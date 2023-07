Co vám zaplatí pojišťovna, když chcete seknout s kouřením

Na začátku je rozhodnutí přestat kouřit. Podle přední odbornice na odvykání Evy Králíkové je jakákoliv motivace, která k tomuto rozhodnutí vede, dobrá. Někdo nekouří kvůli svému zdraví nebo rodině, jiný chce, aby jeho domácí mazlíčci dýchali ve společné domácnosti vzduch bez zplodin. Lékařka si vzpomíná také na pacientku, jež kouřila v zahradě a jednoho dne došla k závěru, že tím škodí stromům, a tak se rozhodla cigarety definitivně odložit.

Nejste neschopní, ale závislí

Už na začátku je třeba počítat s tím, že cesta odvykání nebude jednoduchá. Jednak tím, že bývalý kuřák se může k cigaretě vracet. „Zhruba 70 procent z těch dvou milionů kuřáků, které v České republice máme, by radši nekouřilo, kdyby to šlo. Asi třetina z nich to každý rok zkusí, a protože to zkouší bez pomoci, tak je u nich úspěšnost velmi malá, asi 3 až 5 procent po roce. To, že se to člověku nepovede, vede k pocitu, že je neschopný. Ale já bych těmto kuřákům ráda vzkázala, že nejsou neschopní, ale jsou prostě závislí a existuje léčba,“ uvedla Eva Králíková v dubnu na panelové diskuzi 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy s názvem Medialogy.

A pak také proto, že podle Evy Králíkové je specializovaných pracovišť, které lidem pomáhají s odvykáním, poměrně málo. To ale neznamená, že pomoc kuřákům je nedostupná.

Mezi místa, na která se kuřáci mohou obracet, patří Centra pro závislé na tabáku, adiktologické ambulance, ale poradit se lze také u svého praktického lékaře, ambulantního speciality či v lékárně. Seznam pracovišť, na které se lze obrátit, je dostupný na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku.

Pomoci v odvykání může také některá z mobilních aplikací, které počítají kuřákovy dny, kdy si nezapálil, i další statistiky a různými způsoby jej motivují, aby v nekouření vytrval. Je ale potřeba počítat s tím, že za používání aplikace musí uživatel platit.

Co hradí zdravotní pojišťovny

Návštěvu o odborníka, se kterým chce kuřák konec své závislosti probrat, zpravidla hradí zdravotní pojišťovny. V současné době jsou propláceny tři typy návštěv.

První je hodinová vstupní intervence praktického lékaře, a to i dětského, nebo ambulantního specialisty. Např. pneumologa, kardiologa, internisty, psychiatra nebo gynekologa. Její součástí je kuřácká anamnéza, diagnostika závislosti na nikotinu, vysvětlení psychosociální a fyzické (drogové) složky závislosti, návrh farmakologické léčby, diskuse nejčastějších kuřáckých situací a příprava náhradních řešení, prevence relapsů.

Tento výkon lékař účtuje pojišťovně pod kódem 25501 a podle registračního listu výkonu jej pojišťovna u jednoho pacienta proplatí maximálně 3× za život.

Druhým plně hrazeným vyšetřením je tzv. specializovaná intervence léčby závislosti na tabáku. Opět ji může poskytnout praktik nebo ambulantní specialista. Toto vyšetření lékař pojišťovně pacienta vykazuje jako výkon 25503. Mělo by trvat půl hodiny a pojišťovny jej uhradí 8× za rok.





Lékař s pacientem během něj zhodnotí průběh odvykání od poslední návštěvy, provede základní vyšetření (hmotnost, tlak, puls, event. měření oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu) a probere s pacientem obtížné situace, při kterých měl chuť si zapálit, a jejich možná řešení. Lékař také zhodnotí míru abstinenčních příznaků a s pacientem řeší, jak předejít návratu k cigaretám včetně adekvátnosti druhu a dávky farmakologické léčby. Mělo by také dojít k naplánování další kontroly.

Třetím plně hrazeným vyšetřením je tzv. rozšířená intervence léčby závislosti na tabáku. Ta souvisí se screeningovým programem zaměřeným na těžké kuřáky, jehož součástí je i CT plic. V ČR tento program funguje od 1. ledna 2022.

Do programu kuřáky odesílá praktický lékař nebo pneumolog. Účastnit se ho mohou silní kuřáci ve věku 55 až 74 let, a to ti současní i ti bývalí. Podmínkou je, že kouřili 20 let, a to 20 či více cigaret denně. Nebo 10 let 40 cigaret denně. Podmínkou je také ochota setrvat v programu, který zahrnuje preventivní vyšetření plic, nejméně pět let. Cílem programu je vyhledat včas ty, kteří mají časná stádia rakoviny plic.

Podle registračního listu tohoto výkonu jej lze absolvovat čtyřikrát za život a lékař jej zdravotní pojišťovně vykazuje pod kódem 25504.

Na léky pojišťovny jen přispívají

Zatímco návštěvu lékaře zdravotní pojišťovny plně hradí, u léčiv je to jinak. Ty hrazené programově nejsou, ale pojišťovny na ně přispívají z fondů prevence. Letos tento typ příspěvků nabízí všechny zdravotní pojišťovny.

Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá jednou za tři roky až 1000 Kč na léčivý přípravek Champix, který je předepisován lékařem na recept, nebo volně prodejné léčivé přípravky (např. Defumoxan) zakoupené v lékárně (tj. na náhradní léčbu nikotinem v následujících formách: náplasti, pastilky, orodispergovatelný film, ústní spreje, žvýkačky).

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna na léky a volně prodejné podpůrné přípravky nabízí ročně příspěvek až 2000 Kč.

Až 2000 Kč nad rámec ostatních preventivních programů dává pojištěncům každý rok Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, která přispívá na vareniclin žvýkačky, náplasti, pastilky, sprej náplasti, pastilky cytisin.

Oborová zdravotní pojišťovna přispívá klientům až 2000 Kč ročně v rámci svého programu STOP kouření.

Vojenská zdravotní pojišťovna přispívá 400 Kč za rok, ale příspěvek může čerpat pojištěnec již od 16 let věku.

Zdravotní pojišťovna Škoda přispívá 2× ročně 500 Kč.

U RBP lze čerpat až 1000 Kč. Nejde však o formu samostatného bonusu, klient si ale musí zvolit, zda příspěvek využije na speciální vyšetření, očkování, nákup paruky pro onkologické pacienty, některé pomůcky pro diabetiky, nákup permanentky na sportovní aktivity, dentální hygienu nebo právě odvykání kouření.

Protože jde ale o příspěvky z fondu prevence, pro pojišťovny je jejich poskytování dobrovolné. U každé z nich se proto výše příspěvku, podmínky jeho čerpání i to, zda jej vůbec poskytuje, může lišit. Informujte se proto u své zdravotní pojišťovny, jakou měrou a zda vůbec vám na léčbu přispěje.

Cílem léčby s pomocí farmak a nikotinových náhrad je potlačení abstinenčních příznaků, a tedy i chuti zapálit si. Mezi abstinenční příznaky ale patří i obávané přibývání na váze.

Podle Evy Králíkové je ale důležité jakoukoliv léčbu nepřerušovat dříve než za půl roku, byť její efekt se dostavuje dříve. Pokud léky vysadí kuřák dříve, bude mít vyšší riziko toho, že se ke kouření vrátí.

Jaké léky jsou aktuálně na trhu Vareniklin (Champix) – vázaná na předpis

(Champix) – vázaná na předpis Cytisin (Defumoxan)

(Defumoxan) Bupropion (Wellbutrin, Elontril, Zyban, SR) – vázaný na předpis, pojišťovnou zčásti hrazen, pokud jej předepsal psychiatr, neurolog nebo sexuolog Náhradní léčba nikotinem – náplasti, žvýkačky, ústní spreje, pastilky Další podpora nekouření – Paipo (plastová trubička do kuřácké společnosti nebo při stresu, se kterou je možné hrát si v ruce, puse, potahovat skrze ni vzduch, obsahuje jen aroma, které brzo vyprchá), elektronické cigarety, nikotinové sáčky Metody bez prokázané účinnosti: biorezonance a jiné alternativní metody, zahřívaný tabák – blíží se účinky riziku kouření Zdroj: Společnost pro léčbu závislosti na tabáku / Moje cesta k nekuřáctví

