Vaječný koňak koupíte za stovku i za pět set. Kdo do něj dává líh, kdo tuzemák či bourbon?

Běžný recept na vaječný koňak zná asi každý – tuzemský rum, žloutky, kondenzované mléko salko, vanilkový cukr. Někdo koňak připravuje ve vodní lázni zatepla, protože se bojí salmonelózy, někdo ne, protože věří v konzervační účinek alkoholu.

Kde se vzal vaječný koňak? Vzhledem k tomu, že nějaká variace na likér na bázi vajec existuje v celé řadě zemí, je velmi těžké vystopovat, kde vznikl ten úplně první. Víme ale s jistotou, že už to bylo nějaké to století zpátky. Už ve středověké Evropě se míchala vejce s kořením a vínem. Jejich krémová, hutná struktura je předurčila k popíjení zejména v zimní sezón​ě, kdy se díky nižším teplotám také nejméně kazily. Zdroj: Alkohol.cz

Základní a nejčastěji používané ingredience rodinný rozpočet nezruinují, ale ne každému se chce koňak vyrábět. Pokud se rozhodnete koupit nápoj hotový, můžete počítat s opravdu širokým výběrem, a to včetně vaječňáků od slavných jmen.

Zatímco například v prodejnách Lidl pořídíte Likér vaječný Náš Kraj už za 149 korun v litrovém balení, půllitrovku Vaječného likéru Firemark pořídíte v obchodech Tesco za 99,90 korun a stejné množství Royal vaječný cream na Rohlíku prodávají za 109,90 korun, jinde si musíte připlatit. Zejména za výjimečné složení. Vaječné koňaky se mohou lišit i obsahem alkoholu, ale tady nebývají zásadní rozdíly.

Vaječný likér, také vaječný koňak, ajrkoňak (z německého Eiercognac) nebo eggnog.

Pro představu, například Vaječný likér Firemark neobsahuje ani ten tuzemák – na obale je uvedeno následující složení: pitná voda, cukr, zahuštěné slazené plnotučné mléko (mléko, cukr), vaječné žloutky (14 %), líh, aromata, vaječné bílky, barvivo (lutein).





Někdy jsou popisky trochu matoucí, jako se to děje například u Vaječného snu z prostějovské Palírny u zeleného stromu. Výrobce ho prodává jako prémiový likér a e-shopu se propaguje coby výrobek z čerstvých surovin, což zní lákavě, ale na předních místech ve složení rovněž figuruje líh. Čerstvé mají být žloutky.

Bourbon, banán i meruňkovice

Zapomeňte na chvíli na každodenní starosti a ochutnejte lahodný vaječňák s vanilkou a rumem Plantation original dark. Bohatý a intenzivní styl Jamajky a Barbadosu s tóny švestky, banánu a vanilky je umocněn pečlivým mícháním a dalším zráním ve Francii, slibuje u svého Vaječňáku známá cukrářka Iveta Fabešová. Prodává ho půl litru za 499 korun.

Ale ne všude cena odráží použití vybraných surovin. Koupit si můžete třeba Vaječný likér Věneček od proslulé pražské cukrárny Myšák, půl litru pořídíte za 495 korun a firma slibuje vaječňák připomínající tradiční receptury našich babiček. Typická chuť a spousta vanilky . A nejspíš to tak bude, protože základem receptu je v tomto případě kondenzované mléko a rum z Božkova.

Božkov sám rovněž prodává vlastní Božkov Vaječný likér, litr bývá k mání za 249 korun, půllitr za 139,90 korun. Běžně se dají koupit i vaječňáky zahraniční, nápoj není českou specialitou.

Vaječňák v balení připomínajícím populární polévky v konzervě prodává značka Lihovárek coby Sváteční Vaječňák z Valašska – objem 0,42 l pořídíte za 349 korun, obsahuje vybrané žloutky od slepic z volného chovu s lahodnou smetanou a třtinovým rumem , chuť výrobce ozvláštňuje trochou meruňkovice. Ve složení nicméně najdeme i kondenzované mléko a líh.





Za stejnou cenu se prodává Levandulový vaječný koňak z Levandulového údolí v Chodouni, je ho ovšem jen třetinka – firma uvádí, že vše bylo vyvinuto na základě výzkumu biodynamických látek VŠCHT Praha, použitý alkohol ale na e-shopu blíže nespecifikuje.

Zajímavostí v nabídce je Vaječňák značky Vilgain, což je vlastně balení ochuceného syrovátkového koncentrátu plného bílkovin – hodí se pro rychlou přípravu proteinového nápoje. Má vysoký obsah velmi dobře využitelných bílkovin včetně BCAA pro podporu růstu a udržení svalové hmoty. Obsahuje přírodní sladidlo z listů stévie, balení o obsahu 750 gramů stojí 599 korun a stačí na přípravu více než šesti litrů nápoje.

Nejlepší domácí vaječňák

Pokud si přece jen chcete vaječný koňak udělat doma, inspirace a receptů najdete dost. Už několik let koluje sociálními sitěmi recept na Domácí vaječňák Martina Žufánka – lihovarník sám ho zveřejnil na svém Twitteru. Stojí si za svým tvrzením, že pokud chcete získat dobrý vaječný koňak, musíte použít skutečně dobré výchozí suroviny – salko tady skutečně nečekejte. Stejně jako tuzemský rum, jehož použití je podle Martina Žufánka zásadní chybou, protože obsahuje spoustu aromat.

Co patří do Žufánkova vaječňáku?

4 vaječné žloutky

70 gramů moučkového cukru

220 ml smetany ke šlehání

220 ml Bulleit Frontier Bourbonu

30 ml rumu Casa Eminente

30 ml kvalitní brandy

vanilkový lusk

Hotový vaječný koňak by se měl nechat několik týdnů odležet.

Hodně podobný recept na vaječňák sepsala autorka kuchařek Jana Florentýna Zatloukalová. Ve své Kuchařce pro dceru má recept na Vaječný koňak, který musí uzrát – základem receptu jsou tu žloutky, smetana, alkohol plus cukr. Mimochodem, Zatloukalová taky varuje před tuzemákem a doporučuje americkou whiskey neboli bourbon, k němuž přidává trochu karibského rumu a brandy.

Nejlepší podle ní je, když ho necháte několik týdnů odležet v ledničce, vydrží i mnohem déle, díky obsahu alkoholu se nezkazí. Pít se dá i čerstvě udělaný, pak je ale poměrně ostrý a autorka doporučuje ho v tom případě zjemnit přidáním ušlehané smetany a sněhu z bílků. Navrch přijde trocha muškátového oříšku.





A co dieta? Ta se vaječného koňaku skutečně netýká. Tohle sladké alkoholické pití je, popravdě řečeno, větší kalorická bomba než většina cukroví a měli byste si ho dávat spíše po malých panácích než po sklenkách. Obsahuje totiž jak tuky a spoustu cukru jako takového, tak i alkohol, rovněž plný cukrů. Můžete si udělat nealkoholickou verzi, ale ani tak to nebude žádná velká sláva, co se energetické vydatnosti týče, stejně jako nespasí, když do koňaku dáte o něco méně cukru.

Odlehčené varianty nezkoušejte

Ostatně, například zakladatelka a lektorka Pro Fit Institutu lékařka Marie Skalská není zrovna příznivkyní upravování klasických receptů na méně kalorické. Podle ní to pak vyvolává v lidech dojem, že jídla mohou sníst více. Použitím medu namísto cukru se však energetická hodnota cukroví příliš nesníží, uvedla lékařka příklad, který lze vztáhnout i na vaječňák a jeho odlehčené varianty.