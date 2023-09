Oči preventivně vyšetřuje už více než 60 diabetologických ordinací. Podívejte se, které to jsou

Jak pro Vitalia.cz uvedl vědecký sekretář odborné diabetologické společnosti Jan Šoupal, ordinací vybavených speciálně ke kontrole zraku bude nejspíš ještě více. „Odhaduji to, přinejmenším, na osm desítek. Ne všechny ale zatím mají s pojišťovnami smlouvu,“ říká lékař.

Které ordinace novinku nabízejí

Server Vitalia.cz požádal větší zdravotní pojišťovny, aby mu poskytly jmenovitý soupis diabetologických ordinací, jimž novinku v podobě preventivního očního vyšetření proplácejí. Zatímco VZP, OZP a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra odmítly, ČPZP plný seznam zaslala. Naši čtenáři se proto dozvědí to, kteří diabetologové aktuálně nabízí bezplatné preventivní vyšetření očí.





Seznam si můžete prohlédnout tady:

Seznam neuvádí konkrétní ordinace, ale jejich provozovatele. Právě s nimi totiž má ČPZP smlouvu.

Kde má uvedený provozovatel konkrétní ambulanci či ambulance, lze zjistit prostřednictvím internetových vyhledávačů. Hledat je možné i prostřednictvím online Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb.

Seznam provozovatelů je platný k 22. září 2023 a v čase se bude proměňovat, protože pracovišť se smlouvami bude ještě přibývat. Pro lékaře i pacienty totiž jde stále ještě o novinku a část ordinací se k ní teprve připojí.

Vybavení umožňující kontrolu zraku ovšem nikdy nebudou mít všechny diabetologické ambulance, protože tolik smluv pojišťovny nerozdají. Navíc na menších pracovištích by se lékařům investice do přístroje, softwaru i licence nevrátila, neboť by neprovedli dostatečný počet očních vyšetření.





Ačkoliv soupis provozovatelů ordinací se týká jen smluv s ČPZP, lze předpokládat, že ostatní pojišťovny péči hradí v těch samých zdravotnických zařízeních. Lékaři se zpravidla snaží úhrady péče nasmlouvat u všech sedmi pojišťoven, protože v takovém případě je bezplatné vyšetření dostupné širšímu počtu pacientů a lékaři provedou také vyšší počet vyšetření. To je důležité pro návratnost statisícové investice. Pracoviště firem v seznamu zveřejněném výše proto mohou oslovit i klienti s cukrovkou jiných zdravotních pojišťoven. Je ale dobré si ověřit, zda ordinace mají uzavřenou smlouvu na vyšetření očí s jejich pojišťovnou.

Kdo chce vědět, která nejbližší diabetologická ambulance vyšetřuje oči, může o tuto informaci požádat také přímo svoji zdravotní pojišťovnu. Měl by ji od ní dostat.

Smlouvy jsou nejčastější v Praze

Přehled poskytnutý ČPZP ukazuje, že zatím nejvíce smluv na úhradu oční prevenci pojišťovna rozdala v Praze, a to 12.

Stejný počet smluv v Praze uzavřela s lékaři také VZP. Ta sice serveru Vitalia.cz nedala soupis konkrétních ordinací, zaslala ale statistiku počtu smluv za jednotlivé kraje.

Počet diabetologických ordinací vybavených speciálně pro měření zraku Kraj – počet ordinací Hlavní město Praha – 12

Středočeský kraj – 7

Jihočeský kraj – 6

Pardubický kraj – 6

Kraj Vysočina – 6

Moravskoslezský kraj – 6

Královéhradecký kraj – 5

Plzeňský kraj – 3

Ústecký kraj – 2

Karlovarský kraj – 1

Liberecký kraj – 1

Jihomoravský kraj – 1

Olomoucký kraj – 1

Zlínský kraj – 1 Pozn.: Data jsou platná k 23. 8. Zdroj: VZP

Prevence kvůli hrozící slepotě

Zdravotní pojišťovny v ordinacích diabetologů proplácejí preventivní vyšetření očního pozadí, a to u pacientů s cukrovkou, kterým zatím nebylo diagnostikováno poškození zraku. Toto je důležitá podmínka prevence a znamená, že vyšetření očí u diabetologa není pro všechny diabetiky.

Vyšetření očního pozadí u diabetologů je rychlé (samotné focení sítnice trvá pár vteřin, vyhodnocení snímků maximálně několik minut) a pro pacienta je pohodlné, protože se obejde bez „rozkapávání“ očí.

Aby mohl diabetolog poskytovat pacientům oční prevenci, musí si dovybavit ordinaci a projít kurzem České diabetologické společnosti.

K výbavě, kterou pojišťovny pro uzavření smlouvy požadují, patří speciální přístroj, jemuž se říká fundus kamera. Lékaři s její pomocí mohou fotografovat oční pozadí. Nezbytným doplňkem k ní je také speciální software náležející k takzvané umělé inteligenci. Hovoří se o ní, protože s přibývajícími snímky se sám zdokonaluje.

Software, k němuž ordinace potřebuje i hrazenou licenci, snímky obou očí z fundus kamery vyhodnotí. Pokud najde nějaké odchylky, diabetologa na ně upozorní. Ten následně odešle pacienta k očnímu lékaři, jenž provede detailnější vyšetření a řekne, zda má pacient diabetickou retinopatii, či nikoliv. Stanovení diagnózy tedy i nadále zůstává v rukou oftalmologů.

Česká umělá inteligence získala certifikaci

Vitalia.cz oslovila dva dodavatele technologií pro oční a diabetické ordinace. Potvrdili, že o novinku diabetologové mají zájem. „Letos jsme instalovali nad dvě desítky kamer s největším zastoupením v Praze, dále pak Královéhradecký kraj, poté je lokalizace v jednotkách v Jihočeském a Moravskoslezském kraji,“ uvádí Radim Nuska, aplikační specialista u jednoho z tuzemských dodavatelů vybavení očních a diabetologických ordinací.

Na trhu je také ryze česká technologie umožňující diabetologům vyšetření. Její výrobce oznámil, že letos v květnu získal tento software patřící k technologiím umělé inteligence certifikaci. Pro výrobce i lékaře je to klíčová informace, protože díky certifikaci se tento software zařadil mezi zdravotnické prostředky. Jde o výraznou pomoc při jeho uplatnění v medicínské praxi.

„Zájem ze strany diabetologických ordinací je velký. Z našich dosavadních zkušeností je oceňováno, že (technologie, pozn. red.) je česká, testovaná v českých ambulancích a pokrývá potřeby screeningu,“ uvádí Jan Hlaváček, ředitel projektu. Dodává také to, že software umožňuje, aby vyšetření prováděla místo lékaře zdravotní sestra.

Novinka do ordinací dorazila letos

To, že oční vyšetření bude propláceno z veřejného zdravotního pojištění i diabetologům, oznámila jako první VZP. Stalo se tak loni o prázdninách. Nové vyšetření je teoreticky možné u VZP nasmlouvat již od 1. srpna 2022. Později se přidaly i další zdravotní pojišťovny a dnes jej nějakým způsobem hradí všech sedm.

Ačkoliv VZP vyšetření teoreticky hradí rok, první ordinace oči diabetikům začaly na pojišťovnu vyšetřovat až letos v lednu. Několik měsíců totiž trvalo, než lékaři prošli kurzem odborné společnosti a sehnali potřebné vybavení, které stojí i půl milionu korun.

V tuto chvíli oční vyšetření u diabetologů není Ministerstvem zdravotnictví zahrnuto na seznam zdravotních výkonů, výše úhrady pro ambulance proto může být u každé zdravotní pojišťovny individuální. Diabetologové by z prevence očí v budoucnu ovšem chtěli učinit, z pohledu úhrad ZP, systémové vyšetření, v předpisech pro rok 2024 se ale s největší pravděpodobností neobjeví.





Proč oči vyšetřují diabetologové

Kdy diabetická retinopatie oko postihne, není předem jasné, proto mají pacienti s cukrovkou, ale dosud bez poškození očí, nárok jednou ročně na prevenci. Čekací lhůty ale byly u některých oftalmologů tak dlouhé, že část diabetiků se na prevenci neměla šanci v tomto intervalu dostat.

VZP již dříve uvedla, že bez oční prevence zůstává 40 procent pojištěnců, kteří na vyšetření mají nárok a měli by jej absolvovat. Alarmující podíl pojišťovnu přivedl k tomu, že umožnila vyšetřovat oči kromě oftalmologů i diabetologům. Lze tak zkrátit čekací lhůty a vyřídit oční vyšetření při běžné návštěvě diabetologa.

Důvodem, proč VZP na úhradu diabetologům kývla, je fakt, že pacientů s cukrovkou je vysoký počet a navyšuje se. Jen VZP mezi svými klienty eviduje 575 tisíc diabetiků a náklady na jejich péči se blíží jen u této ZP k 10 miliardám korun ročně.

V celé ČR onemocněním trpí odhadem více než jeden milion Čechů a Češek.