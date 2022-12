Co dělat, když chybí sirupy a čípky na horečku? Nenahrazujte je acylpyrinem

Nedostatek vyvolaly výpadky v dodávkách Nurofenu pro děti, které se týkají všech jeho forem (tablety, čípky, sirupy) jsou doprovázeny také výpadkem sirupu Paralen SUS. Podle databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) se pravidelné dodávky obnoví až po Novém roce, u některých Nurofenů výrobce ohlásil výpadek až do května 2023.

Pro malé děti záměna neexistuje

Jak Nurofen, tak Paralen se používají ke snížení horečky a utlumení bolesti. První obsahuje účinnou látku ibuprofen, druhá paracetamol. Podle klinického farmakologa Jana Strojila, který pracuje ve Fakultní nemocnici Olomouc, jsou většinou obě tyto účinné látky u dětí zaměnitelné. S tím rozdílem, že ibuprofen má protizánětlivé účinky, což paracetamol nemá. Ovšem i on sníží horečku a zastaví bolest.

Jakmile ale na trhu obě tyto účinné látky chybí, a to ve formách sirupů nebo čípků, nastává problém. „Pokud dojde jak paracetamol, tak ibuprofen, pak je to špatné. Ony jsou vzájemně většinou zaměnitelné, ale pokud chybí, tak žádná jiná účinná látka, pokud se nemýlím, nemá schválené lékové formy pro nejmenší děti,“ podotýká Jan Strojil.

Výpadky v distribuci přitom přišly v době, kdy Státní zdravotní ústav oznámil, že Česko je na hranici epidemie akutních respiračních chorob, kam patří třeba chřipka nebo nákaza tzv. RS virem. A právě tyto nákazy se velmi dobře šíří v dětských kolektivech a pro malé děti mohou být rizikové z hlediska komplikací. Navíc je provází vysoké horečky, takže v lékárnách se zvýšila poptávka po lécích, které ji tlumí.

O tom, že situace je vážná, svědčí i to, že SÚKL dojednal dodávání mimořádné dodávky cca 350 tisíc balení Nurofenu pro děti. Tisíce přijdou ještě před Vánoci.





Drcení tablet pro děti je možné

Není proto divu, že řada rodičů začala propadat panice, že léky v potřebné formě neseženou. Internetová fóra se proto začala plnit různými radami, jak situaci řešit. Jednou z nich je, aby rodiče dětem rozdrtili tabletu léku pro děti. Tu pak smíchali na lžičce s cukrem a čajem. „Tento způsob je možný, tablety jsou určitě náhradou za sirupy a účinnost léku rozdrcení nijak nezmění. Nevýhodou ale je, že rozdrcená tableta má ostré okraje, takže o to více je pro dítě její polykání nekomfortní,“ popisuje Jan Strojil.

Větším dětem proto nedoporučuje tablety drtit, ale zakoupit jim tablety pro děti, které jsou menší než ty pro dospělé. „Ty starší děti spolknutí malé tablety zvládnou,“ říká klinický farmakolog.

Nevýhodou drcení je tedy i fakt, že rodiče dětem hůře dokáží odměřit potřebnou dávku. U sirupu je to snadné díky odměrce podobné stříkačce. „U tablet, pokud by ta dávka měla být odměřená, se to bude dělat těžko,“ upozorňuje farmakolog.

Vyvstává také otázka, co dělat, když dítě spolkne jen část rozdrcené tablety a zbytek vyplivne. Nebo škrábání okrajů rozdrcené tablety vede k vyzvracení léku. Jak to tedy udělat, aby rodič dítě nepředávkoval? „V takovém případě doporučuji prostě půl hodiny počkat. Pokud bolest ustoupí a horečka opadne, lék zafungoval a je jedno, kolik jej dítě do sebe dokázalo dostat,“ říká zcela jednoduchý návod Jan Strojil. Podle něj u paracetamolu a ibuprofenu smrtelné předávkování téměř nehrozí a jde o účinné látky s dobrým tzv. bezpečnostním profilem.

V minulosti jsme ale již na Vitalia.cz upozorňovali, že není dobré zkracovat doporučené intervaly podání, protože například paracetamol může při předávkování vyvolat akutní selhání jater, které končí buď transplantací, nebo pokud se včas nenajde vhodný dárce, tak smrtí.

Léky pro dospělé dětem nedávejte

Je také otázkou, zda malému dítěti podat lék pro dospělého, protože u těchto forem léků k žádnému výpadku nedošlo a v lékárnách je mají.

Tento způsob klinický farmakolog ale nedoporučuje. „Celá tableta znamená pro dítě podání vyšší dávky. Pokud tabletu budete muset čtvrtit či rozdělovat ještě na menší kousky, pak se pravděpodobně v dávce netrefíte, navíc pro dítě bude obtížné ostré kousky spolknout,“ uvádí Jan Strojil. „Dítě tím na životě neohrozíte, ale u nejmenších dětí bych se tabletám pro dospělé vyhýbal,“ dodává.

Acylpyrin určitě dětem nepodávejte

A varuje ještě před jedním rizikem: Tím je podávání acylpyrinu, tedy kyseliny acetylsalicylové, dětem do 12 nebo 16 let (věk lze vždy najít v příbalovém letáku a u každého léku se může lišit).

„Acylpyrin nebo také aspirin se prodává i malých tabletách, které berou třeba kardiaci, takže to může svádět k tomu podat tuto pilulku dítěti. To samé platí u šumivých tablet. Určitě to ale nedělejte, protože je tam riziko vzniku Reyova syndromu. Je to sice vzácné, ale tento syndrom vede k těžkému poškození mozku,“ upozorňuje Jan Strojil.

Čípky si nechte vyrobit u lékárníka

Rodiče si také vyměňují tipy na to, ve kterých lékárnách připravují pro děti čípky s těmito účinnými látkami na míru. I toto je řešení. Je ale třeba počítat s tím, že čípky skutečně nenamíchá každá lékárna. A některé jsou momentálně bez účinných látek pro jejich výrobu, takže je rovněž nezhotoví. Výpadky Nurofenu pro děti a Paralenu SUS totiž zvýšily poptávku po ostatních lécích s ibuprofenem a paracetamolem včetně individuálně vyráběných čípků, takže někde se účinné látky již vyprodaly.

„Rodičům tedy nezbývá nic jiného než lékárny obvolávat. Vím ale, že účinné látky pro čípky objednané mají,“ říká prezident České lékárnické komory Aleš Krebs. Podle něj účinné látky distributoři mají a v nějakém množství by je kolem Vánoc dodat mohli.

Lékárníci se také ve větším měřítku nyní učí, jak namíchat sirupy. Jejich výroba je totiž náročnější než u čípků a kromě nemocničních lékáren ji většina těch běžných neovládá. Masivní výpadky to ale změnily a podle Aleše Krebse se lékárníci připravují na to, že kdyby se situace opakovala, budou schopni namíchat paracetamol či ibuprofen do sirupů.

Individuální příprava má ale i svá úskalí. Předně je to kratší doba expirace, vyšší cena a u sirupů i jiná příchuť, než na kterou je dítě třeba u Nurofenu zvyklé.

Dovoz léků z Polska je v pořádku

Část rodičů také v internetových diskuzích těm, kteří nutně sirupy potřebují, nabízí, že jim je doveze či objedná z Polska, kde je lékárny, na rozdíl třeba od lékáren německých, ještě mají.

Podle ředitelky SÚKL Ireny Storové takový dovoz možný je. „Koupit si v zahraničí volně prodejný lék nebo vyzvednou si léky na recept je možné. Stejně jako může cizí státní příslušník totéž učinit v české lékárně. Samozřejmě ale je nutné vždy respektovat pravidla dané země a u léků na předpis je potřeba myslet na to, že lékař pacientovi musí vystavit listinný recept,“ uvádí ředitelka SÚKL.

Zajet si pro lék za hranice nebo si jej objednat ze zahraničního e-shopu ale nemusí být vždy možné. Podle Ministerstva zdravotnictví je výpadek Nurofenu pro děti celoevropský. Ostatně například ve středu jeden z německých lékárnických e-shopů hlásil u všech forem Nurofenu vyprodáno.

Výpadek Nurofenu pro děti je celoevropský. Zatímco rodiče hlásí, že v Polsku je lék ještě k sehnání, německé lékárny hlásí vyprodáno. Autor: Vitalia.cz

Chybí i antibiotika

Nervozita rodičů je pochopitelná i proto, že v lékárnách je těžké sehnat i jiné léky pro děti. Už měsíce tento stav trvá například u očních antibiotik Tobrex či Tobradex, které sem sice chodí, ale v množství, jež nedokáže pokrýt poptávku, takže rodiče si musí opět lékárny obvolávat a zjišťovat, kde kapky či masti mají.

Navíc se výpadky opakují. Nurofen pro děti v lékárnách nebyl už po prázdninách. Loni v září chyběly komplet antibiotika v sirupech pro nejmenší děti. Letos je také potíž s antibiotiky, a to i pro dospělé. Nejprve bylo těžké sehnat ta penicilinová, teď jsou potíže i u těch tzv. širokospektrálních.

Například jeden z lékárníků 13. prosince na Twitteru uvedl, že není možné vůbec sehnat Amoxicilin, tablety Amoklsiklavu, Augmentinu nebo Penlaku.

„Jednáním o dodání mimořádné dodávky se nám podařilo pokrýt tím původní penicilinovým přípravkem, který měl výpadek, zhruba měsíc listopad a nyní už jsou dodávky obnoveny,“ uvádí Irena Storová. Podle ní ale výpadek tohoto léku vedl k rozkolísání celého trhu s antibiotiky, přičemž upravit by se to mohlo v lednu a únoru.

Proč léky chybí

Proč se pacienti tak často nyní setkávají s nejistotou, že v lékárně nebude lék, který akutně potřebují, není úplně snadné říci. Odborníci se shodují, že válka na Ukrajině v tom nijak významnou roli nehraje, a to ať už z pohledu výroby, nebo obavy, že léky jsou vykupovány pro Ukrajinu. To se podle lékárníků někde dělo na začátku konfliktu, nyní už k tomu nedochází.

Pokud je míč na něčí straně, pak je to Asie, kam se během krátké doby z Evropy přesunula značná část výroby účinných látek i léčiv jako takových. Toto hrálo roli zejména při covidu, ale ten vlastně dodávky ovlivňuje i nyní. Protože za covidu se některých léků spotřebovalo méně, výrobci naplánovali také nižší objem výroby. Jenže po covidu následovala zvýšená poptávka, na kterou už nebyli schopni rychle zareagovat, protože výroba se plánuje měsíce předem.

„Nejčastějším důvodem přerušení dodávek léčivých přípravků jsou v současné době zejména problémy na straně výroby (např. technické problémy ve výrobním procesu, nedostupnost léčivé látky – suroviny pro výrobu LP, závady v jakosti, změna lékové formy či balení apod.),“ uvádí mluvčí Ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

„Dalším důvodem nedostupnosti léčivých přípravků jsou kapacitní důvody, tzn. např. že se výrazně zvyšuje spotřeba daného léčivého přípravku oproti předchozímu období. V některých ojedinělých případech mohou být také krátkodobě přerušeny dodávky léčivého přípravku v souvislosti se změnou držitele rozhodnutí o registraci nebo zpoždění původně plánované dodávky,“ doplňuje mluvčí.

Samotný výrobce Nurofenu pro děti, společnost Reckitt Benckiser, ve středu jako důvod výpadku uvedla, že její „výrobní kapacity jsou momentálně plně vytížené, poptávka na trhu je ale mnohonásobně vyšší než ve stejném období v uplynulých letech“. Ohradila se také proti informaci, že část Nurofenu bude v lékárnách chybět až do jara. Podle ní se s nedostatkem potýkají jen některé lékárny a pouze u některých variant léků Nurofen pro děti. Databáze SÚKL i zkušenosti rodičů ale hovoří jinak.

„Na vyřešení dočasné situace s nedostatkem léků intenzivně pracujeme s našimi výrobními závody i dodavateli. Nepřesná informace o dlouhodobé nedostupnosti léků Nurofen pro děti do března 2023 se týkala pouze přípravku Nurofen pro děti 20 mg/ml s pomerančovou příchutí,“ uvedl Bernard Wyszynski, jenž je oblastním manažerem Reckitt Benckiser pro ČR a SR.