kteří si kupují kapra v předstihu a nechají ho plavat ve vaně. Dělá se to zejména kvůli dětem, pro které je to velký zážitek. Mohou si kapra prohlédnout zblízka a osahat si ho. Podle Josefa Dubena ze Státní veterinární správy České republiky je to přežitek, kterému bychom se měli v dnešní době vyhnout. „V dobách, kdy nebyly lednice, to bylo jedinou možností, jak uchovat rybu čerstvou. Tenkrát ji však mívali lidé v kádi nebo neckách v nevytápěné místnosti, kde byla voda pochopitelně studená. Pokud necháte kapra „plavat“ v bílé vaně s chlorovanou vodou, nebude mu to příliš příjemné. Kapr navíc zažívá při přenosu domů hned několik teplotních šoků. Nemluvě o lovení do kýblu kvůli koupání a následném vypouštění zpět.“

Úplně nejhorší pro rybu je, když se jí majitelům zželí a rozhodnou se pustit ji na svobodu. Nedělejte to. Kapr není zlatá rybka, žádné přání vám nesplní a pravděpodobně se nedožije Nového roku. Ryba je totiž po několikaměsíčním hladovění v sádkách a neustálých transportech zcela vyčerpaná. V tomto stavu má pouze minimální šanci na přežití ve volné přírodě. Nemá dostatečné zásobní látky a nenajde potřebné množství potravy.

Další záležitostí je usmrcování kapra. Josef Duben rozhodně doporučuje nechat rybu usmrtit odborníkem a nekupovat ji živou. Kapři se totiž musejí usmrcovat tak, jak stanoví zákon. To znamená, že rybu musíte praštit tupým předmětem ránou na temeno, tedy nad oči a následně vykrvit. Nezkušení mohou kapra jen nedokonale omráčit – kapři zabíjení podomácku tak často umírají v bolestech.

Proč si dát kapra?

Pro kapra v kádi je jednoznačně nejlepší, pokud si ho koupíte a donesete domů již usmrceného. Rybí maso rozhodně do jídelníčku člověka patří. Je zdrojem jednodušších bílkovin, má velmi příznivé složení tuku a vysoký obsah vitaminů a minerálních látek. Jedení rybího masa se považuje za součást prevence kardiovaskulárních chorob. Pochopitelně záleží na úpravě masa.

Kapr na černo podle Magdaleny Dobromily Rettigové

Den před konzumací se připraví omáčka, která se potřebuje rozležet.

Do hrnce nalijeme litr vody. Přidáme čtyři lžíce octa (nejlépe vinného nebo jablečného), půlku cibule, půl lžíce rozkrájené mrkve, celeru a kořenové petržele, jeden bobkový list, hřebíček, tři zrnka nového koření a čtyři zrnka černého pepře, lžičku soli, dvě lžíce piva. Vše vaříme na mírném ohni, dokud zelenina nezměkne.

Pak do hrnce přidáme naporcovaného a osoleného kapra. Povaříme na mírném ohni asi čtvrt hodiny.

Hotové maso vyndáme a do šťávy přidáme několik vlašských ořechů a 80 gramů perníku na strouhání tři tabulky perníku. Za stálého míchání vaříme, dokud omáčka nezhoustne. Na závěr dochutíme špetkou nastrouhané citronové kůry, trochou citronové šťávy, dvěma lžícemi červeného vína a malinovou zavařeninou. Za stálého míchání necháme povařit.

Rybu na talíři přelijeme procezenou omáčkou a ozdobíme lžící hrozinek a nakrájených mandlí.

Jako přílohu volíme houskový knedlík, bramborovou kaši nebo chleba. O Vánocích si můžeme dopřát i bramborový salát.

Foto: Filip Singer