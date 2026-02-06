Praktici budou předepisovat léky na ledviny, ušetří lidem cestu k nefrologovi

V ordinacích praktických lékařů se v lednu pozměnily preventivní prohlídky pro dospělé. Nově lékaři lépe hlídají onemocnění srdce, cév, ale i ledvin (jak, to jsme psali zde). S podrobnější prevencí se ale nejspíš zvýší počet některých pacientů, protože lékaři odhalí i nemoci, které se dosud navenek neprojevovaly, a nemocní o nich proto nevěděli.
Co se dozvíte v článku
Domlouvá se telemedicínská novinka
Nápor pacientů by mohl být problémem hlavně u chronického onemocnění ledvin. Praktici totiž na něj nemohou předepisovat, a to ani u pacientů v počátečních stádiích, plné spektrum léků. Nefrologů je zase poměrně málo a přednostně berou pacienty v pokročilých stádiích. Ostatní, byť léčbu také potřebují, u nich na vyšetření čekají. Problém je v tom, že dlouhé čekání, aniž by byl nemocný zaléčený, přináší riziko zhoršení zdravotního stavu.
Sdružení praktický lékařů, Česká nefrologická společnost a Všeobecné zdravotní pojišťovna (VZP) proto dolaďují dohodu o vzniku nové, pro pacienty bezplatné telemedicínské služby.
Novinka bude spočívat v takzvané konziliární konzultaci mezi praktickým lékařem a nefrologem. Proběhne na dálku a nefrolog se při ní s praktikem domluví na tom, zda pacienta za ním musí poslat nebo jej zvládne praktik léčit sám. Pokud ano, konzultace praktickému lékaři umožní předepsat léky zpomalující poškození ledvin, které běžně předepisovat kvůli omezujícím pravidlům nesmí.
Lékaři zatím jednání vedou jen z VZP, takže zpočátku by se možnost konzultace na dálku týkat pouze klientů této zdravotní pojišťovny. Není ale vyloučeno, že další by se k ní mohly přidat.
Proč ji VZP a lékaři chtějí testovat
Jde zatím jen o plán, protože podobu novinky si ještě lékaři s pojišťovnou nedohodli. Jak VZP, tak lékařská sdružení počítají s tím, že telemedicínu nejprve vyzkouší v pilotním režimu.
Pilotní projekt diskutujeme. Měl by podpořit včasnou diagnostiku chronického onemocnění ledviny u vybraných skupin pojištěnců a zároveň podpořit integrovanou péči formou vzdáleného konsilia, potvrzuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
To, zda je projekt životaschopný, by mělo být výstupem pilotního projektu, dodává.
Cílem je prokázat, že léčba chronického onemocnění ledvin v počátcích patří do rukou praktického lékaře. Budeme zjišťovat, kolik nemocných při prevencích zachytíme, zda praktičtí lékaři onemocnění umí rozeznat a zindikovat, podotýká Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů.
Ověříme, zda medicínská konzultace mezi praktickými lékaři a nefrology funguje dobře, a to i technicky, protože tento model by se dal v budoucnu použít na jakoukoliv konzultaci praktik-specialista, doplňuje.
Telemedicínský přístup umožní nefrologům vyjádřit se k celé řadě pacientů, kteří kteří u nich nejsou léčeni. Nefrolog si přečte zprávu, uvidí hodnoty a praktickému lékaři sdělí, že mu pacienta má buď odeslat, protože je tam nějaký problém, nebo že jej posílat nemusí a léčit se bude u něj, popisuje Ondřej Viklický, místopředseda České nefrologické společnosti. Praktika by pak nefrolog na dálku pověřil, aby pacientovi předepsal třeba antidiabetika glyfloziny nebo některá jiná léčiva podávaná diabetikům či pacientům s vysokým krevním tlakem, která chrání i ledviny.
Nejdřív na jaře a s 200 praktiky
První konzultace by při optimistických odhadech mohli lékaři na dálku vést už letos na jaře. To je ale nejdřívější možný termín. Trvat by podle Petra Šonky pilot neměl déle než jeden rok.
Do testování by se mohly zapojit stovky lékařů – odhady hovoří až o dvě stě prakticích.
Je to odhad, ne definitivní počet. Musí to být ordinace, která pracuje s určitým typem softwaru, používá v komunikaci eZprávu, má dostatečný počet preventivních prohlídek i klientů VZP, uvádí výčet podmínek Šonka.
Nefrologů může být řádově méně. Ondřej Viklický odhaduje, že pro vyzkoušení nové položky péče by jich stačilo třeba jen deset.
Ve fakultních nemocnicích nebo u nás v IKEM kapacity na telemedicínu problém nebudou. V okresních městech, kde je nefrologů v nemocnici méně, to může být jiné, dodává přednosta Transplantcentra a Kliniky nefrologie.
Proč ten nepoměř? Konzultace nebudou probíhat v reálném čase, ale s pomocí tzv. eZpráv. To znamená, že praktik nefrologa zapojeného do projektu osloví písemnou šifrovanou komunikací a tu si nefrolog přečte až s krátkým odstupem času v době, kdy bude mít na vyřizování eZpráv časové okno. Nebude to tedy třeba ve chvíli, kdy se v ambulanci věnuje vlastním pacientům.
Pilot může pomoci změnit vyhlášku
Další cestou, která by mohla řešit zvýšený počet pacientů s chronickým onemocněním ledvin, je uvolnění pravidel pro předepisování léků Státním ústave pro kontrolu léčiv. K němu dříve u praktických lékařů opakovaně došlo, ovšem u léčiv na jiné diagnózy. Praktičtí lékaři by ale rádi, kdyby se pravidla rozvolnila právě také u léčiv chránících ledviny.
Je to ale proces na léta, podotýká Šonka.
Praktici se proto rozhodli prosazovat rychlejší řešení, a to změnu legislativy. Zrušit preskripční omezení by mohla novela jedné z vyhlášek.
Tuto cestu budeme prosazovat. Zda k ní dojde, je ale čistě politickým rozhodnutím, dodává praktický lékař.