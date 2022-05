Kouří vaše dítě? Nestrašte ho rakovinou, ukažte mu krabici od iPhonu

Podle nedávné zprávy WHO o globální tabákové epidemii roste v některých evropských zemích mezi mladými lidmi spotřeba tabáku a dosahuje téměř podobné míry jako u dospělých. Bohužel je vedle Litvy a Lotyšska jmenovaná jako nejzasaženější i Česká republika, kde si podle průzkumu Global Youth Tobacco Survey (GYTS) v posledním měsíci zapálilo cigaretu 15 procent dětí ve věku od 13 do 15 let. Pro srovnání, třeba v Rumunsku to bylo devět procent. Aktivně pak v Česku kouří na čtvrt milionu dětí a mládeže do 18 let.

Ke vzniku závislosti stačí u dětí strašně málo

Experimentování s cigaretami začíná v dětství, nejčastěji ve věku 10 až 14 let, a je silně ovlivněno sociálním prostředím, především vztahem k vrstevníkům. To znamená, že pokud kouří spolužáci nebo děti ze sousedství, roste touha nekuřáka zapálit si a patřit „k partě“. Svoji roli hraje i nápodoba vzorů ze světa dospělých. Děti rodičů, kteří kouří, bývají v dospělosti častěji samy kuřáky.

Návyk je obvykle pozvolný. První pokusy, pak příležitostné kouření a budování vzorců prožitků. Podle vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Evy Králíkové si děti a mladiství možnou závislost nepřipouštějí: „Zeptáte-li se dospívajícího, zda bude kouřit třeba za pět let, řekne, že ne. Ale tak to nebude, protože přestat kouřit opravdu není jednoduché.“

Málokdo si uvědomí, že pro vznik závislosti u dítěte stačí občasné kouření po dobu čtyř týdnů nebo denní kouření cigaret v množství menším než pět.

S rakovinou děti nevystrašíte

Dnes už moc dobře víme, a neustále se také ve veřejném prostoru opakuje, že kouření poškozuje všechny části těla a způsobuje řadu vážných nemocí. V popředí je rakovina plic a hrtanu, ale i nemoci srdce a cév, jakož i snížení obranyschopnosti, což vede k častější nemocnosti a třeba i k problematičtějšímu hojení ran.





Jenže v patnácti letech je člověk „nesmrtelný“ a možný infarkt za dvacet nebo třicet let ho nezajímá. Stejně tak necítí sentiment z toho, že možná neuvidí vyrůstat svá vnoučata. Důležité je pro ně žít tady a teď.

„Péče o adolescenty závislé na tabáku je velmi obtížná. Byli jsme součástí mezinárodního projektu léčby závislostí adolescentů na tabáku a výsledky se v podstatě ve všech zemích shodovaly – moc se s tím dělat nedá. Adolescenti nejsou motivovaní přestat s kouřením a nemají kladný vztah k léčbě,“ uvádí profesorka Králíková.

Centrem pro závislé na tabáku, ve kterém působí, prošlo asi 7000 pacientů, kteří chtějí se svojí závislosti bojovat. Mladších 18 let z nich bylo pouze 50 a bohužel všichni „zmizeli ze sledování“, což znamená, že léčbu přerušili.

„Typickým příkladem byla dvanáctiletá dívka, která kouřila 15, možná i 20 cigaret denně. Přišla na jaře a s pomocí nikotinových inhalátorů přestala kouřit, potom i užívat nikotin v jakékoli podobě. Závislosti se tedy zbavila. Po letních prázdninách se však ozvala, že se vrací do školy s obavou, že do toho opět spadne.“ Její obavy se pravděpodobně naplnily, protože pak už se nikdy neozvala.

Aby vaše dítě nekouřilo Buďte pro dítě nekuřáckým vzorem.

Kouříte-li, dejte mu jasně najevo, že nejste spokojeni se svým kuřáctvím.

Zajímejte se o to, co dělá vaše dítě ve volném čase.

Vytvořte pro děti nekuřácký domov a mluvte s nimi o kouření.

Podporujte zdravé sebevědomí dětí.

Veďte je ke zdravému způsobu života.

Neuchylujte se ke kázání nebo vyhrožování.

Argumentujte tím, že kouření člověka omezí na svobodě, a ukažte jim, co by si mohli místo cigaret koupit. Další informace najdete na stránkách Nekuřátka.cz, Bezcigaret.cz.

Linka pro odvykání kouření: 800 350 000

„Nenech ze sebe udělat otroka a hlupáka…“

Pokud tedy mladé lidi zdravotní rizika příliš nezajímají, ba naopak je někdy vyhledávají, co by na ně mohlo platit? Podle Evy Králíkové by si v první řadě měli uvědomit, že kouření je dětskou nemocí a v žádném případě nejde o znak dospělosti a že většina dospělých kuřáků nekouří ráda.

„Je potřeba spíše argumentovat tím, že si z nich výrobci cigaret dělají otroky. Kouřit po svých 18. narozeninách začne pouze jeden z deseti. Naprostá většina začíná kolem 10 až 12 let. Proto je marketing cílený na děti. Jasně jim tedy říct: Nenechte ze sebe udělat otroka a hlupáka, který pak bude celý život platit,“ doporučuje odbornice.

Zajímat by je mohly peníze, pomůže (ne)kuřácká kalkulačka

Takzvané „kusovky“, tedy cigarety, které se prodávaly samostatně za jednotnou cenu 3,50 Kč, jsou od roku 2003 zákonem o spotřebních daních zcela zakázané. Jedním z důvodů zákazu byla i prevence kouření dětí a mladistvých. Jedna cigareta pro ně byla cenově mnohem přístupnější než celá krabička cigaret. Tu nejlevnější si v dnešní době mohou pořídit od 84 korun výše. Nutno dodat, že děti se na krabičky cigaret často ze svého kapesného skládají, takže ani nyní nemusejí vydávat větší částky najednou.

Přesto by je právě peníze vydané za kouření mohly zajímat, ale až v případě, pokud uvidí trochu větší obnos pohromadě, respektive to, o co kvůli kouření přišly: „Děti si nedokážou představit, co by si mohly místo cigaret za dva nebo tři měsíce koupit. Ukažte jim krabice od počítačů, iPhonů, kvalitních tenisek, které by mohly mít, kdyby nekouřily,“ doporučuje profesorka Králíková.

Jedna z přístupných „kalkulaček“, které dokážou dítěti vizuálně přiblížit konkrétní předměty, je například na stránkách Nekuřátka.cz, které se věnují právě dětským závislostem na tabáku.