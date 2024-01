Syndrom suchého oka trápí čím dál více lidí. Pomáhá cvičení s očima, kapky, sérum i přístrojová léčba

Zhoršení vidění, pálení a řezání očí, únava, světloplachost, pocity očního diskomfortu či podrážděné oči. Lidí, kteří si stěžují na příznaky syndromu suchého oka, neustále přibývá. Naštěstí přibývá i možností, jak problém řešit.

Není výjimkou, že do monitoru někdo kouká osm, deset hodin denně. Při pohledu do počítače nebo telefonu ovšem klesá frekvence mrkání oka, a to téměř o jednu třetinu. Mrkání je přitom zásadní pro tvorbu slzné tekutiny, která oko zvlhčuje. A nejen to. Slzný film zároveň oči chrání před infekcí a zároveň z nich odstraňuje cizí tělesa.

Syndrom suchého oka je v současnosti jedno z nejčastějších onemocnění, se kterým se pacienti obracejí na oční lékaře. Jeho výskyt navíc v poslední době rapidně stoupá. Syndrom suchého oka, který se stal civilizační nemocí současnosti, se také stále častěji objevuje u mladších pacientů. Na vznik suchého oka má vliv zejména pobyt v klimatizovaných prostorách a práce s počítačem, mobilním telefonem nebo tabletem. Na vzniku problémů se slzným filmem se podílí také toxické látky v ovzduší a v průmyslově zpracovaných potravinách, říká Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

Pokud třeba kvůli dlouhé práci u počítače mrkáme málo, oko přestane být optimálně zvlhčené, ale příčin, které vedou k syndromu suchého oka, je více. Může to být změna ve složení či produkci slzného filmu nejen kvůli pohledu do monitorů, ale případně i to, že tuková vrstva už nedokáže optimálně předcházet jeho vypařování. Kvůli tomu se slzný film může rozpadnout a začnou se projevovat první příznaky.





Pocit, že máte něco v oku

Symptomy se navíc u každého trochu liší a jsou individuální. Syndrom suchého oka se projevuje řezáním a pálením očí, pocitem cizího tělesa, tlaku, přítomností lepkavého hlenu ve spojivkovém vaku, pocitem unavených očí, světloplachostí, pocitem přilnutí víčka k povrchu oka, potížemi s pohybem víček, zhoršením vidění, bolestí hlavy, dalším zhoršením v přítomnosti nepříznivých faktorů, pocitem sucha pro nedostatek slzení i paradoxním zvýšením slzení způsobeným podrážděním, vysvětluje lékař Petr Výborný.

Tvorba slzného filmu často klesá ve vyšším věku, může se tak stát také kvůli užívání léků, tento problém rovněž provází některá kožní onemocnění, jako jsou lupénka či ekzém. Tvorbu slzného filmu mohou negativně ovlivnit i rozkolísané hormony.

Ale za výrazně stoupajícím počtem případů v posledních desetiletích je podle odborníků již zmíněné masové používání digitálních médií. Lidé tráví u obrazovek pět až deset hodin denně, mnozí i více. Jejich sledování výrazně snižuje frekvenci mrkání. Ti, kteří se dívají na obrazovku, mrkají pouze čtyřikrát za minutu namísto obvyklých patnácti mrknutí. Pravidelné mrkání je naprosto zásadní, pokud se má slzná tekutina rozprostřít po oku rovnoměrně. Jestliže se důsledky plynoucí z namáhání zraku používáním digitálních obrazovek neléčí, může to vést k chronickému syndromu suchého oka.

Pravidlo 20/20/20 Zkuste metodu nenáročnou na čas, která očím pomáhá uvolnit se po soustředěném používání obrazovky. Každých 20 minut na zhruba 20 vteřin zaostříte na předmět vzdálený 20 stop (to je přibližně 7 metrů). Zaostřováním do dálky se oči uvolní, zvýší se frekvence mrkání, slzný film se zregeneruje a oko je lépe zvlhčeno.

Důležité pro prevenci potíží jsou oční kapky, které můžete mít po ruce v kabelce, autě nebo na pracovním stole. Důležité je nepřestat s jejich užíváním hned poté, co přinesou úlevu, problém by se vrátil. Při výběru ideálně zvolte zvlhčující oční kapky bez konzervačních látek obsahující kvalitní kyselinou hyaluronovou s dlouhým řetězcem. Ta poskytuje suchým očím řadu výhod, například váže vodu a podporuje přirozený slzný film. Zvlhčující oční kapky s kyselinou hyaluronovou jsou přitom volně prodejné. Lze je navíc používat i s kontaktními čočkami.

Žádné nežádoucí účinky

V případě těžších potíží připadá v úvahu možnost léčby pomocí autologních sérových kapek. Tuto moderní, účinnou a pojišťovnou hrazenou léčbu syndromu suchého oka v případě, že běžné léky nezabírají, nabízí například brněnská Nemocnice u svaté Anny. Tyhle kapky jsou specifické tím, že se vyrábějí z krevního séra pacienta, a nemají tak pro něj žádné nežádoucí účinky. Oproti běžně dostupným umělým slzám jsou autologní sérové kapky podstatně účinnější. Nemocní nejsou vždy dobře informováni o závažnosti problému a k nám do ambulance často přicházejí až v momentě, kdy jejich nález vyžaduje chirurgickou léčbu. Určitě bych proto doporučovala řešení suchého oka neodkládat, radí brněnská oftalmoložka Markéta Zemanová. Neřšený problém může totiž přerůst například ve vleklé oční záněty.





Syndrom suchého oka lze ošetřit i pomocí přístrojů – existují tři typy ošetření onemocnění. V úvahu připadají přístroje fungující na principu mechanické exprese tukových žláz, přístroje, kdy ošetření probíhá intenzivním pulsním světlem, a nejnověji přístroj, který funguje na principu regenerace buněk.

Oproti jiným přístrojovým ošetřením má dlouhotrvající účinek pro všechny typy syndromu suchého oka, což je zásadní výhoda tohoto ošetření, říká Enkela Hrdličková, lékařka z pražské oční kliniky Lexum. Přístrojové ošetření novou metodou spočívá v aplikování nízkoenergetických vysokofrekvenčních elektrických polí, která mají vliv na přirozenou regeneraci buněk. Ošetření spočívá v aplikaci speciální masky, která se dává na zavřené oči pacienta. Ten absolvuje celkem čtyři sezení u lékaře v týdenním intervalu, přičemž jedno trvá přibližně dvacet minut.

Diagnostika syndromu Syndrom suchého oka lze diagnostikovat už na základě osobní anamnézy. Poté se zpravidla dělají podrobné testy na slzivost oka, případně meibografie či další potřebná vyšetření, na základě kterých se pak může zahájit léčba. Někdy je zapotřebí rozšířit vyšetření i mimo oční obor a spolupracovat s jinými specialisty, jako jsou endokrinologové, revmatologové nebo dermatologové.

Důležitá jsou preventivní opatření, která mohou nejen omezit oční stres, ale dokáží také předcházet chronickým onemocněním. Krom intenzity světla z obrazovek je důležitá i jeho barva.

Nejsilnější účinek má modré světlo aktivující na sítnici receptory, které řídí bdělost – způsobuje, že se nám nechce spát, přes den jsme ospalí a nesoustředění. Naštěstí existují brýle proti modrému světlu, které pomáhají snižovat namáhání očí. Stejně tak si pohlídejte vzdálenost displeje od obrazovky. Nejvhodnější vzdálenost držení telefonu pro naše oči je zhruba 40 cm. U počítače je to potom o 20 cm více.

Lidé mají podle lékařů v péči o zrak mezery. Podceňují odpočinek, skladbu jídelníčku, životní styl i pravidelné procvičování oka. Zejména lidé pracující na počítači by si měli dopřávat pravidelné pauzy, během kterých zraku uleví a zároveň jej procvičí. Pro udržení zdravého zraku je vhodná oční jóga, ta se skládá z několika jednoduchých cviků, které lze provádět kdekoliv.





Oku prospívají krouživé pohyby, pohledy různými směry, nahoru, dolů a do různých stran. Cvičení urychlí látkovou výměnu v oku a jeho okolí a oko se uvolní, což má pozitivní účinky na zrak, poradil oční lékař Pavel Stodůlka.

Oční jóga Oční jóga nebo také oční gymnastika spočívá v osvojení specifických technik pohybu očí, které můžete praktikovat pouhých pár minut denně nejen ve volném čase, ale i při práci. V podstatě se jedná o cílené pohyby různě do stran nebo nahoru a dolů, které fungují jako masáž očního orgánu. Na chvíli zavřete oči: Jakmile začnete pociťovat, že jsou vaše oči unavené nebo mírně podrážděné, zkuste je na pár vteřin zavřít a třeba je i promněte. Následně byste měli pociťovat úlevu.

Neméně důležitá je pro zrak i skladba jídelníčku. Významný podíl vitamínů a minerálů, které člověk přijme z potravy, je určen výhradně pro zrakový systém. Zraku prospěšných potravin je celá řada. Například málo známá je kurkuma, u které je prokázáno, že kromě velmi pozitivního vlivu na zrak působí také proti nádorovým onemocněním.

Pro dobrý zrak je podstatný také lutein – ten je obsažen například v obilovinách, ovoci a zelenině nebo ve vaječném žloutku. Na správné fungování enzymů v oku má velký vliv zinek. Potraviny bohaté na tento minerál jsou například vajíčka, mléko, dýňová semínka, ústřice nebo pštrosí maso. Základem je v každém případě vyvážený jídelníček, nicméně pomoci mohou i vhodné doplňky stravy.

Do kvality zraku se propisuje i životní styl – nadměrná konzumace alkoholu, kouření, málo pohybu na čerstvém vzduchu nebo nekvalitní spánek – to vše má negativní vliv na správnou funkci oka.