Nejbizarnější obaly roku 2022. Chléb či banán v plastu, kukuřičný sáček na pečivo

Anticena veřejnosti

Odborná porota ze všech nominovaných obalů, kterých bylo 152, vybrala ty nejtypičtější a zároveň podle jejího mínění i nejhorší. Hlasování veřejnosti následně probíhalo mezi dvanácti vybraným obaly ve čtyřech nejdůležitějších kategoriích – nesmyslné, nadměrné, nerecyklovatelné a klamavé obaly.

Jaké obaly nejvíce vadí zákazníkům 1. místo – Balené banány

2. místo – Šťavnatá jablka

3. místo- Žitný chléb

Balené banány byly v prodeji omylem

Suverénně nejvíc získaly balené banány, které na pěnovém polystyrenu přebalené potravinářskou folií prodával Globus. „Tento obal je typickým příkladem využití materiálu, který se nedá recyklovat. V kombinaci s ovocem, které už samo o sobě obal má, jde zároveň i o nesmyslný obal. Materiál, který se nedá recyklovat, je pěnový polystyren a při tomto způsobu použití ho vzniká zbytečně velké množství. Mnohem šetrnější variantou by bylo promovat tyto banány informační cedulkou, která je vždy u každého produktu stejně uvedená,“ stojí v komentáři poroty Zerowasters.

Globus je prodejem balených banánů nemile zaskočen. Snižování množství produkovaných odpadů, například v podobě obalových materiálů, je totiž dlouhodobou politikou společnosti Globus.





„V tomto případě bohužel došlo k selhání jednotlivce, který banány odtržené z trsu nechal v dobré víře zabalit po více kusech a na prodejní plochu je umístil za sníženou cenu, aby zákazníky více motivoval ke koupi. Prokázal nám tím však spíše medvědí službu, jelikož k tomu navíc použil zcela nevhodný materiál. Rozhodli jsme se proto přijmout opatření a naše zaměstnance proškolíme, aby se podobná situace již v budoucnu neopakovala,“ uvedla pro server Vitalia.cz Aneta Turnovská, tisková mluvčí Globusu.

Šťavnatá jablka z prodeje už dávno zmizela

Druhé místo obsadila krájená balená jablka, která pod svou značkou Fresh Bistro nabízel Albert. Podle poroty Zerowasters se jedná o zbytečné balení komodity, která se zcela běžně prodává bez obalu.

Jak na druhé místo o nejbizarnější obal reaguje tiskový mluvčí Albertu Jiří Mareček: „Jak potvrzuje tato cena, balená jablka byla slepou uličkou, a proto jsme je z nabídky již v dubnu tohoto roku, tedy před více než osmi měsíci, stáhli z nabídky. Jedná se o spotřebitelský obal, který je v zahraničí oblíbený a jsme rádi, že v Česku vítězí u zákazníků jablka tak, jak rostou na stromech, tedy pouze ve slupce.“

Neopomenul pak zdůraznit, že na vhodném balení ovoce a zeleniny Albertu záleží. Loni díky přebalování a volbě správných materiálů ušetřili více než 112 tun plastu.

Žitný chléb balený po plátcích? Je to kvůli trvanlivosti, říká prodejce

Bronzovou medaili si z historicky prvního hodnocení bizardních obalů odnáší opět nizozemský řetězec Albert. Tentokrát se trnem v oku veřejnosti stal jeho Žitný chléb z řady Nature´s promise. „Nakrájený chléb, jehož plátky jsou jednotlivě zabalené v plastu, to vše pak uložené v papírové krabičce a znovu potažené fólií, je exemplárním případem nesmyslného obalu produktu. Jeho alternativa – žitný chléb prodávaný v celku je alternativou, jak nakoupit bez zbytečného obalu,“ hodnotila chléb porota Zerowasters.

Albert má tento chléb stále v nabídce a cenu vnímá jako důvod k zamyšlení se nad vhodným balením tak, aby lépe vyvážili pohodlí pro spotřebitele a trvanlivost produktu na jedné straně a využití obalového materiálu na straně druhé. Jiří Mareček pak považoval za vhodné vysvětlit, proč je chléb balen takto nezvyklým způsobem: „Chléb je balen po dvou krajících právě proto, že neobsahuje žádné „e“ látky ani konzervanty. Právě takto zvolený obal umožňuje zachovat relativně delší trvanlivost. Je to chléb v bio kvalitě s vysokým obsahem vlákniny i bílkoviny a po výživové stránce se jedná o velmi hodnotný výrobek.“

Anticena poroty

Svého vlastního hodnocení se ujala i odborná porota, složená ze tří odborníků, kteří se tématem obalových materiálů douhodobě věnují.

Jaké obaly nejvíce vadí odborné porotě 1. místo – Šťavnatá jablka v plastu

2. místo - Taška z kukuřičného škrobu

3. místo – Doplněk stravy v nadměrném obalu

Šťavnatá jablka v plastu

Porota se hned na prvním místě shodla s volbou veřejnosti, tedy s krájenými balenými jablky z Albertu. Dle zástupce odborné poroty, Vladimíra Kočího, je pravda, že může nastat situace, kdy je lepší mít ovoce nebo zeleninu zabalenou, což může být obstojným argumentem z důvodů hygieny či trvanlivosti. Následně však dodává: „V tomto případě obal udrží jablka také delší dobu čerstvá, ale prodloužení trvanlivosti by v případě nakrájených jablek šlo dosáhnout zcela logicky tím, že bychom jablka nekupovali nakrájená, ale vcelku.”

Kuku sáček se stal jablkem sváru

Druhé místo za nejbizarnější obal získala taška z kukuřičného plastu (tzv. Kuku sáček), do níž od loňského roku balí nákupy Rohlik.cz. Podle zástupce odborné poroty, Ivo Kropáčka tato taška ukazuje kukuřičný plast (bioplast) jako jednoduché a ekologické řešení, kterým lze nahradit jednorázové plastové igelitky. Bioplasty ale takovým řešením prý nejsou.

Protože víme, že se výběru vhodné náhrady za plastové tašky Rohlik.cz velmi intenzivně věnoval, dali jsme tiskové mluvčí společnosti, Lutfii Volfové, prostor k reakci na komentáře poroty. „V první řadě bychom rádi konstatovali, proč jsme se primárně rozhodli pro zavedení Kuku sáčků. Důvodem byla snaha zlepšovat kvalitu potravin pro zákazníky, kterým jsme chtěli, zejména pečivo, vozit co nejčerstvější. Společnost Naku se nám v té době zdála jako ideální volba, neboť její produkt nabízel kombinaci vlastností, které pro nás byly klíčové. To bylo opřené o studií, která popisuje rozklad sáčků na biomasu, a zároveň, že za sebou nezanechávají velmi nebezpečné mikroplasty. To vše bylo navíc ještě podloženo certifikátem, který potvrzoval vhodnost sáčků do domácích kompostů,“ vysvětluje tisková mluvčí někdejší volbu.

Kuku sáček od Rohlik.cz Autor: Rohlik

S udělením anticeny Rohlik.cz nesouhlasí a snaží se kontaktovat organizátora, aby od něj zjistili více. „Organizátor totiž jako odůvodnění pro udělení anticeny uvádí mimo jiné, že v domácím kompostéru se bioplasty většinou nerozloží vůbec, nepatří do kontejneru na bioodpad a někdy se bioplasty rozloží na malé kousky plastu. Udělená anticena se vztahuje ke konkrétnímu sáčku z kukuřičného plastu, který využívá naše společnost, přitom skutečnosti, kterými udělení této ceny odůvodňuje jsou formulovány jako obecná tvrzení, která se uplatní pro „většinu“ bioplastů. Tato tvrzení přitom nejsou podle informací a dokladů, které máme k dispozici od výrobce, pro námi používané obaly nikterak relevantní a pravdivá,“ zaznívá z Rohlik.cz s tím, že nebyli v této věci ani porotci kontaktováni, tak aby se mohli k hodnocení vyjádřit a příslušná tvrzení případně vyvrátit.

(Podle našich informací získaných od ředitelky Zerowasters, Veroniky Nováčkové, budou ocenění prodejci či výrobci kontaktování v těchto dnech.)

Léky ve zbytečně velkých obalech

Třetí místo pak obsadil doplněk stravy v nadměrném obalu jako typický příklad špatného systémového nastavení. Podle zástupkyně odborné poroty, Michaely Thomas, je balení léků ohromným nešvarem celého segmentu a je to mnohem více systémové nastavení, které způsobuje nadměrná balení, než špatný záměr výrobce nebo prodejce.

Vídáte v obchodech nadměrné, nesmyslné nebo nerecyklovatelné obaly? Vyfoťte je a krátkým popisem vložte na stránky bizarobal.cz. Právě byl spuštěn druhý ročník této anticeny.