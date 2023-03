Na trhu se objevila e-cigareta, která vydá za 120 těch běžných. Kuřákům hrozí otrava

Popis rizikové e-cigarety Označení: ELF BAR Lux Disposable Pod 1500 Mango, 4,8 ml, 50 mg/ml (5 %) nicotine

EAN kód: 6 939287 931193

Číslo šarže: EP017303

Datum výroby/MFG: 2022.06.16

Parametry: objem náplně: 4,8 ml, koncentrace nikotinu: 50 mg/ml (5 %), kapacita baterie: 850 mAh, počet potahů: 1500

Země původu: Čína

Výrobce: Manufactured by VAPEONLY, 3rd Floor, Tianshu Building No. 6099. Baoan Avenue, Baoan District, Shenzhen China, www.elfbarvape.com

Dovozce: EU dovozce neznámý

Distributor: neznámý

Prodejce: Veronika Kučerová, Na Křečku 340/33, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy, IČO: 71140336 Zdroj: Hygienická stanice Hlavního města Prahy

Chybí informace nikotinu v jednom potažení

Podle hygieniků je výrobek problematický hned z několik důvodů. Riziko spočívá například v tom, že elektronická cigareta je nedostatečně označena. „Na jednotkovém balení chybí informace o uchovávání výrobku mimo dosah osob mladších 18 let, o všech složkách obsažených v náplni (mohou obsahovat látky způsobující alergie) a o množství nikotinu v dávce/potažení,“ říká rozhodnutí pražské hygieny.

Instituce si také všímá, že informace o parametrech výrobku nejsou uvedeny v českém jazyce, nebo jsou nedostatečné. Jednotkové balení neobsahuje žádný informační příbalový leták. „Uživatel je nedostatečně informován o rizicích spojených s užíváním výše uvedené jednorázové elektronické cigarety a nemůže posoudit užívání této elektronické cigarety s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav,“ upozorňují odborníci.

Šestinásobně vyšší limit toxicity

Problémem je také to, že e-cigareta má nepovolený objem náplně. Činí 4,8 ml. „Zatímco maximální povolený limit pro objem náplně v jednorázové elektronické cigaretě je 2 ml,“ upozorňuje hygienická stanice na svém webu.

Nadto cigareta obsahuje 5 procent nikotinu. Konkrétně podle údajů na obalu jde o 50 mg nikotinu na 1 ml náplně, ačkoliv maximální povolený limit obsahu nikotinu v náplních do elektronických cigaret je 20 mg na 1 ml.

Kvůli koncentraci nikotinu a nadlimitnímu množství náplně výše popsaná e-cigareta Elf Bar obsahuje celkově v jedné cigaretě 240 mg nikotinu. „To je cca 6× vyšší hodnota než toxická dávka, při které se u uživatele mohou projevit vážné zdravotní potíže v důsledku intoxikace po použití elektronické cigarety,“ varují hygienici.

Množství nikotinu považuje za extrémní také odborník na návykové látky Adam Kulhánek. „Takový obsah je enormní. Pouze v jednom mililitru náplně (e-liquidu) této e-cigarety je více nikotinu než v celé krabičce běžných cigaret,“ podotýká Adam Kulhánek, vedoucí Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku na Klinice adiktologie 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pro srovnání uvádí, že z jedné vykouřené cigarety kuřák přijme přibližně 1,5 až 2 mg nikotinu.

Otrávit se lze i přes pokožku

Nejde přitom o žádný zanedbatelný problém. Nikotin je totiž jed způsobující zdravotní potíže. Ty akutní a závažné mohou mít např. podobu křečí, zástavy dechu či kómatu.

Riziko otravy přitom souvisí nejen s kouřením, ale i poškozením obalu náplně. „V dostatečně velkých dávkách může být akutně toxický a smrtelný nejen při požití, ale také při styku s pokožkou,“ upozorňuje pražská hygiena. V tomto směru jsou e-cigarety s tekutými náplněmi, takzvanými liquidy, rizikovější než cigarety běžné, které obsahují také tabák. „K většině případů otravy nikotinem oznámených toxikologickému informačnímu středisku došlo v souvislosti s tekutými náplněmi do elektronických cigaret,“ potvrzují hygienici. Zmiňují zejména riziko otravy u malých dětí a zvířat. Právě tyto dvě skupiny jsou spolknutím tekuté náplně či kontaktem s ní nejohroženější.





Oblíbené mezi dospívajícími

Jenže zatímco malé dítě a zvíře s náplní přijde do styku náhodně, některé starší děti e-cigarety užívají záměrně. Ze zkušeností rodičů, s nimiž hovořila redaktorka Vitalia.cz, vyplývá, že u části z nich se těší dlouhodobě v oblibě. Starší školáky láká cenová dostupnost některých modelů i to, že kouření provází vůně, nikoliv typický cigaretový zápach. Navíc někteří prodejci neověřují při nákupu věk nebo si e-cigarety děti koupí od spolužáků, kteří je dokáží sehnat, případně jim je koupí starší kamarádi.

Podle adiktologa Adama Kulhánka přitom jde o zvlášť zranitelné kuřáky. „Nikotin je škodlivý zejména pro děti a dospívající. Vyvolává silnou závislost a je toxický pro nervovou soustavu. Negativně ovlivňuje vývoj dětského mozku a kognitivní funkce, může způsobovat zvýšenou impulzivitu a výkyvy nálad,“ popisuje odborník.

Zdravotní rizika e-cigaret

Nikotin je látka, která patří mezi legální drogy. To znamená, že sice od 18 let si výrobky s nikotinem můžete zakoupit, aniž by vám za to hrozil postih, nic to ale nemění na tom, že negativně ovlivňuje organismus a vzniká na něm závislost.

V běžných cigaretách se k nikotinu přidává tabák. Při jeho spalování vznikají škodliviny, které poškozují mimo jiné dýchací cesty. Tabák sice e-cigarety neobsahují, i tak podle Adama Kulhánka organismus zatěžují. „Rizika užívání e-cigaret spočívají ve vdechování ultrajemných částic obsažených v aerosolu. Po několikaletém užívání může vapování (tj. způsob kouření e-cigarety, pozn. red.) způsobit zánětlivá onemocnění plic,“ uvádí adiktolog a dodává: „Nebezpečná jsou také některá aromata v náplních e-cigaret. Žhavicí spirálky e-cigarety mohou uvolňovat těžké kovy jako nikl, kobalt či chrom, které poškozují jednotlivé orgány.“