Čtyřminutová rozcvička u malých sportovců výrazně snižuje riziko, že si poraní koleno

Nová preventivní kampaň s názvem Zachraň koleno cílí na úrazy sportujících dětí. Konkrétně na poranění předního zkříženého vazu, který je v koleni. Zranění může vzniknout i v banálních situacích, jakými jsou doskok nebo změna směru. Kampaň sází na to, že pokud by se děti před sportem pravidelně rozcvičovaly, výrazně by klesl počet těch, které se zraní.
Pomocí specifického tréninku, který se dá aplikovat jako součást rozcvičky, může riziko úrazu poklesnout o 50 až 60 procent. Přitom na něj stačí čtyři minuty, říká Filip Hudeček, zakladatel projektu a lékař z I. ortopedické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) a LF MU.
Naší vizí je, že za několik let bude každý vědět, že nechce-li si zranit koleno, má se před sportem rozcvičit, vysvětluje lékař.
Dřepy, skoky, klus
Rozcvička se skládá např. z klusu na místě s otáčením, poskoků, výskoků, zakopávání vzad, sprintu, stoje na jedné noze nebo dřepů. Existují tři varianty: První je určena dětem od deseti do 14 let, druhé od 15 do 17 let a třetí dospívajícím od 17 do dvaceti let. Aby měla efekt, musí ji děti cvičit před každým začátkem lekce nebo tréninku.
Nejde o vynález českých ortopedů, ale ověřenou metodu, jež byla před lety vyvinuta Evropskou organizací pro sportovní medicínu ESSKA-ESMA a která je postupně zaváděná v jednotlivých evropských zemích.
Rozcvička přitom pomáhá předcházet nejen zraněním kolene, ale třeba i kotníku.
Úrazy kolene jsou častější
Na kampani Zachraň koleno se kromě Filipa Hudečka podílejí také ortopedi Michael Lujc, Karel Urbášek a sportovní fyzioteraput Ivan Jánský. Tým doplňují dvě stovky dobrovolníků.
K iniciativě ortopedy přiměl stoupající počet úrazů kolene.
Čelíme epidemii úrazů předního zkříženého vazu, speciálně u mladých sportovců, častěji u děvčat, popisuje Filip Hudeček v rozhovoru zveřejněném na webu FNUSA.
Existují registry, které každoročně vzrůstající výskyt dokumentují. Denně to s kolegy vídáme také v našich ortopedických praxích. Dostáváme se do situace, kdy na každý tisíc obyvatel pod dvacet let připadá jedno zranění, dodává.
Příčinou je podle lékaře je úbytek přirozeného pohybu. Děti nejčastěji sportují organizovaně. Třeba v oddílech nebo kroužcích. Není to špatně, z pohybu se ale tímto více vytrácí spontánnost a hravost, které se rozvíjejí při pobíhání po venku s kamarády. Výsledkem je, že i když děti sportují, mají v současné době horší tzv. neuromuskulární kontrolu i pohybovou koordinaci a podle lékaře jsou tak trochu nebezpečné samy sobě.
Video: Podívejte se, jak má rozcvička vypadat
Trenéři projdou školením
Kampaň chce šířit povědomí o rozcvičce mezi dětmi, rodiči, ale zejména trenéry. Většina z nich o rozcvičování projevila zájem a už nyní je dohodnuté, že trenéři s licencí budou mít tříhodinové školení rozcvičky povinné.
Takových trenérů je pět až šest tisíc. Pokud by školením prošli všichni, rozcvička by se dostala ke 180 tisícům dětí.
Při střízlivém odhadu zohledňujícím, že ne všichni proškolení se našimi radami budou řídit, máme vizi zachránit tisíc kolen za dekádu, domnívá se ortoped Hudeček.
Úraz neznamená jen bolest a delší léčení, ale také vytržení dítěte z jeho přirozeného prostředí a částečnou izolaci od kamarádů.
Návrat do sportovního života trvá až rok a někdy své vrstevníky už ani nemusí výkonnostně dohonit. Mnozí ten sport taky zabalí úplně – vrací se jich méně než padesát procent, vysvětluje smysl kampaně její zakladatel.
Více informací o kampani lze najít přímo na jejím webu nebo v rozhovoru s ortopedem Filipem Hudečkem na webu FNUSA.