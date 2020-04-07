Univerzálním cvičením podle internetu si můžeme i ublížit, varují lékaři

Co zprvu začínalo opatrně a postupně, když se v polovině března zavřely posilovny, je teď na vzestupu. Aktivním lidem chybí pohyb čím dále více a internet s online lekcemi je nejdostupnější možnost. Lékaři různých odborností ale varují: cvičte s ohledem na své limity, není vhodná doba zjišťovat, kde jsou vaše hranice, a riskovat úraz ve chvíli, kdy se zdravotníci snaží zvládnout pandemii.
Není tu dohled
Lépe jsou na tom ti, kdo jsou zvyklí na své trenéry a právě oni virtuální lekce organizují. Rizikem jsou ale úplně neznámé univerzální lekce pod vedením těch, s jejichž cvičením nemáme zkušenosti.
„Opravdu obdivuji rychlou reakci trenérů a lektorů a snahu udržet kontakt se svými klienty, často bez nároku na honorář. Bohužel opakovaně vídám videa s přívlastky „pro každého“ a „na každý den“, která jsou pro netrénovaného člověka naprosto nevhodná. Každý máme své pohybové a výkonnostní omezení, a to nemluvím o onemocněních, ať už interních či pohybového aparátu. Je třeba si uvědomit, že nejde o trénink na olympiádu,“ říká Veronika Pudilová z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN.
Trenér nás teď nevidí
Pohybu ubylo celkově, chybí nám vyjížďky na kole s přáteli, seniorům pravidelné procházky ve skupinkách, nevídáme se ve fitcentrech na skupinových lekcích. Organizované tréninky, kde je osobně přítomný profesionál, mají zásadní výhodu oproti těm virtuálním: trenér nás vidí a opravuje chyby.
„Teď ale lektoři nevidí, jak člověk před obrazovkou cvik provádí,” upozorňuje Veronika Pudilová.
Především proto se lékaři shodují na jedné věci: lidé s nižší kondicí a bez větší zkušenosti s cvičením pod dohledem profesionála by měli volit sestavy, využívající jednoduché pozice v základní variantě cviku a bez závaží.
„Každý, kdo se pro domácí cvičení rozhodne, by měl vzít v úvahu svůj předchozí stupeň aktivity a omezení vyplývající z dlouhodobých onemocnění. Je také na místě se i poradit s lékařem,“ dodává Veronika Pudilová.
Základní pravidla pro cvičení doma
- Vyhněte se pohybovým aktivitám o vysoké intenzitě, nejde o trénink na olympiádu.
- Při známkách začínající virózy (kašel, zvýšená teplota, zimnice) necvičte.
- Po odeznění virózy zahajujte pohybovou aktivitu pozvolna.
- Intenzitu a náročnost pohybové aktivity přizpůsobte předchozímu stupni tréninku.
- Je nutné respektovat omezení vyplývající z vašich onemocnění, ať už interních či onemocnění pohybového aparátu, případně se předem poradit se svým lékařem.
- Pokud se při konkrétní pohybové aktivitě nebo cviku objeví bolest, nesnažte se ji překonat.
- Nezapomeňte na pravidelný pitný režim, racionální stravu a dostatek spánku.
- I po uvolnění karantény se raději vyhýbejte uzavřeným tělocvičnám a místům s vyšší koncentrací osob, zejména máte-li nějaké chronické onemocnění nebo jste-li staršího věku.
- Buďte pozitivně naladěni. Nezapomeňte, že „veselá mysl je půl zdraví.”
Zdroj: Česká společnost tělovýchovného lékařství a Česká asociace preventivní kardiologie
Online cvičení jen s velkou pozorností
Česká společnost tělovýchovného lékařství a Česká asociace preventivní kardiologie (ČAPK) pohyb každopádně rozhodně doporučují:
„Pravidelná a přiměřená pohybová aktivita je nejen základem prevence řady onemocnění, ale také podporuje správnou funkci imunitního systému, a snižuje tak pravděpodobnost onemocnění infekční chorobou. Pohyb pomáhá odplavit úzkost a tím zvládat lépe stresové situace. Tvoří proto nedílnou součást psychické hygieny, která je v náročných podmínkách karantény zásadní,“ říká předseda ČAPK Michal Vrablík.
Virtuální lekci bychom ale měli věnovat plnou pozornost a soustředění možná víc, než když nás má kdo „opravit” během klasické hodiny ve fitcentru.
„Je důležité soustředit se na pokyny lektora, který by měl neustále připomínat správné postavení těla a provedení cviku. Lidé by měli dovolit tělu jen takový rozsah pohybu, který nevyvolává bolest, nelámat tělo do poloh, na které není zvyklé a nezadržovat dech. Účinek cviku spočívá v jeho kvalitním provedení, nikoliv v dosažení maximální pozice,“ radí Veronika Pudilová.
Nejde jen o kila navíc
Lékaři různých odborností se obávají, že hrozí všeobecný pokles pohybové aktivity, jejíž udržování je v moderní společnosti už tak pro vysoké procento lidí problematické. „Kila“ přitom nejsou zdaleka to jediné, co odborníky trápí.
„Mohlo by se zdát, že pohyb je jen prostředek k redukci hmotnosti nebo „osvalení“ a že se současná situace týká pouze lidí s nadváhou či obézních a lidí se sportovními ambicemi. To je obrovský omyl,“ zdůrazňuje Vladimír Tuka, lékař Centra zátěžové kardiologie II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze. „Pohyb je něco, co naše tělo potřebuje pro správnou funkci všech jeho součástí a soustav, od srdečně-cévní přes hormonální po vlastní pohybový aparát. Nedostatek pohybu, ke kterému současná situace přispívá, jeho obranyschopnost zhoršuje,“ uzavírá Vladimír Tuka.