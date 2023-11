Už žádná reklama: Lidl přestal promovat nezdravé dětské produkty

Změnit obal u potravin nemusí nutně znamenat změnu ve složení, může jít jen o osvěžení vzhledu daného výrobku, o vzbuzení zájmu u zákazníků, kteří si dosud dané značky nevšimli. V neposlední řadě ale může jít o změnu nákupní politiky. Jako to letos udělal Lidl. Co přesně to znamená v praxi a jak se to projevilo v právě na obalech výrobků?

Nechceme přispívat k dětské nadváze

Už 20 let stoupá v EU počet školáků s nadváhou. Například na děti a mladistvé v Německu cílí denně minimálně 15 reklam nebo spotů propagujících nezdravé potraviny. 92 procent reklam je na fast foody, občerstvení a sladkosti. Děti na rozdíl od dospělých reklamní sdělení nezpochybňují, což zvyšuje touhu po inzerovaném produktu.

Vzhledem k tomu, že nesprávná výživa v dětství zvyšuje riziko onemocnění souvisejících s výživou v dospělém věku, je reklama na zdravé potraviny a odmítnutí reklamy na nezdravé potraviny vůči dětem do 14 let zásadním aspektem pro zdraví. Tím se začal řídit i Lidl. Ne však po celý rok.





Reklamu ale neomezíme před zavedenými svátky, říká Lidl

„Zavázali jsme se, že nezdravé dětské produkty nebudeme promovat od letošního roku. Týká se to reklamních aktivit v televizi, rádiu, na sociálních sítích a v našich letácích. Netýká se Vánoc, Velikonoc a Halloweenu. Tyto svátky považujeme za mimořádné příležitosti v životě dítěte, které nedefinují jeho každodenní stravovací návyky. Například čokoládový Mikuláš nebo velikonoční zajíc jsou kulturními symboly, o které nechceme děti připravit,“ řekla nám tisková mluvčí Lidlu, Iveta Barabášová.

Jedná se o potraviny, které obsahují příliš mnoho nasycených tuků, cukru nebo soli. Potraviny pro děti Lidl klasifikuje podle nutričního profilu dle doporučení WHO.

Cíle Lidlu pro dětský marketing Budeme podporovat marketing pro zdravější a udržitelnější stravování dětí.

Od roku 2023 již nebudeme v rámci privátních značek zařazovat reklamy cílené na děti propagující nezdravé dětské potraviny. Týká se to reklamních aktivit v televizi, rádiu, na sociálních sítích a v našich letácích.

Do konce roku 2025 začneme prodávat potraviny s dětským designem na obalech v rámci našich vlastních značek pouze v případě, že splní kritéria WHO pro zdravé potraviny. Obaly budeme postupně vyměňovat. Výjimka: akční výrobky na Vánoce, Velikonoce a Halloween.

V praxi tato nová politika Lidlu znamená, že už se v televizi nebo v reklamě nesetkáme s promováním produktů, které dětem podle kritérií WHO nesvědčí a také podle změny obalu.





„Obaly těchto produktů postupně měníme tak, aby barevnými obrázky nelákaly děti k nákupu. Jako příklad může posloužit nanuk Smíšek, ze kterého jsme odstranili obrázek medvídka,“ řekla serveru Vitalia.cz Iveta Barabášová.

Jak jsme ale v obchodě zjistili, várka nanuků Smíšek s medvědem je v obchodech ještě nabízena. Od stejné privátní značky, tedy Bellino, jsou v nabídce ještě nanuky Severáček, které na sebě mají také dětský motiv tučňáka.

Doporučení WHO Světová zdravotnická organizace (WHO) vypracovala hodnocení potravin jako zdravých, nebo nezdravých, speciálně pro dětskou výživu. Výživový profil rozděluje potraviny do 17 kategorií a stanovuje prahové hodnoty pro nutriční složení, při jejichž překročení nemá marketing výrobku cílit na dětské konzumenty. Kritérii hodnocení jsou celkový obsah tuků a cukrů, nasycené tuky, přidaný cukr a sladidla, sůl a energetická hodnota potraviny.

