Řetězec prodává papírovou krabici jako alternativu k taškám. Koupili byste si ji?

S vlastními nákupními taškami či přepravkami chodíme do obchodů už řadu let, zvykli jsme si. Museli jsme se to naučit zejména před čtyřmi lety, kdy naši zákonodárci schválili v zákoně o obalech formuli o tom, že „plastová odnosná taška smí být v místě prodeje výrobků poskytnuta spotřebiteli minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení“. Neplatí to jen o malých odnosných taškách o tloušťce stěny do 15 mikronů – typicky jde o igelitový sáček.

A tak šetříme lesy i peněženku a do obchodů si nosíme vlastní pomůcku k přesunu nákupu. Obvykle jde o pevnější PE či látkové tašky a plastové přepravky. A když na vlastní odnosovou pomůcku zapomeneme, prodejci vám nabídnou celou řadou variant, jak nákup domů dopravit.

V čem lze odnést nákup, opakovaně

Obchodníci přešli na opakovatelně použitelné materiály, často plně recyklovatelné, které něco vydrží. A to i když mluvíme o papírových taškách. Například papírová nákupní taška Tesco obsahuje 20 procent papírového odpadu vytříděného v obchodech Tesco v České republice a unese kolem deseti kil.

Plastová nákupní taška Tesco z LDPE a běžná nákupní taška Tesco jsou vyrobeny ze stoprocentně recyklovaného materiálu a obě jsou plně recyklovatelné. Loni dokonce u vybraných tašek zdvojnásobili jejich maximální nosnost na 15 kilogramů.

V Kauflandu zas nabízejí klimaticky neutrální opakovatelně použitelné tašky ve dvou velikostech. Jsou recyklovatelné, velmi odolné a z 80 procent je tvoří recyklovaná odpadní fólie.





Ekologičtějšími variantami v podobě plně recyklovatelných papírových a permanentních tašek a také bavlněnými taškami s certifikátem Fairtrade, který dokládá původ použité bavlny, se chlubí i Lidl.

Novinkou jsou odnosové papírové bedýnky, které od letošního léta nabízí Globus. Řetězec tak rozšiřuje nabídku pevných tašek, kterou naposledy loni doplnil o tašku z evropského recyklátu DuraBag.

Koupili byste si papírovou bedýnku? Ano, je to skvělý nápad. Již jsem využil/a Ano, je bytelná s nosností 20 kg, což je více než běžná taška Nevím, zatím jsem takovou bedýnku v obchodě neviděl/a Ne, nosím si vlastní tašky/přepravky Zobraz výsledek

Papírový box z Globusu s nosností dvacet kilo

Patnáct hypermarketů Globus letos v červenci nabídlo k odnosu nákupu pevné bedýnky ze stoprocentního papírového recyklátu. Šlo o zkoušku, zda ekologická novinka zákazníky zaujme. Během několika dnů se bedýnek prodalo přes 10 000 kusů.

„Zájem o ekobedýnku je obrovský, proto jsme se rozhodli zařadit ji do stálé nabídky. Zákazníci jí pořídí za příznivých 24,90 koruny ve všech našich hypermarketech. Rozšiřujeme tak stabilní nabídku ekologických nákupních tašek na opakované použití,“ řekla Aneta Turnovská, tisková mluvčí hypermarketů Globus.

Z čeho je bedýnka

Bedýnka je velká 51,2 × 31 × 24 centimetrů, unese až dvacetikilový nákup a stojí 24,90 koruny. Je vyrobená z recyklovaného papíru, na potisk je použito minimum inkoustu a je dále recyklovatelná. „Mnoho zákazníků k nám na nákupy jezdí autem. A zejména pro ně je ekobedýnka velmi pohodlná, protože nákup mají uspořádaný a pevně usazený v kufru,“ vysvětlila Aneta Turnovská s tím, že bedýnka je opakovatelně použitelná, neboť je bytelná.

Podobné papírové krabice jsou hitem i v zahraničí, naše kolegyně na ně narazily v Německu či v Chorvatsku. Dlužno podotknout, že za vyšší cenu, cca 40 korun, viz fotogalerie.

Výhody papírové bedýnky

Už v obchodě je složená a připravená k použití.

Je lehká, díky konickému tvaru stohovatelná.

Lze ji doma využít i jinak než jen na nákup.

Je z recyklovaného materiálu a dále ji lze vytřídit do modrého kontejneru.

Je za relativně příznivou cenu.

Nevýhody papírové bedýnky