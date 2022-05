Cytisin: lék na odvykání kouření je zpět. Co musíte vědět, aby vám fungoval

Přírodní lék byl znám již v 19. století

K těm účinnějším patří cytisin. Získává se ze štědřence odvislého, v Česku velmi rozšířené okrasné rostliny, jejíž sytě žluté květy můžeme obdivovat v zahradách právě nyní. Ale pozor, dříve, než se vrhnete do korun stromů v naději, že se zbavíte své závislosti na tabáku, byste měli vědět, že květy i semena, tak jak rostou, jsou prudce jedovaté.

O tom, že má cytisin podobné účinky jako nikotin, se ví již od roku 1818. Lék na odvykání kouření z něj pak v 60. letech minulého století vyvinuli bulharští lékárníci. Pod různými názvy je nyní používán ve dvaceti zemích světa, nejrozšířenější je právě ve východní Evropě. Na pultech českých lékáren se s ním setkáváme pod názvem Defumoxan.

Jak lék pro odvykání kouření působí?

Cytisin pomáhá při odvykání kouření tím, že snižuje touhu po nikotinu u kuřáků, kteří jsou ochotni přestat s cigaretami.

Jeho chemická struktura je podobná nikotinu a jeho účinek je zprostředkován prostřednictvím nikotinových acetylcholinových receptorů. Účinek cytisinu je srovnatelný s nikotinem, ale obecně je slabší. Působí přímo na náš autonomní nervový systém, kde stimuluje uvolňování dopaminu, což má podobný účinek jako při kouření cigaret.





Jinými slovy cytisin v našem organismu vlastně soutěží s nikotinem o stejné receptory a nikotin postupně vytlačuje.

Potíže s příbalovým letákem

Cytisin je u nás dostupný v léku Defumoxan, který lze zakoupit volně v lékárně bez předpisu. Mohou jej tedy doporučovat třeba i sestry nebo odborníci na různých linkách pro odvykání kouření. To má zásadní výhodu – lék je dostupný všem, kteří chtějí típnout cigaretu. Má to ale i nevýhody: nikdo jim neřekne, jak se má lék užívat.

Informace na příbalovém letáku totiž absolutně neodpovídají skutečnosti. Alespoň to tvrdí vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Eva Králíková: „S příbalovým letákem máme tři potíže. Za prvé, je tam napsáno, že balení je na 25 dní. Pak by měl pacient přestat lék užívat. Dalším problematickým bodem je, že máte do pěti dnů od začátku užívání léku přestat s kouřením.“ Podle lékařky k těmto omezením není důvod, lék je přírodní a bezpečný.

Lidé lék užívají nevhodným způsobem

Jenže pacienti jsou zmatení. „Občas někdo přijde a říká, že to užíval pět dní a bylo to fajn: ‚Jenže pak šestý den jsem stále kouřil, a tak to musel přestat užívat.‘ Nebo řekne: ‚Užíval jsem to 25 dní a nekouřil, ale 26. den jsem to již užívat nemohl, tak jsem se vrátil ke kouření…‘ A to je velká škoda,“ popisuje situaci známou z Centra pro závislé na tabáku Eva Králíková.

Posledním problematickým bodem je dle lékařky dávkování. Podle příbalového letáku začíná na šesti tabletách po 1,5 mg denně a pak se postupně snižuje. „Pro silně závislé kuřáky je to prostě málo. Některým pacientům doporučujeme i dvojnásobné dávky tablet za den. Lék nemá prakticky žádné nežádoucí účinky,“ dodává specialistka na odvykání kouření.

Rozpis dávkování dle příbalové informace léku Defumoxan

SÚKL s tím bohužel nemůže nic udělat

Kde se vlastně tyto informace na příbalovém letáku vzaly? „Léčivý přípravek Defumoxan s obsahem léčivé látky cytisin je registrován jako generikum k originálnímu léčivému přípravku Tabex registrovanému v Bulharsku. Texty k léčivému přípravku Defumoxan tedy musejí být totožné s referenčním přípravkem,“ vysvětluje tisková mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Klára Brunclíková.

Eva Králíková podotýká, že tento lék se u nás prodával již v 60. letech minulého století a informace na příbalovém letáku odpovídají tehdejší době, kdy se ještě nedělaly studie takovým způsobem jako dnes. Bohužel se zdá, že výrobci nejsou motivováni podpořit nezávislé randomizované studie, které by patrně vedly k přehodnocení informací na příbalovém letáku.

Sám SÚKL s tím nemůže nic udělat: „V případě, že by mělo dojít ke změně textů, držitel rozhodnutí o registraci Defumoxanu by musel požádat o změnu registrace a příslušné změny podložit daty (data z klinických hodnocení nebo z jiných zdrojů). SÚKL sám od sebe takové změny v textech generika nemůže provádět,“ doplňuje Klára Brunclíková.

Pokud chcete léčbu vyzkoušet, vyplatí se proto obrátit se například na některé z Center pro závislé na tabáku, kde vám poradí s vhodným postupem i dávkováním.