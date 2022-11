Šest lidí z deseti se kvůli zdražování šidí na jídle, hrozí jim obezita i nemoci srdce

Za posledních dvanáct měsíců se spotřebitelské ceny zvedly o více než pětinu. V reakci na zdražování se podle průzkumu společnosti Edenred šidí na jídle 6 z 10 lidí.

Jedním ze sílících trendů, pokud jde o nákup potravin, ke příklon k průmyslově zpracovaným potravinám, které sice jsou levnější, ovšem škodí zdraví – zvyšují například riziko obezity a dalších civilizačních chorob. Do skupiny průmyslově zpracovaných potravin patří nejrůznější hotovky, instantní nudle, sladkosti a sušenky, konzervy, párky, slazené nápoje či balené pečivo.

Pro více než čtvrtinu Čechů pak navyšování cen znamená výrazný zásah do jejich předchozích stravovacích návyků, kdy si nemohou dovolit stejnou kvalitu jídel jako předtím. V porovnání s minulým rokem si dopřává méně zdravých a vyvážených jídel přes 57 procent lidí, čtvrtina jí zdravě jen zřídka nebo si taková jídla dokonce nemůže nyní vůbec dovolit. Je to nepříjemná změna dlouhodobého trendu, kdy zdravé stravování nabývalo na významu, komentuje výsledky průzkumu nazvaného FOOD členka vedení Edenredu Aneta Martišková.

Až 71 procent mužů a 57 procent žen v Česku bojuje s nadváhou. Mohou za to nejen špatné stravovací návyky, ale i nedostatek pohybu a spánku. Situaci zhoršila pandemie koronaviru, aktuální zdražování však může tento problém ještě více prohloubit.

Mnoho lidí si nemůže dovolit kvalitní potraviny a při nákupu sahají po levnějších položkách. V takových případech je však více než jindy důležité pečlivé čtení samotného složení potravin.





Odklon od zdravých jídel může způsobit také řadu zdravotních problémů. Hrozbou je například nedostatečná konzumace ovoce či zeleniny, které zabraňují rozvoji civilizačních nemocí. Zároveň nyní mnoho lidí sahá při nakupování po levnějších potravinách, aniž by zkontrolovali jejich složení.

Spousta pacientů uvádí, že ovoce a zelenina jsou pro ně příliš drahé, a proto je nechtějí do jídelníčku zařazovat. Vyvážený jídelníček s dostatkem všech živin se dá poskládat i z potravin, které nestojí závratné sumy. Jako příklad si můžeme uvést třeba obyčejnou červenou čočku. V populaci však stále přetrvává představa o tom, že co je zdravé, to je drahé. Lidé se pak uchylují k nákupu průmyslově zpracovaných potravin s vysokým obsahem soli, tuku a cukru, které mohou být v tomto kontextu uvažování levnější, řekl Martin Krobot, předseda České asociace nutričních terapeutů.

Jako průmyslově zpracované potraviny označujeme ty, které prošly řadou technologických procesů. Obsahují zvýšené množství nejrůznějších potravinářských látek, které mají prodloužit jejich trvanlivost a dodat jim lepší chuť a vůni.

Tyto látky uměle podporují touhu jedince jíst dál.

Jídelníček složený z těchto látek je navíc nutričně velmi chudý, což může dlouhodobě vést ke vzniku obezity a dalších přidružených onemocnění, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, cukrovka či rakovina.

Lékaři zároveň varují před odkládáním preventivních prohlídek. Ty mohou pomoci riziko obezity a s tím spojených nemocí včas odhalit. V českém zdravotnictví je navíc obrovským problémem nedostupnost kvalitní nutriční péče.

Ani omezený domácí rozpočet nebo snaha vyrovnat se se stoupajícími cenami jídla a pití nemusí přitom znamenat, že musíte skončit se zdravou výživou, jak dokládají například rady odborníků ze sdružení Stop obezitě.

Rada číslo jedna? Plánujte. Vyplatí se to nejen kvůli úspoře peněz, přináší to i další výhody. Odpadává několikrát denně řešit problém, co teď budu jíst? Odpadává impulsivní nakupování koblih, koláčků, majonézových salátů s rohlíkem a dalších nutričně nevhodných potravin pod vlivem hladu apod. Přestože plánování vezme nějaký čas, nakonec jej ušetříte, doporučuje STOB na svém webu.

Ideální je plánovat několik dní dopředu – před tím projděte ledničku, abyste viděli co máte doma a bylo by fajn spotřebovat a sepište si, co je naopak třeba dokoupit. Uvařte toho více najednou, část porcí zmrazte, nezapomeňte je přitom popsat.

Nakupujte podle seznamu a v obchodě myslete na to, že jídlo je tam umístěno podle určitě logiky – v obvodových regálech bývají čerstvé a nezpracované potraviny, zatímco v hloubi obchodu se většinou nachází nejvíce zpracovaných potravin. V regálech koukejte nahoru a dolů, ve výši očí je často to nejdražší zboží. Většinou se vyplatí sáhnout po privátních značkách řetězců, zboží je levnější a přitom nebývá méně kvalitní.