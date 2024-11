Horké jablko patří mezi oblíbené podzimní nápoje. Lze jej připravit z čerstvého ovoce i z moštu

Historie pěstování jablek

Plané jabloně rostly divoce na území Evropy údajně už na konci doby ledové. Zhruba na začátku našeho letopočtu je pak lidé začali pěstovat, přičemž jako první se rozmnožováním těchto stromů zabývali Římané. U nás se kulturní odrůdy jabloní začaly šlechtit nejspíše až kolem 13. století. Zpočátku zdobily především zámecké parky a zahrady, ale později se s jablky začalo také obchodovat.

Ve druhé polovině 16. století se největší oblibě těšila známá mrazuvzdorná odrůda s názvem Míšenské jablko, která je charakteristická malými kulatými plody s lehce žlutou až červenou, žíhanou slupkou. Během vlády Josefa II. a Marie Terezie se pak jabloně začaly pěstovat také na venkově a dnes už se na trhu setkáme s celou řadou rozličných odrůd, které plodí různé typy plodů.

Proč jsou jablka tak zdravá?

Za specifickou chutí jablek stojí především obsah určitých kyselin, zejména jablečné, listové, citronové a octové. Tyto látky jsou díky svým specifickým vlastnostem pro člověka prospěšné. Například kyselina jablečná má protizánětlivé účinky, kyselina listová zmírňuje únavu a přispívá ke správné funkci imunitního systému a kyselina citronová působí jako antioxidant.





Kromě toho jsou jablka tvořena pektiny a celulózou, tedy vlákninou, což je látka, která podporuje trávení. Dále se v tomto druhu ovoce nacházejí fenolové sloučeniny, jež mají pozitivní vliv na pevnost cév a vstřebávání vitamínu C, přičemž právě vitamín C se společně s vitamíny A, E, K a B v jablkách rovněž vyskytuje. A aby toho nebylo málo, vedle vitamínů v nich najdeme i soli draslíku, taniny, hořčík, fosfor, vápník a železo.

Ne nadarmo se proto říká, že jedno jablko denně udrží doktora od těla. Díky obsahu uvedených zdraví prospěšných látek je toto ovoce vhodným pomocníkem, chceme-li posílit svou imunitu. Mimo to se konzumace jablek doporučuje také jako prevence infarktu, jelikož pektin v žaludku váže cholesterol, který poté pomáhá snáze vylučovat z těla ven.

Recepty na horké jablko

Tento druh ovoce má většina z nás spojený především s některými typy moučníků, jako je štrúdl, jablka v županu nebo třeba americký apple pie. Nicméně z jablíček lze připravit i lahodný teplý nápoj, který oceníme zejména v chladném podzimním a zimním počasí. Není přitom potřeba vařit jej nějak extra dlouho, jelikož dužina jablek při vystavení vysokým teplotám rychle měkne.

Horké jablko se skořicí

Chuť jablek báječně doplňuje skořice, která je navíc známá pro své uklidňující účinky. Proto by neměla chybět ani v nápoji, jehož recept se nachází o pár řádků níže. Tento vynikající jablečný horký drink je možné uvařit jednoduše na sporáku v kastrolu, přičemž celá jeho příprava nezabere více než deset minut.

Ingredience:

2 velká jablka,

1 čajová lžička mleté skořice,

½ čajové lžičky muškátového oříšku,

šťáva z půlky citronu,

500 ml studené vody,

med podle chuti.

Postup:

Jablíčka pečlivě očistíme, oloupeme, vykrojíme jádřince a nakrájíme na menší kostičky. Společně s mletou skořicí, muškátovým oříškem a šťávou z citronu je vložíme do kastrolu, zalijeme vodou a přivedeme k varu. Směs by se měla vařit přibližně 3 minuty. Poté hrnec odstavíme ze sporáku a vše pečlivě rozmixujeme ponorným tyčovým mixérem. Na závěr osladíme nápoj medem dle libosti a ještě horký jej podáváme.

Horké jablko z džusu (svařené jablko)

Pokud doma zrovna nemáme čerstvá jablka, postačí nám pro přípravu teplého nápoje i mošt nebo jablečný džus. Postup je přitom podobný jako v předchozím receptu s tím rozdílem, že nám odpadá práce s čištěním a krájením ovoce. Níže popsaný recept je tak ještě rychlejší, než když jej připravujeme přímo z jablek.

Ingredience:

0,5 l jablečného moštu,

1 čajová lžička citronové kůry,

5 ks hřebíčku,

1 ks celé skořice,

med podle chuti.

Postup:

Příprava tohoto nápoje je velice snadná. Mošt nebo džus nalijeme do hrnce a přidáme do něj veškeré výše uvedené koření. Vše necháme svařit, dokud se vůně ingrediencí nespojí. Poté kastrol odložíme ze sporáku a necháme chvilku odstát. Tekutinu nalijeme do hrnků, a pokud chceme, dosladíme ji ještě medem.

Pečený čaj z jablek

Horký nápoj z jablek lze připravit také do zásoby ve formě pečeného čaje. Ten je možné po dokončení uložit do zavařovacích skleniček, otočit dnem vzhůru a nechat přibližně 10 minut odpočinout. Takto připravený jablečný pečený čaj v uzavřených sklenicích pak v lednici vydrží klidně i šest měsíců. Jakmile se sklenice jednou otevře, měl by se však její obsah rychle spotřebovat.

Ingredience:

1 kg jablek,

150 g třtinového cukru,

3 ks celé skořice,

8 ks hřebíčku,

1 ks badyánu,

2 ks citronu.

Postup:

Jablka pečlivě omyjeme a zbavíme slupky a jádřinců. Společně s jedním citronem je nakrájíme na menší kostky a vše vložíme do skleněné zapékací mísy. Směs zalijeme šťávou z jednoho citronu a zasypeme třtinovým cukrem.

Dále přimícháme zbývající koření, přičemž skořici můžeme rozlámat na menší kousky. Nádobu se směsí vložíme do trouby předehřáté na 180–200 °C. Pečeme asi 20 minut a během toho ovoce dvakrát promícháme. Ihned po upečení čaj přendáme do zavařovacích sklenic, otočíme dnem vzhůru a necháme vystydnout.