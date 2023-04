Lidl důrazně odmítá nařčení Agrární komory: české dodavatele cíleně podporujeme

Agrární komora ČR vyjádřila obavy o setrvání dosud stabilních českých značek potravin na českém trhu. Privátní značky jako například Jarmark (Kaufland), Pilos (Lidl) či Clever (Billa), do kterých si obchodní řetězce nechávají zabalit potraviny od různých dodavatelů, se staly vzhledem k nízké ceně velkým lákadlem pro české zákazníky.

Jenže dle komory jimi obchodní řetězce diskriminují tradiční výrobky domácích producentů, které pak v regálu slouží pouze jako předražená stafáž pro zlepšení prodejů potravin privátek. Psali jsme 12.4. 2023 v článku Privátní značky mohu z trhu vytlačit zavedené české výrobky, varuje Agrární komora.

Protože byl ve vyjádření Agrární komory zmíněn i řetězec Lidl, resp. jeho značka Pilos, požádali jsme tiskového mluvčího Lidlu, Tomáše Mylera, o reakci.

Vyjádření řetězce Lidl pro server Vitalia.cz

Společnost Lidl nesouhlasí s prohlášením Agrární komory ČR, která nařkla odběratele českých produktů, a tudíž vybrané obchodní řetězce, z diskriminace tradičních českých výrobků domácích producentů.

Prostřednictvím privátních značek můžeme našim zákazníkům nabídnout tu nejvyšší kvalitu za nejnižší možnou cenu. To považujeme ve stávající situaci spojené s vysokou inflací za o to důležitější. Platí přitom, že úspěch privátních značek se odvíjí od pečlivého výběru dodavatele. U privátních značek jsme schopni ovlivnit, jak bude daný produkt vypadat a chutnat, definujeme také zásady jeho složení. Například žádné naše uzeniny neobsahují separát, snažíme se nahrazovat palmový olej a podobně. Za příznivé ceny také nabízíme vysokoprocentní čokolády z certifikovaného kakaa i uzeniny s vysokým obsahem masa, u vybraných produktů napříč naším sortimentem pak snižujeme obsah soli či cukru. Kvalita výrobků privátních značek je přitom v porovnání se značkovými výrobky rovnocenná a často vyšší.

O české potraviny je mezi našimi zákazníky stále větší zájem, proto se je snažíme nabízet v našich prodejnách co nejvíce. Za výrobky našich privátních značek tak stojí celá řada významných českých výrobců, a to především v oblasti čerstvých potravin, tedy ovoce a zeleniny, pečiva, masa, masných a mléčných výrobků. Najdete u nás však i celou řadu trvanlivých potravin a drogerie od českých výrobců. Na výrobky, které splňují podmínky pro Českou potravinu nebo Českou cechovní normu, tato logo cíleně umisťujeme.

Cíleně podporujeme české značkové dodavatele také v tematických týdnech, jako jsou např. Vyrobeno v České republice, Retro týden, Ochutnejte to nejlepší z regionů; příležitost (tyto výrobky) dostávají také v týdnu značkových slev a v neposlední řadě v dalších jednotlivých prodejních akcích i ve stálém sortimentu. Dlouhodobá podpora lokálních výrobců potravin se promítá i do našich tematických nabídek. V roce 2020 se v akci s podtitulem „Ochutnejte to nejlepší z regionů“ poprvé představili regionální dodavatelé s nabídkou lokálních výrobků, po úspěšném startu tuto akci několikrát ročně opakujeme. Pro výrobky regionálních dodavatelů přitom platí, že se v nabídce obchodních řetězců příliš často nevyskytují.

V jednotlivých regionech naleznou zákazníci mimo jiné stálý sortiment piv. Lidl aktivně podporuje také české vinaře, a to nejen nabídkou vín ve stálém sortimentu, ale i prostřednictvím pravidelných akcí.

Od roku 2021 nabízíme našim zákazníkům také privátní značku Náš kraj. Tou vycházíme vstříc všem zákazníkům, kteří vyhledávají speciality vyrobené českými dodavateli a zároveň vyžadují vysokou kvalitu.

Nařčení, že společnost Lidl cíleně umísťuje české výrobky, které nespadají pod privátní značky, do nevýhodných umístění v regálech, nedoplňuje jejich zboží nebo požaduje přemrštěnou obchodní přirážku, důrazně odmítá.

O privátní značky od českých dodavatelů je přitom zájem i v zahraničí. Údaje za posledních jedenáct let totiž potvrzují, že se českým výrobkům v zahraničí daří. V roce 2022 vzrostla celková hodnota vyvezeného zboží našimi českými dodavateli na neuvěřitelných 14,3 miliard korun. Oproti roku 2021 se jedná o skokový nárůst o více než 28 %, což odpovídá cca 3 miliardám korun. Prostřednictvím Lidlu vyvezlo své výrobky za hranice České republiky 186 výrobců. Nejvíce českých výrobků pak putuje na Slovensko, do Rumunska a Polska, v porovnání s rokem 2021 výrazně vzrostl export českého zboží také do Lotyšska, Nizozemí, USA i na Kypr.