Podívejte se do záchoda. Barva moči ukáže, zda pijete málo, nebo moc

Pravidlo číslo jedna? Pijte podle toho, jaké je roční období a jak se vy sami namáháte. Pravidlo číslo dvě, hodně záleží na tom, čím vlastně žízeň zaháníte – nejlepší je voda nebo slabé přírodní minerálky.

I když, pokud je řeč o pocitu žízně, zase tolik na něj nespoléhejte, vlastně to moc spolehlivý ukazatel není. Když už žízeň máme, jsme většinou na hraně lehké dehydratace a navíc, s věkem tenhle vjem slábne. Starší lidé často pijí velice málo, protože tělo je neupozorní na to, že by měli. Pocit žizně navíc ovlivňuje složení jídla, tělesná i venkovní teplota, léky či třeba stres.

Každopádně platí, že v horkých dnech se více potíme, ztrácíme více tekutin a s nimi i důležité minerální látky. Pokud tyto ztráty nedoplníme, tělo strádá. Proto je obzvlášť důležité, aby základem letního pitného režimu byla čistá voda v čele s přírodními minerálkami pro doplnění vypocených minerálních látek.

Nejlepším ukazatelem je barva moči – pokud je tmavě žlutá až oranžová, pijeme málo, pokud je světle žlutá, pijeme akorát. A pokud je skoro bez zabarvení, pijeme moc a měli bychom ubrat, protože jinak neděláme dobře svým ledvinám. V takovém případě tělo přichází neustálou ledvinnou filtrací o cenné minerální látky.

V moči se nenachází žádné odpadní látky a tekutiny jsou v nadbytku. Jde o situace, kdy člověk za den vypije dvakrát až třikrát více tekutin, než je optimum – tedy třeba šest až osm litrů vody, přestože zároveň nemá adekvátní ztrátu tekutin v důsledku náročného sportování, pobytu ve velkém vedru a podobně. Barvu moči můžeme zkontrolovat kdykoli během dne, jednoduše pouhým okem a základní orientací v barevné škále.

Galerie: Z barvy moči poznáte, zdá pojete moc nebo málo

Vodou proti únavě

Tekutiny jsou pro naše tělo neméně důležité než kvalitní strava, pravidelný pohyb a odpočinek. Dehydratace nebo nevhodný pitný režim často bývá příčinou mnohých zdravotních potíží, únavy i rozhozené psychiky. Zbytečně pak saháme po lécích na bolest hlavy, dopujeme se cukrem nebo kofeinem proti únavě, kupujeme si drahou kosmetiku na suchou nebo nečistou pleť, léčíme se s nejrůznějšími neduhy. Přitom řešení je snadné – stačí víc a kvalitněji pít, říká zdůrazňuje Zuzana Douchová, psycholožka a nutriční poradkyně.

V Česku vypijeme průměrně 2,7 l nápojů denně. Zhruba polovina populace přitom pije převážně neochucenou vodu – balenou včetně přírodních minerálek a kohoutkovou. Výsledky průzkumu pro AquaLife Institute také prozradily, že průměrná měsíční spotřeba dospělého je 33,4 l neochucené vody. Dále pijeme slazené nápoje, například limonády, ledové čaje, džusy, vody se sirupem (17,9 l), čaj (9,0 l), pivo alkoholické i nealkoholické (7,8 l), kávu (7,7 l) a tak dále.

Podle Douchové mají dospělí mají vypít denně dva až tři litry neslazených, nekofeinových a nealkoholických nápojů, ovšem ve skutečnosti se optimální množství doporučených tekutin různí. Obecně platí, že čím vyšší a objemnější člověk je, čím větší fyzickou zátěž má nebo čím větší je teplo, tím více tělo ztrácí tekutiny a minerály, tím více se musí tekutiny spolu s minerály doplňovat, vysvětlila. Spočítejte si, kolik byste měli denně vypít právě vy ZDE pomocí on-line kalkulačky.

Naučte se pít

Pitný režim začne většina lidí řešit, až když se opakovaně potýká s nepříjemnými nebo dokonce bolestivými následky dehydratace, mezi které patří zejména únava a nižší fyzická výkonnost, bolesti hlavy, závratě a nevolnost, suchá kůže, zhoršené trávení nebo ledvinové problémy. K dodržování pitného režimu by si proto měl každý co nejdříve najít tu správnou motivaci.





Ať už je to hubnutí, lepší sportovní výkony, schopnost se více soustředit na práci nebo teřba mít mladistvější pleť. Důvodů, proč začít lépe pít, je spousta, a jakmile najdeme ten svůj, máme větší šanci, že to opravdu zvládneme změnit. Nestačí jen vědět, musíme se podle toho i chovat. Je to jednoduché a každý může začít ihned – výsledky pozná za pár dní, motivuje Zuzana. Douchová.

Češi hasí žízeň hlavně neochucenou vodou a slazenými nápoji, dalším v žebříčku oblíbených nápojů je čaj, káva a pivo. Alespoň tak to ukázal letošní průzkum, který pro AquaLife Institute, letos v březnu provedla agentura Médea Research.

Výhodnou a doporučovanou součástí pitného režimu jsou kromě vody přírodní minerálky. Doplňují tělu důležité minerální látky v dobře dostupné formě, díky které je dokáže snadno vstřebat a využít. Pro každodenní pití se hodí slabě a středně mineralizované vody s obsahem rozpuštěných pevných látek do 1000 mg/l – mohou se pít bez omezení a nemusí se střídat. Silně mineralizované vody jsou zase vhodné v letním období, při sportu nebo těžké práci, kdy tělo ztrácí pocením spolu s tekutinami i minerální látky, radí Jana Ježková, předsedkyně Svazu minerálních vod.

Většina přírodních minerálek obsahuje minerální látky, jako je vápník, hořčík a draslík, které jsou nezbytné pro zdraví kostí, svalů i srdce. Kromě základních minerálních látek mohou obsahovat i stopové prvky, například zinek, měď, fluor nebo jód, které posilují imunitní systém a celkově zlepšují zdraví.