Začátek adventu je ten pravý čas, kdy začít s vánoční výzdobou. Na stole by neměl chybět věnec

Snad každý milovník Vánoc se těší, až konečně bude moci z krabic vylovit vánoční dekorace, světýlka, řetězy, ozdoby do oken a mnoho dalšího. I když se s výzdobou zpravidla začíná až v době adventu, není nic neobvyklého, že v některých domácnostech už v listopadu rozsvěcují vánoční hvězdy a do oken zavěšují papírové vločky a stříkají umělý sníh.

Kdy začíná advent?

Všichni z nás asi dobře vědí, že advent končí o půlnoci z 24. na 25. prosince. Kdy ale vlastně toto období přesně začíná? Datum první adventní neděle se každý rok různí, a to právě z toho důvodu, že poslední adventní neděle by měla vycházet na poslední neděli před prvním svátkem vánočním neboli Božím hodem, který připadá na 25. prosince.

Boží hod vánoční vychází každý rok na jiný den v týdnu, z toho důvodu se každoročně mění také právě datum první adventní neděle. Může se zároveň jednoduše stát, že čtvrtá adventní neděle vyjde přímo na Štědrý den. V roce 2024 si přitom první svíčku na adventním věnci zapálíme hned 1. prosince v podvečer.

Vánoční výzdoba bytu

Vánoční výzdoba je něco mnohem více než jen nazdobený stromeček a svíčky na stole. Jde o zútulnění domova, místa, kde bychom se měli cítit nejlépe, a o navození té krásné adventní atmosféry. Myslet bychom tak měli nejen na obývací pokoj, ale také na dětské pokojíčky, pracovny a další místnosti, kde trávíme rovněž značnou část svého času.





Pro každou místnost se přitom hodí trochu jiný typ dekorací, nicméně v konečném důsledku je na každém z nás, jak si svůj domov vyzdobíme. Níže se zaměříme na nejtradičnější vánoční dekorace i na moderní trendy a zároveň si též řekneme, jak na Vánoce zdobili své příbytky naši předci.

Základem je věnec

Asi první vánoční dekorací, na kterou si většina z nás vzpomene, je adventní věnec. Ten slouží nejen jako ozdoba stolu, ale také se používá k symbolickému odpočítávání čtyř adventních nedělí, které předcházejí Božímu hodu vánočnímu.

Obvykle jsou na něm připevněny čtyři svíce (pro každou adventní neděli jedna), které mohou být různě vysoké. Ve středu věnce pak bývá umístěna jedna svíce bílá, která má symbolizovat Pannu Marii nebo Ježíše Krista. Ta se přitom zpravidla zapaluje na Štědrý den nebo na Boží hod vánoční.

Počet svíček se však dle různých tradic může lišit stejně jako jejich barvy. Podle tradičního vzoru by čtyři svíce na věnci měly být buď všechny fialové, nebo tři fialové a jedna růžová. Setkat se však můžeme s mnoha barevnými variacemi, které již přímo nevychází z křesťanské symboliky.

Tradice zapalování svíček na stolním adventním věnci však není až tak stará. Údajně se začala dodržovat až kolem 20. století. Do té doby se adventní věnce tradičně zavěšovaly na vchodové dveře domů. I tato tradice přetrvala dodnes. Nicméně není nic neobvyklého, že v mnoha domácnostech najdete obě varianty této vánoční dekorace.

Tradiční vánoční barvy

Červená a zelená, to jsou barvy Vánoc. Existuje přitom hned několik teorií, proč tomu tak je. První z nich tvrdí, že tradice těchto barev pochází od Keltů, kteří uctívali rostlinu cesmíny, pro niž jsou charakteristické zelené listy a červené plody.

Starověké keltské národy věřily, že je v této rostlině něco magického, protože na rozdíl od jiných rostlin zůstávala dlouho stále zelená. Díky tomu se zelená barva stala symbolem věčného života a cesmína se používala jako symbol ochrany během keltských zimních slavností.

Jiné teorie však říkají, že tradice těchto barev pochází z křesťanství. Zelená barva má v tomto případě symbolizovat věčný život Ježíše Krista, zatímco červená barvu jeho prolité krve.

Na druhé straně jsou tu ale zastánci teorie, že původ těchto tradičních barev vychází z biblického příběhu o Adamovi a Evě, kteří ochutnali zakázané červené jablko z posvátného stromu. Právě tento strom dobra a zla měl být předlohou pro tradici zdobení borovic jablky na Vánoce v dřívějších dobách.

Ať už je to, jak chce, není sporu o tom, že zelená a červená barva jsou spjaty s Vánoci. V dnešní době už však moderní domácnosti dávají čím dál tím více prostoru i jiným barevným kombinacím. Oblíbené jsou například bílé a stříbrné dekorace, které připomínají sníh a symbolizují čistotu, nebo zlatá barva, jež dodává výzdobě slavnostní nádech a zároveň je symbolem hojnosti.

Vánoční výzdoba oken

Co by to bylo za Vánoce bez světýlek zavěšených v oknech. V dnešní době už se dá zakoupit tolik možných tvarů a barevných kombinací, až z toho skoro zrak přechází. Konzervativnější povahy dají pravděpodobně přednost klasickým bílým či žlutým světýlkům. Do pokojíčku se však nebojte svým dětem dát i něco barevnějšího.





Kromě světýlek se však okno dá vyzdobit i mnohem kreativněji. Můžete například se svými ratolestmi vystříhat velké vločky z papíru či ušít látkové hvězdičky a zavěsit je na okno. A pokud si na to troufnete, můžete na okenní tabuli pomocí různých vzorů a umělého sněhu vytvořit pohádkový obrázek, který potěší každou dětskou duši.

Vánoční výzdoba hrobu

Vánoční čas bývá pro mnohé z nás mimo jiné i obdobím, kdy vzpomínáme velmi intenzivně na své zesnulé blízké. Proto bychom neměli zapomínat ani na výzdobu místa jejich posledního odpočinku. Dušičkovou dekoraci na hrobech můžeme během adventu vyměnit za cesmínové věnce, vánoční hvězdy a umělé květiny, které snadno přečkají i ty největší mrazy.

Některé druhy květin mají přitom zvláštní symboliku, která je pro toto období obzvláště příhodná. Hroby se tak často zdobí vánoční hvězdou, což je rostlina s názvem pryšec nádherný, která představuje díky svému specifickému tvaru symbol betlémské hvězdy.

Věnce pokládané na hrob během adventu jsou pak často vytvořené z cesmíny. Tato rostlina má pichlavé listy, jež jsou symbolem trnové koruny, kterou měl Ježíš Kristus na hlavě během svého ukřižování. Zároveň, jak už jsme si řekli, má červená barva jejích bobulí představovat kapky Kristovy krve.