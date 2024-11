Kurz pomůže rodičům dětí s úzkostmi. Bude zdarma, stačí se přihlásit

Podle Českého statistického úřadu žilo na konci roku 2023 v České republice 2,2 milionu dětí a dospívajících do 18 let věku. Celosvětově se zhruba 6,5 % dětí a mladistvých potýká s úzkostnými poruchami, v Česku by tomu tedy odpovídalo přibližně 140 000.