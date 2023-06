Jak se liší elektronická cigareta a zahřívaný tabák?

Nemoc získaná už v dětství

Na úvod výčtu různých typů tabákových a nikotinových výrobků je nutné zmínit, že ať už jde o jakýkoliv typ zboží, nikotin patří do skupiny legálních drog. Tedy návykových látek, jejichž prodej a užívání sice zákon připouští, ale zároveň také reguluje. Dostat do rukou by se proto neměly třeba dětem do 18 let věku. Opak je ale českou realitou.

Jak v panelové diskuzi Medialogy připomenula přední odbornice na odvykání Eva Králíková, devět z deseti kuřáků začíná kouřit kolem 12. roku života. „Kouření je nemoc s vlastní diagnózou označenou F17,“ dodává lékařka s tím, že vzniká již v dětství.

Galerie: Typy tabákových a nikotinových výrobků

Nikotinové a tabákové výrobky můžeme rozdělit dle dvou kritérií. Podle složení a pak také podle způsobu užívání.

Typy výrobků podle složení Tabákové výrobky (s nikotinem) Tabák obsažený v cigaretách, doutníkách a určený pro dýmky a vodní dýmky, dále tabák porcovaný, zahřívaný, žvýkací, cigaretový nebo šňupací Nikotinové výrobky (bez tabáku) Elektronické cigarety, nikotinové sáčky, nikotinové žvýkačky, pastilky, ústní spreje, náplasti a rozpustné filmy Netabákové výrobky bez nikotinu Elektronické cigarety nebo náplně do elektronických cigaret bez obsahu nikotinu, herbální „cigarety“, bylinné směsi určené k zahřívání

Eva Králíková také zmínila, že velmi často čelí otázce, které kouření je vlastně zdravější a zda pomůže místo dvaceti cigaret kouřit jen pět. „Na to existuje jednoduchá odpověď: Nejlepší je nekouřit vůbec. To, zda si dáte cigaretu jen svátečně, až takovou roli nehraje, jako když nekouříte. Stejně jako není až tak velký rozdíl, zda kouříte 11 cigaret denně nebo 15. Největší skok je totiž z 0 cigaret na 1 cigaretu, pak už se zdravotní rizika tolik nenásobí,“ dodává.

Dopady kouření na zdraví jsou přitom nepopiratelné. Souvisí především se vznikem kouře nebo výparů z tabáku a podle lékařů a adiktologů není prakticky žádný orgán v těle, na nějž by kouření nemělo vliv. S nikotinem se zase pojí závislost a s ní i komplikace včetně abstinenčních příznaků nebo nutnosti dávkovat jinak některé léky. Jak nikotin, tak tabákový kouř pak mají negativní vliv na plod v těle matky, která je užívá. Pasivní kouření je pak škodlivé pro všechny členy domácnosti včetně těch zvířecích.

Typy výrobků podle způsobů užívání Kouření Cigarety, vodní dýmky, dýmky, doutníky Žvýkání a jiné orální užívání Nikotinové sáčky, sáčky s porcovaným tabákem nebo žvýkání tabáku jako takového Vapování Elektronické cigarety Zahřívání Tabákové náplně a bylinné směsi

Rozdíly ve výrobcích

Jaký je mezi jednotlivými výrobky i látkami rozdíl? Jak uvádí informační leták Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku:

Tabák – je rostlina mimo jiné s obsahem nikotinu, přičemž u pěstovaných odrůd je jeho obsah vyšší. Při jeho spalování či nahřívání vzniká řada pro organismus škodlivých látek.

– je rostlina mimo jiné s obsahem nikotinu, přičemž u pěstovaných odrůd je jeho obsah vyšší. Při jeho spalování či nahřívání vzniká řada pro organismus škodlivých látek. Nikotin - je chemická látka, která způsobuje u kuřáků závislost. To znamená, že je nutí vzít si dávku, ačkoliv kuřák by si nejraději třeba ani nezapálil. U nikotinu platí, že čím rychleji a více se vstřebává, tím silnější závislost způsobuje. Velmi rychlé vstřebávání je z klasických cigaret (po potažení dokáže mozek ovlivnit již za 6 až 10 vteřin), nikotinových sáčků, ze zahřívaného tabáku i některých elektronických cigaret.

Elektronická cigareta (také někdy označovaná jako e-cigareta) – jde o elektronické zařízení, do kterého se vkládá či už je vložená tekutá náplň (někdy též nazývaný liquid). Ta může mít buď jednorázové použití nebo ji kuřák vyměňuje. Náplně neobsahují tabák, ale ve většině z nich je nikotin. Kromě něj i další látky (většinou propylenglykol, glycerin, voda) včetně příchutí a aromat. Kuřák vdechuje aerosol, jenž vzniká zahříváním náplně na teplotu kolem 100 °C. Tento způsob použití se nazývá vapování, tedy procesu, kdy se s pomocí zahřívání vytvoří pára určená k inhalaci. Zdravotní rizika e-cigaret mohou pramenit jednak z působení látek z náplně na organismus, z potřísnění či spolknutí náplně malými dětmi, ale teoreticky také ze zahoření baterie, s jejíž pomocí zařízení tekutinu ohřívá.

Zahřívaný tabák – na rozdíl od elektronických cigaret náplně určené k zahřívání obsahují tabák. I tady způsob užívání vyžaduje elektronické zařízení, ovšem jiného typu. A náplň nemá podobu tekutiny, ale jde o tyčinky často podobné klasické cigaretě. Princip je takový, že tyčinka se vloží do zařízení a to ji s pomocí baterie zahřeje na teplotu kolem 350 °C, tedy těsně pod bod hoření. Tato teplota nastartuje proces tlení, při kterém se z náplně začnou uvolňovat látky ve formě výparů, jež kuřák vdechuje. Výpary jsou cítit více než aerosol e-cigaret a obsahují také více toxických látek. Podle zkušenosti adiktologů může být nikotin užívaný prostřednictvím zahřívaného tabáku návykovější než u klasických cigaret. Stát se teď nově – od letošního října – rozhodl zakázat prodej zahřívaného tabáku s příchutěmi, více o tom ZDE.

Nikotinové sáčky – malé bílé sáčky podobné žvýkačkám nebo miniaturním čajovým sáčkům, vkládají se do úst, nejčastěji mezi ret a dáseň nebo pod jazyk. Neobsahují tabák, ale nikotin ano, a to v různé míře. Kvůli diskrétnosti a absenci jakéhokoliv kouře či zápachu, ale i kvůli příchutím napodobujícím někdy cukrovinky, je často vyhledávají už školní děti. Nikotin v této koncentrované podobě přitom může vést rychle k závislosti a rizikem je také otrava, neurotoxicita, onemocnění sliznice úst či vliv nikotinu na srdce a cévy. U dětí a dospívajících spočívá riziko také v tom, že účinek může být s ohledem na nižší tělesnou hmotnost jiný než u dospělého. Od 1. července 2023 proto Ministerstvo zdravotnictví dostupnost nikotinových sáčků omezí novou vyhláškou.

Porcovaný tabák – známý také pod názvem snus nebo orální či bezdýmný tabák. Má podobu malých sáčků, připomínajících ty nikotinové, které jsou ovšem naplněny tabákem. Mají proto většinou jinou barvu (nikotinové sáčky jsou bílé, tabákové mají spíše zelenohnědé zabarvení). V ČR a ostatních státech EU s výjimkou Švédska platí zákaz jeho prodeje. Před čtyřmi lety ale adiktologové upozorňovali na případy, kdy se sáčky objevily mezi školáky.

Cigarety - kromě tabáku obsahují několik set aditiv, tedy přidaných látek. Při jejich hoření vznikají tisíce chemikálií, které mají dopad na lidské zdraví. Paradoxně shoří i část obsaženého nikotinu, jenž se dokáže z kouře vstřebat v plicích do krevního oběhu.

Doutníky, dýmky – jejich kouř je zásaditější, a proto se z něj nikotin, na rozdíl od cigaret, vstřebává ústní sliznicí, takže kouř není nutné vdechnout až do plic.





Vodní dýmka - v klasické vodní dýmce se zapaluje uhlík na tabákové placce, kouř se vdechuje přes vodu, kde se ovšem nepročistí, jen ochladí. Kouř je s ohledem na nízkou teplotu hoření velmi koncentrovaný a obsahuje vysoký podíl dehtových látek a oxidu uhelnatého. Po jedné zhruba hodinové seanci má kuřák vodní dýmky kolem 20 % červených krvinek zablokovaných pro přenos kyslíku, tedy prožívá otravu oxidem uhelnatým. Tato otrava se mimo jiné projevuje malátností nebo závratěmi. Rizikem je také šíření infekce při používání stejného náustku více uživateli.

Při popisování charakteristiky jednotlivých výrobků jsme použili materiály Společnosti pro léčbu závislostí na tabáku. Mimo jiné informační leták s názvem Co je nikotin, tabák, vapování, elektronické cigarety, zahřívaný tabák…?, který byl vydaný v roce 2020 a na jeho textu se podílely lékařky Eva Králíková, Kamila Zvolská a Lenka Štěpánková. Použity také byly informace z webu Nzip.

