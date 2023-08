Z lékáren zmizel unikátní Endiaron a do konce roku už nebude. Čím jej lze nahradit?

Veřejně dostupná online databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) uvádí, že dodávky volně prodejného Endiaronu na český trh byly přerušeny na začátku letošního června. Další výrobce avizoval na 31. ledna 2024. To fakticky znamená, že zpět v lékárnách tento lék bude nejdříve v únoru příštího roku.

Podle výrobce není moc velká šance, že by výpadek mohl být kratší. „ČR je jedinou zemí, kde se Endiaron prodává, tudíž není možný jeho dovoz z jiné země. Pro obnovu dodávek děláme maximum, ale nemůžeme bohužel přislíbit jeho dřívější dodání,“ uvedl pro Vitalia.cz Libor Kytýr, mluvčí výrobce, společnosti Sanofi.

Výrobce nemá důležitou surovinu

Za přerušením podle databáze SÚKL stojí „kapacitní a distribuční“ důvody. „Dočasný výpadek léčivého přípravku je způsobený nedostatkem jeho účinné látky na dodavatelském trhu,“ upřesňuje za výrobce Libor Kytýr.

Účinnou látkou Endiaronu je cloroxin. V ČR ji neobsahuje žádný jiný lék, v databázi SÚKL proto stojí, že Endiaron patří mezi „obtížně nahraditelné“.

Unikátnost Endiaronu a to, že výpadek nastal před prázdninami, způsobily, že zásoby, k lítosti zákazníků, rychle došly. Byť výrobce ještě v květnu do tuzemských lékáren dodal, dle vlastních slov, 55 tisíc balení. „Endiaron byl hodně oblíbený. A ano, přes léto se prodával více. Zákazníci ho hojně používali na průjmy způsobené nevhodnou stravou,“ potvrzuje lékárnice Pavla Horáková, vedoucí online poradny na Lékárna.cz.

Čím Endiaron nahradit

Přesto není situace tak závažná, jako když nebyla na předpis vázaná antibiotika nebo volně prodejné léky na horečku pro nejmenší děti. Léčiv na průjem je totiž na trhu dostatečný výběr. Neobsahují sice shodnou látku jako Endiaron, účinek je ale velmi podobný.

„Prakticky se dá použít jakýkoliv jiný produkt na průjem, zákazníkům můžeme doporučit jiné léky či zdravotnické prostředky, např. Enditril, Imodium, Enterol, živočišné uhlí či Tasectan,“ vyjmenovává alternativy Pavla Horáková. Dodává, že univerzální použití má Enterol.





„Mohou jej používat jak dospělí, tak děti, včetně těch nejmenších. Dětem do cca 4 let lze kapsli vysypat do mléka či do příkrmu. Užívají se 1–2 tobolky 1–2× denně dle věku,“ dodává lékárnice.

Výpadek zčásti pokryje loňská novinka

Záměně za jiný, volně prodejný lék nahrává i fakt, že společnost Sanofi loni v únoru začala na český trh dodává lék s názvem Enditril. A právě i on cílí na léčbu akutního průjmu a stává se velmi oblíbeným. „Prodejní data potvrzují rostoucí prodeje Enditrilu (od května). V červenci se prodával dokonce 5× víc než v lednu letošního roku,“ podotýká Pavla Horáková z Lékárna.cz, jež provozuje také eshop s volně prodejnými léky či doplňky stravy.

Mechanismus účinku má ale jiný. Zatímco účinná látka Edndiaronu cloroxin, ve střevě působí na nežádoucí bakterie, houby a kvasinky, racekadotril v Enditrilu se po užití mění na hlavní účinnou látku thiorfan. „Ta ve střevě působí tak, že snižuje propouštění vody do střeva a tím dochází k zastavení průjmu,“ objasňuje rozdíly Pavla Horáková.

„Enditril obsahuje moderní molekulu racekadotril, která zastavuje akutní průjem, přípravek je vhodný i na cestování,“ potvrzuje Libor Kytýr. A dodává, že v souvislosti s výpadkem Endiaronu výrobce již navýšili do tuzemských lékáren dodávky Enditrilu. Ten je nyní na trhu v ČR dostupný bez jakýchkoliv omezení či změn v distribuci.