Dvakrát tolik penicilinu, o třetinu víc dětských antibiotik. Výrobci dodají do Česka víc léků

Výrobci reagují na zvýšenou poptávku a problémy s výpadky některých medikamentů v minulých dvou sezónách respiračních nákaz. Před tou aktuální oznamují, že posílí dodávky léků do země.

„U základních penicilinových antibiotik to bude až dvojnásobné množství, do konce roku by mělo také dorazit o 30 procent více balení penicilinových suspenzí pro děti,“ uvádí v tiskové zprávě Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF). „Významné navýšení dodávek se týká i dětských sirupů proti horečce a bolesti s obsahem ibuprofenu,“ dodává ČAFF. Ta sdružuje výrobce léčiv, které již nepodléhají patentové ochraně. Aktuálně je to 23 farmaceutických společností včetně těch vyrábějících přímo v ČR.

Kolik a kdy dorazí antibiotik

ČAFF upřesňuje, že zdvojnásobení dodávek se týká hlavních skupin antibiotik, tedy tablet s účinnými látkami fenoxymethylpenicilin a amoxicilin. Celkově do ČR oproti loňsku postupně dorazí stovky tisíc balení navíc. „Prvních téměř 70 tisíc balení penicilinových tablet od dvou hlavních dodavatelů dorazilo do ČR v minulých týdnech a do konce září by měli distributoři naskladnit ještě téměř jednou tolik. Dalších skoro 140 tisíc balení dorazí během října a listopadu,“ popisuje výkonný ředitel ČAFF Filip Vrubel.

U tablet na bázi amoxicilinu a kyseliny klavulanové je již ve skladech hlavních dodavatelů zhruba 200 tisíc balení. „Dalších asi půl milionu se bude na trh dostávat postupně během podzimu až do konce roku. Stovky tisíc balení lze očekávat i na začátku dalšího roku až do jara,“ upřesňuje výkonný ředitel asociace.





Přípravky s obsahem fenoxymethylpenicilinu se nasazují např. při léčbě angíny, léčiva s amoxicilinem a kyselinou klavulanovou při bakteriálních zánětech dutin či středního ucha.

K léčbě infekcí plic či močových cest se používají antibiotika s účinnou látkou cefuroxim. Také jejich dodávky posílí. Do ČR půjde počátkem podzimu přes 300 tisíc balení léků s touto účinnou látkou. Dalšího půl milionu dodají do konce letošního roku. „Jde o ztrojnásobení objemu oproti počtu balení, které se vydaly v českých lékárnách od září do prosince loňského roku,“ uvádí Filip Vrubel.

K zásadnímu navýšení dodávek dojde podle ČAFF i u hlavního dodavatele antibiotik s klarithromycinem, jež se používají k léčbě zánětů průdušek či zápalu plic. Podle ČAFF se bude zásadní navýšení dodávek léků s klarithromycinem týkat jak tablet, tak suspenzí (tedy sirupové formy léčiva) pro děti.

Antibiotických suspenzí pro děti podle výrobců letos dorazí o třetinu více, a to zejména v listopadu a prosinci. O 30 procent budou navýšeny jejich dodávky také v prvním čtvrtletí 2024.

Jak to bude s Nurofenem

Navýšení dodávek se ovšem netýká jen léků na předpis. Loni rodiče malých dětí zaskočilo dlouhodobé přerušení dodávek volně prodejných ibuprofenových sirupů na horečku a bolest. Podle ČAFF jejich dodavatel udělal maximum pro zajištění zásob a již nyní je v jeho skladech více než čtvrt milionu balení.„Dalších 600 tisíc doputuje do Česka v září a říjnu. Dohromady se stávající zásobou to odpovídá objemu asi roční spotřeby,“ uvádí ČAFF. Jejím členem je i společnost Reckitt Benckiser, tedy výrobce Nurofenu.

Asociace navíc upozorňuje, že v nadcházející zimní sezóně se na trh dostane nová značka sirupů s ibuprofenem pro děti. Začala ji vyrábět jedna z předních tuzemských farmaceutických společností.

Více by mělo být i čípků s obsahem ibuprofenu. V tuto chvíli jsou dostupné vyšší desítky tisíc balení a během září dorazí dalších více než 100 tisíc balení. „Dodávky čípků plánované ve čtvrtém kvartálu tohoto roku jsou prakticky ve výši celoroční spotřeby v roce 2022,“ podotýká Filip Vrubel.





Na hraně výrobních kapacit

Zvýšené dodávky léčiv s sebou ovšem nesou přinejmenším dvě nepříjemnosti. Prvním je, že firmy jsou dle vlastních slov na hraně výrobních kapacit. To tedy znamená, že další zvýšené poptávce už na podzim či v zimě nejspíš nevyhoví, protože další výrobu už nebudou stíhat.

Druhým rizikem je, že takto navýšené objemy léčiv se nakonec nespotřebují. Nikdo totiž přesně neví, jaká bude letošní sezóna nemocí. Průběh nákaz je v posledních několika letech i kvůli covidu dost nevypočitatelný a proměnlivý.

Pokud se léky z navýšených dodávek nespotřebují, jejich likvidaci v konečném důsledku zaplatí právě výrobci. Ti tyto náklady promítnou jak do cen, tak do budoucího plánování objemů výroby. „V dalších letech proto můžeme opět čelit nedostatku z důvodu nutnosti snížit míru rizika,“ uvádí ČAFF a zmiňuje v tomto směru, že by výrobci uvítali garance od státu. V jaké podobě, to neupřesňují, ale zřejmě by měly cílit na to, že stát zaplatí přinejmenším část výdajů spojených s likvidací nespotřebovaných a v minulých sezónách nedostatkových léčiv.