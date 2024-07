Vždy jen jedno dítě a žádná salta. Jak vyváznout z trampolíny bez úrazu

Trampolíny se v posledních letech masově rozšířily do zahrad rodinných domů, ale také na hřiště a k restauracím. „Trampolíny a skákací hrady na různých společenských akcích nebo v arénách bývají přeplněné rozdováděnými dětmi, které do sebe vzájemně vrážejí a zkoušejí salta, aniž by je měly natrénovaná. Zábava pak nezřídka končí úrazem,“ varuje fyzioterapeutka Iva Bílková z FyzioKliniky.

Poranění končetin, otřes mozku i vyražené zuby

„Mezi nejobvyklejší zranění, která záchranáři u dětí v letních měsících ošetřují, jsou zlomeniny, pohmožděniny. Na trampolínách dochází často k poranění horních, dolních končetin, výjimkou ale není ani úraz hlavy nebo páteře,“ vyjmenovává Nováková.

„Tupá poranění břicha, distorze páteře,“ doplňuje výčet Břetislav Bolard, vedoucí lékař a mluvčí olomoucké záchranky.





A fyzioterapeutka Soňa Barvenčíková (Fyzionožka.cz) ještě dodává vyražené zuby, natažené i přetržené vazy a svaly. „Dítě se může i kousnout,“ poznamenává.

Jak se úrazům vyhnout?

A jak úrazům zamezit? Bolard má jasno, nejlepší prevencí je tyto činnosti úplně vynechat. Jenže vysvětlete to dětem…

„Je vhodné mít trampolínu správně zabezpečenou a nemělo by se na ní pohybovat více účastníků najednou. Pokud jsou na trampolíně děti, vždy by na ně měla dohlížet dospělá osoba,“ uvádí Alena Kisiala, tisková mluvčí záchranky Pardubického kraje.

„Děti by neměly chodit po okrajích trampolíny nebo pod trampolínu lézt, na trampolínu nepatří ani jídlo, které by mohly při skákání vdechnout, nebo tvrdé hračky, o které by se mohly poranit. Trampolína by měla mít ochrannou síť, která zabrání vypadnutí skokana, měl by se pravidelně kontrolovat stav trampolíny a děti by měly skákat pod dohledem dospělého,“ upřesňuje Monika Nováková.

Vždy jen jedno dítě

V jednom se všichni oslovení odborníci shodují. Na trampolíně by mělo skákat vždy maximálně tolik dětí, kolik doporučuje výrobce. Ideálně však jen jedno.

„Často vídáme na trampolíně řádit více dětí, čímž může snadno dojít k úrazu. Je to dáno tím, že každé dítě si skáče svým způsobem, skákání je nekoordinované. V takovém případě dítě neumí ztlumit nárazy a pérování trampolíny,“ popisuje Barvenčíková.

Co musí dítě umět?

Na trampolíně každopádně nemá co dělat žádné velmi malé dítě. „Zvlášť pro malé děti a ty méně pohybově zdatné představuje trampolína velké nebezpečí. Neumí-li dítě skákat po jedné noze panáka a v běhu či při lezení na prolézačkách působí nemotorně, není na trampolínu ještě zralé – ve skoku nezvládne zatnout správné svaly, zpevnit tělo, a když ho trampolína vymrští, chybí mu koordinace v letu a hrozí pád na rameno nebo krční páteř,“ upozorňuje Iva Bílková.

Skáče vaše dítě na trampolíně? Ano a nenapadlo by mě, že se může zranit

Ano a neřeším to

Ano, ale vždy s dohledem

Ano, pokud je na trampolíně samo

Ne, protože trampolínu nemáme

Ne, je to příliš nebezpečné

Ne, mé dítě trampolíny nesnáší

Ne, protože je vždy plná jiných dětí

Jako zlomový věk se uvádí zhruba šest let. V tu chvíli už je totiž předpoklad dozrání mozečku, který je zodpovědný za rovnováhu a koordinaci. „Dítě by tak mělo zvládat základní rovnovážné pozice, jako je stoj na jedné noze, poskoky po jedné noze, dřep na jedné noze, předklonit se bez spadnutí či chůzi po čáře,“ vysvětluje Soňa Barvenčíková.

Důležitý je i respekt

A dodává, že důležité je i to, aby dítě bylo dostatečně rozumově zralé. Aby respektovalo druhé, pokud se s někým na trampolíně ocitne.

A jak vlastně správně skákat? Především odborníci radí se nepřeceňovat a nezkoušet akrobacii, aniž ji dítě mělo natrénovanou například z lekcí parkouru. Dítě by mělo prostě jen lehce pružit, poskakovat a dopadat na mírně pokrčené nohy.