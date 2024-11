Vánoční dekorace z papíru máte hotové za pár minut, stačí nůžky a papír. Jsou levné, a přitom originální

Nemůžete se dočkat, až začnete domov halit do vánočního stylu a rozsvěcovat světýlka? Pokud vás baví tvoření a ruční práce, můžete si vyrobit vlastní dekorace podle vkusu a nálady. Je jen na vás, zda si s nimi vyzdobíte pouze okna, nebo vytvoříte originální ozdoby na vánoční stromeček. Ozdoby z papíru jsou navíc velice levné. Stačí vám k tomu pouze papíry, lepidlo a nůžky, případně provázky a dřevěné korálky.

Proč si na Vánoce zdobíme domov?

Pořádný vánoční úklid a zdobení neodmyslitelně patří k vánočním svátkům. Většina z nás si zdobí své obydlí proto, že má tento zvyk pevně zakořeněný a převzatý od rodičů. Navíc se tím prohlubuje vánoční atmosféra a pohoda. Málokdo ale ví, že většina vánočních rituálů a zdobení vánočního stromečku vychází z pohanských tradic.

Novopohanští Germáni si v 16. století o zimním slunovratu nosili domů zelené větvičky a stromky k uctění boha Wodana (Ódina). Nejprve se pod stromy tančilo ve volné přírodě. Až později si lidé začali stálezelené stromy nosit domů (hlavně jedle a cypřiše). Na stromky bylo nutné pověsit dostatek sušeného ovoce, oříšků, sladkostí a světel. Pamlsky měly sloužit k nasycení duší mrtvých, aby nikomu živému neublížily. Rozsvěcení svíček a světýlek zase pomáhá najít duším správnou cestu. V minulosti totiž lidé vnímali Vánoce jako období, kdy se linie mezi říší živých a říší mrtvých tenčí. Proto se mohlo snadno stát, že nějaká zmatená duše zabloudí.

Výzdoba neznamená jen stromeček a věnec

Asi nejtypičtější vánoční výzdobou, kterou byste měli připravit jako vůbec první, je adventní věnec. Ten je ozdoben čtyřmi svíčkami fialové barvy (nebo třemi fialovými a jednou růžovou), které symbolizují čtyři adventní neděle předcházející Božímu hodu. V naprosté většině rodin také nesmí chybět již zmiňovaný vánoční stromeček. Kromě toho si většina lidí zdobí svá obydlí nejrůznějšími světélky a dekoracemi v podobě svíček, šišek na větvičce, vloček, hvězdiček či třpytivých ozdob. Kreativní povahy si mohou vyrobit vlastní ozdoby z papíru. To může být skvělá zábava pro celou rodinu. Ty nejjednodušší vločky z papíru totiž dokážou pod dohledem rodičů vystřihovat i malé děti.





Tipy na jednoduché dekorace z papíru

K výrobě domácích ozdob a dekorací můžete použít klidně úplně obyčejný papír. Ten bude dostačující k tvorbě jednoduchých dekorací na okno. Na papírové vánoční ozdoby na stromeček a jiné dekorace, které jsou náročnější na výrobu (typicky třeba 3D ozdoby), doporučujeme určitě používat pevnější papír. Dobře se pracuje se speciálním kreativním papírem, který má větší gramáž a je díky tomu tužší. Zatímco na hvězdičky na okna či papírové vločky zvolí většina lidí obyčejný bílý papír, u ozdob a jiných dekorací si můžete s barvami skutečně vyhrát. Opět záleží jen na vás, do jakých barev chcete vánoční výzdobu sladit.

Za tradiční vánoční barvy platí červená a zelená. Zatímco zelená symbolizuje věčný život Ježíše Krista, červená značí jeho prolitou krev. Mnoho lidí má rádo také stříbrnou, která je podobně jako bílá spojena s čistotou a nevinností. Opomenout nesmíme ani zlatou, která je spojena s hojností. Pokud se vám nepodaří sehnat barevný papír, můžete vyrobené ozdoby lehce postříkat dekorativním sprejem. Tato jednoduchá vychytávka dodá jednoduchým ozdobám slavnostní nádech.

Vánoční hvězda z papíru

Tuto jednoduchou hvězdu z papíru si možná pamatujete ještě z výtvarné výchovy ve škole. Potřebovat budete:

6 papírů A4,

nůžky,

lepidlo.

Postup je velice jednoduchý:

Papír upravte do formy rovnostranného čtverce. Dvakrát ho přehněte do trojúhelníku. Přehnutý papír třikrát nastřihněte (vzniknou čtyři pruhy). Papír rozložte a slepte nejprve prostřední pruhy. Otočte papír a slepte k sobě další pruhy. Opět papír otočte a slepte třetí pruhy. Následuje poslední otočení papíru a slepení finálních pruhů. Tímto způsobem vytvořte dalších pět stran pro jednu hvězdu. Nakonec slepte jednotlivé strany hvězdy ve špičce.

Vánoční dekorace z papíru na okna

Asi nejjednodušší je vyrobit papírové 2D dekorace, které se pak lepí na vnitřní stranu okna. Lidé nejčastěji vystřihávají hvězdičky, sněhové vločky, komety, rampouchy, anděly, vánoční stromky a další typické vánoční motivy. Zejména u sněhových vloček vypadá skvěle obyčejný bílý papír, protože pak působí skutečně jako ze sněhu. Pokud nechcete dekorace lepit přímo na okna, můžete je navléknout na nit a vytvořit si tak originální girlandy.

Papírové řetězy a 3D ozdoby na stromeček

Z papíru je možné vyrobit i ozdoby na stromeček a nahradit tak klasické skleněné či plastové. Velice populární jsou tzv. 3D ozdoby, které jsou ale poměrně náročné na výrobu. Méně zkušení kreativci tak mohou začít třeba s andílky ze skládaného papíru. Andílek je vytvořen ze dvou pruhů papíru složených do harmoniky. Slepením papírů k sobě získáte sukni a křídla andílka. Do středu pak nalepte hlavičku. Použít můžete malou plastovou ozdobu, která je opatřena háčkem.

Zajímavě budou vypadat i papírové řetězy, u kterých se nemusíte držet přesného postupu, ale můžete popustit uzdu fantazii. Známé jsou třeba řetězy z papírových oček. Stačí nastříhat papír na proužky a z nich pak slepovat očka. Jednotlivé dílky řetězu tvoříte tak, že vytvořeným očkem protáhnete další proužek papíru a konce slepíte k sobě. Další možností je nastříhat z papíru kolečka, hvězdičky či lístečky, které pak nalepíte na provázek. Girlandy a řetězy nemusí přijít nutně jen stromeček, ale můžete je pověsit i na poličky, parapety či kamkoliv jinam, kde se vám budou líbit.

Betlém z papíru

Na závěr ještě připojíme návod na jednoduchý papírový betlém do okna. Potřebovat budete:

šablonu betlému,

pevnější papír,

tužku,

nůžky.

Šablonu překreslete na papír a vystřihněte. Hotový betlém pak nalepte na okno z vnitřní strany. Pokud si chcete s betlémem více vyhrát, můžete zkusit vytvořit papírové makety jednotlivých postav a naaranžovat je dovnitř papírové krabice, kterou vytvarujete do podoby stáje. Na vrcholek pak můžete přilepit papírovou hvězdu.

