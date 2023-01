Lidé chodí do obchodu méně často a kupují levnější položky, říká šéf Žabky

Jako generální ředitel Žabky musí Radim Lunda úspěšně provést maloobchodní síť Žabka obdobím spojeným s narůstajícími cenami energií a inflací. „Intenzivně hledáme cesty, jak zvyšující se vstupní náklady nepřenášet na našeho zákazníka.“ V nadcházejícím roce se hodlá soustředit také na rozšiřování sítě prodejen i zalistování nových produktů i dodavatelů. Aktuálně například Žabka navázala spolupráci se slovenským výrobcem veganských a vegetariánských výrobků.

Jak vypadá standardní nákup zákazníka Žabky?

Převážná většina Žabek se nachází na rušných ulicích v Praze. Tomu odpovídá i složení nákupu, kdy zákazníci nejčastěji nakupují něco ke svačině, jako třeba pečivo a šunku a nějaké nápoje. To vše zákazníci následně obvykle doplní nějakou impulzivně nakoupenou položkou, většinou sladkým pečivem nebo jinými cukrovinkami. Naše obchody se však nacházejí i v rezidentních částech měst a obcí, kde je skladba zákazníkova nákupního košíku diametrálně odlišná. Zde zákazníci častěji nakupují základní položky, jako je mléko, máslo nebo chleba.

Zaznamenali jste, že by zákazníci letos více šetřili?

Tento trend není zřetelný jen u nás, ale potýká se s ním celý maloobchodní trh. Vše kolem se signifikantně zdražuje a jedna z věcí, na které řada lidí bohužel musí šetřit, je jídlo. Je vidět, že zákazníci chodí do obchodu méně často, kupují levnější položky a také přemýšlí, zda si mají koupit tři housky, nebo zda jim stačí jen dvě.





Změnilo se v tomto ohledu jednání s vašimi dodavateli? Jsou stále ochotni zařazovat své produkty do slev? Vyplatí se taková spolupráce pro všechny strany?

Ano, dodavatelé stále zařazují své produkty do letákových akcí, a snaží se svou nabídku dokonce co nejvíce rozšiřovat, jelikož vnímají současnou komplikovanou situaci a zvýšenou poptávku po zboží ve slevě. Jejich pozornost proto směřuje na podporu prodeje jednotlivých produktů za akční ceny. Dodavatelé také velmi kvitují a podporují náš program „Trvale nízké ceny“, který jsme letos zavedli pro více než 200 položek napříč našim nejprodávanějším sortimentem. Ten zahrnuje například i pečivo, máslo, mléko, vejce, cukrovinky nebo nápoje. I pro ně je to další příležitost, jak zvýšit obrat.

Žabka je… Žabka je zavedenou sítí prodejen potravin v Čechách, zejména pak v Praze a Středočeském kraji, ale také v dalších lokalitách středních, západních, jižních či severních Čech. Od dubna 2011 funguje jako samostatná společnost skupiny Tesco.

Plánujete měnit sortiment Žabky v důsledku současné situace na trhu?

Sortiment na našich prodejnách revidujeme a přizpůsobujeme průběžně. Nákupní zvyklosti zákazníků se totiž přirozeně neustále mění a vyvíjí, což pro letošní rok platí dvojnásob. To se například týká také zalistování novinek a nových dodavatelů.

Nově jste například začali spolupracovat se slovenskou společností Alfa Bio, vyrábějící veganské a vegetariánské výrobky…

Vnímáme, že přístup k vegetariánství a veganství se v Česku v poslední době mění a že stále více Čechů je ochotno nahrazovat některé potraviny alternativami. I proto jsme se rozhodli navázat spolupráci se slovenskou společností Alfa Bio, jejíž veganské pomazánky nebo tofu značky Lunter se zejména na našich prodejnách v Praze, ale také třeba v Plzni nebo Sedlčanech, těší mezi zákazníky oblibě.

Jaké máte aktuální plány, pokud jde o otevírání nových prodejen? Je zájem mezi podnikateli otevírat si vlastní prodejny?

Zvyšují se všechny vstupní náklady, především ceny energií. Nadcházející rok bude zejména o stabilizaci stávajícího byznysu. Máme v tomto směru vytvořen silný plán a jsem přesvědčený, že se nám jej podaří naplnit. Neznamená to však, že nebudeme otevírat nové prodejny. Bude jich však méně a budeme klást velký důraz na výběr správných lokalit.

Je zájem o provozování vlastní franšízy i mezi mladou generací? Kolik let je vašemu nejmladšímu franšízantovi?

Náš nejmladší franšízant má 21 let. Ti nejstarší jsou již v důchodovém věku. To znamená, že na věku absolutně nezáleží. Je to spíše o chuti, energii a schopnostech daného jedince, a především ochotě se svému podnikání věnovat. Je to o každodenní práci s lidmi, efektivním objednávání zboží a také administrativě.

Jakým způsobem se promítají zvyšující se náklady na provoz prodejen do koncových cen pro zákazníky?

S ohledem na rostoucí náklady momentálně spíše intenzivně hledáme cesty, jak tyto náklady nepřenášet na naše zákazníky. Zavedli jsme několik opatření, která nám pomohou snížit spotřebu energií. Konkrétně třeba plánujeme osadit všechny chladicí vitríny dveřmi, což uspoří nemalé peníze. Jednáme s dodavateli a postupně vyměňujeme neenergetické lednice za nové a mnohem úspornější. Tam, kde ještě nejsou LED světla, osazujeme nová, optimalizujeme počet zařízení na jednotlivých obchodech a tak dále.

V čem spočívá konkurenční výhoda Žabky oproti jiným menším prodejnám?

Osobně jsem hrdý na nabídku v úsecích s čerstvým zbožím, kam patří především pečivo, mléčné oddělení a lahůdky s uzeninami. Tato oddělení mají velmi slušnou nabídku sortimentu, což naši zákazníci oceňují. Za druhou velkou výhodu považuji šíři služeb, které na obchodech nabízíme. Jsou to například PPL Parcel Shop, cashback, paysafecard, dobíjení telefonu, prodej dárkových karet a jiné.

Co je pro vaše podnikání v dohledné době největší priorita?

Prioritou bude fokus na snížení spotřeby energií tak, abychom eliminovali negativní vliv na naši ziskovost. Ve velmi turbulentní době se budeme soustředit na sledování změn nákupního chování a potřeb zákazníka tak, abychom si udrželi naši pozici na trhu. Jsme připraveni na období inovací. Budeme pracovat na co nejlepším složení sortimentu a budeme ladit náš prodejní model tak, aby byl pro zákazníky stále atraktivní.