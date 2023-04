Lidé se bojí rakoviny z ukrajinské pšenice. Není žádný důvod, uklidňují úřady

Nechceme mouku a pečivo plné pesticidů z vadné pšenice, olej z kontaminovaných slunečnic a další zboží z nabídek řetězců, které nám může ublížit. Tak lze shrnout varování, která se šíří řetězovými maily, ale třeba i v diskusích na Facebooku – žádné z nich přitom není podložené skutečně validními informacemi a zdroji.

Takové názory podporuje například krajně pravicový politik Tomio Okamura, který v minulosti už nejednu dezinformaci šířil. Části lidí navíc vadí ukrajinské zboží principiálně, protože zpochybňují povahu agresivní Ruskem rozpoutané války.

Podle českého Ministerstva zemědělství přitom není důvod se bát. Naše dozorové orgány intenzivně kontrolují dovozy zemědělských produktů z Ukrajiny. Postup resortu je zcela transparentní. Veškeré informace, které k tématu zveřejňujeme, jsou dohledatelné a ověřitelné. Přesto se objevují zkreslená až lživá tvrzení, uvedl Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství.

Proti dovozu ukrajinských potravin, konkrétně kuřecího masa, se vyjádřila také šéfka Českomoravské drůbežářské Gabriela Dlouhá. Podle webu Manipulatori.cz prohlásila, že by ho svým dětem nedala. Obavu vyvolává to, že ukrajinští chovatelé nemusí dodržovat tak přísné podmínky jako zemědělci v Evropské unii. Čeští veterináři ale vážnou závadu u masa dovezeného z válkou pustošené země zatím neodhalili, uvedl web a poukázal na vyjádření ministra zemědělství Zdeňka Nekuly.

Ten řekl, že obilí, maso a vejce z Ukrajiny na území České republiky jsou nezávadné, a že proto nevidí důvod, aby Česko zakazovalo dovoz těchto produktů, jako to udělaly Polsko či Slovensko. Navíc, na rozdíl třeba od Polska, kde šlo i o nátlak místních zemědělců, kteří se bojí o odbyt, je dovoz z Ukrajiny do Česka naprosto minimální. Nicméně například i za obavami zdejších drůbežářů mohou být obavy z konkurence.

Kterým lžím není podle ministerstva radno věřit?

Lež: Do Česka se dováží obilí z Ukrajiny, které nesplňuje normy.

Pravda: V současnosti stát kontroluje vše, co se k nám z Ukrajiny přiveze. Kontroly neprokázaly žádné kontaminované zásilky. Obilí se z Ukrajiny do Česka dováží v malém množství. V loňském roce činily dovozy pšenice z Ukrajiny necelých 4000 tun, tuzemská produkce ozimé pšenice je 4,8 milionu tun (pětiletý průměr), tedy tyto dovozy nepředstavují ani 0,1 procenta v porovnání s naší produkcí.

Lež: Zdraví občanů ČR je ohroženo potravinami z Ukrajiny.

Pravda: Není. Pro ministerstvo je bezpečnost potravin dlouhodobě na prvním místě. Úroveň našich dozorových orgánů je na velmi vysoké úrovni. V případě, že by byla při kontrolách objevena zásilka, která by nesplňovala normy, byla by ihned zlikvidována.

Co se šíří o ukrajinském obilí

Lež: Výrobky z Ukrajiny nikdo nekontroluje.

Pravda: Kontroly potravin a komodit mají na starost tři dozorové orgány. Za poslední týdny nenašly žádný závadný vzorek u Ukrajiny.

1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odebrala v posledních týdnech 55 vzorků obilovin a mlýnských obilných výrobků. Většinu tvoří potravinářská pšenice, několik vzorků žita, kukuřice a ječmene. Testuje také vzorky mlýnských obilných výrobků (mouky, vločky). Analýzy se provádějí na přítomnost více než 400 reziduí pesticidních látek, mykotoxinů, glyfosátu, těžkých kovů nebo kadmia.

2) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) kontroluje obiloviny pro krmné účely. V posledních dnech provedl 8 kontrol zemědělských produktů z Ukrajiny, určených na krmivo pro zvířata.

3) Státní veterinární správa (SVS) se zaměřuje na dovozy potravin živočišného původu včetně drůbežího masa a vajec. Od dubna veterináři odebrali 16 vzorků ze zahraničních zásilek.





Lež: Mouka s pesticidy a plísněmi z Ukrajiny se prodává za akční cenu.

Pravda: Slovensko informovalo přes evropský Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), který varuje všechny státy před nebezpečnými potravinami, o nevyhovujícím vzorku pšenice z Ukrajiny, který byl odebrán u provozovatele Mlýn Kolárovo a.s. Vzorek obsahoval zvýšené množství chlorpyrifosu – zjištěné množství 0,026 mg/kg (povolený limit 0,01 mg/kg). Z nevyhovující šarže pšenice byly vyrobeny 2 šarže pšeničné mouky, které byly distribuovány na Slovensko a částečně do Maďarska. Tyhle šarže ovšem vůbec nebyly distribuovány do Česka.

Jiné výrobky Mlýnu Kolárovo a.s. byly v jednom řetězci v akční nabídce, ale řetězec už je na základě informace zaslané z centrály odstranil z prodejní plochy a uložil do skladu. Ve skladu byly zjištěny čtyři druhy mlýnských výrobků od daného výrobce. I když byly mouky blokovány (nenabízeny k prodeji), byly odebrány čtyři šarže pšeničné mouky hladké na laboratorní testy pesticidů a mykotoxinů.

V Česku se šířila informace o mouce s pesticidy, kterou nabízel řetězec Kaufland, ovšem na snímcích, které lidé sdíleli, byla mouka slovenského výrobce Vitaflora, který deklaroval výhradně slovenský původ.

Lež: Česká republika nezastavila dovoz ukrajinského obilí, protože je servilní vůči Evropské unii.

Pravda: Jednostranné zákazy ukrajinského obilí jsou v rozporu s podmínkami jednotného trhu EU i Světové obchodní organizace. Situaci je potřeba vyřešit na celounijní úrovni, nikoliv každý stát jednotlivě. Chceme upravit fungování koridorů solidarity (Solidarity Lanes) a zajistit, aby se obilí z Ukrajiny dostalo do cílových destinací třetího světa a nebylo k dispozici spekulantům, uvedl mluvčí resortu zemědělství.

Lež: Jak je možné, že u nás není zakázáno obilí, které zakázali v okolních zemích, když způsobuje rakovinu.

Pravda: Dozorové orgány nezjistily žádné obiloviny a mlýnské výrobky s porušenou bezpečností pocházející z Ukrajiny. Nebylo tedy co zakazovat.

Lež: EU chce záměrně zlikvidovat naše zemědělství, proto v ČR skončilo ukrajinské obilí, které mělo původně jít do třetího světa.

Pravda: Obilí mělo primárně skončit v tzv. třetím světě. Přesto se část dostala do evropských zemí (nikoliv jen do České republiky). Je to tím, že obilí je levnější kvůli levnější pracovní síle na Ukrajině, je dočasně oproštěno od cla a náklady na kratší cestu jsou nižší. Levné obilí pak nakoupili různí obchodníci, nezřídka i překupníci a spekulanti. Levnému obilí pak dávají zpracovatelé přednost. Evropská unie se proto chystá podmínky vývozu obilí z Ukrajiny změnit.

Lež: O kontrolách a jejich výsledcích jsou lidem podsouvány nepravdy jako za socialismu, pracovníci úřadů mají seznam potravin, o kterých ví, že jsou bezpečné, ale veřejnosti je nezpřístupní.

Pravda: Naše dozorové orgány velmi transparentně informují o výsledcích své kontrolní činnosti a je to doložitelné na jejich webech (tiskové zprávy) a mnoha dalších informačních kanálech. Neprodleně a podrobně informují vždy, pokud zjistí komoditu a potravinu s porušenou bezpečností, ať už pochází z EU, ČR, nebo ze třetí země. Poskytování takových informací spotřebiteli jsou pro dozorové orgány prioritní záležitostí, komentoval mluvčí Ministerstva zemědělství.

Lež: Čeští zemědělci jsou ohroženi přebytkem ukrajinského obilí na trhu.

Pravda: Jde především o sekundární dopady na český trh způsobený přebytky obilí ve státech, které bezprostředně sousedí s Ukrajinou. Obchodní kontrakty se nesjednávají ze dne na den, na svou produkci mají zemědělci smlouvy dlouhodobě dopředu. Hraje zde roli také dopravní vzdálenost a transportní kapacita do ČR. Více jsou nyní limitující nízké cenové podmínky pro prodej tuzemského obilí mimo Česko kvůli přetlaku obilí v okolních státech.