SÚKL zakazuje doplňky stravy s melatoninem, některé lékárny je nabízejí dál

Melatoninové doplňky stravy jsou nelegální

Přitom, jak již jsme dříve upozornili, doplňky stravy s melatoninem by se v tuzemsku teoreticky vůbec prodávat neměly. Jejich výroba je tady zakázaná, na českém trhu jsou proto jen ty z dovozu, protože ten zakázaný není. Navíc, ač jde o potraviny, do obchodování s nimi vstupuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), tedy autorita, jež mimo jiné dozoruje trh s léčivy.

SÚKL považuje potravinové doplňky s melatoninem za nelegální. Melatonin je dle něj farmakologicky účinná látka, která patří kvůli rizikům při užívání výhradně do léčiv.

„Její užívání bez dozoru lékaře může negativně ovlivnit zdraví pacienta, a to i při podávání nižších denních dávek. Při užívání je zároveň nutné zohlednit i možnost interakcí s dalšími léčivými látkami – např. estrogen obsažený v hormonální antikoncepci nebo některá antidepresiva mohou způsobit zvýšení hladiny melatoninu v krvi, a zvýšit tak jeho účinek. Dále je důležité neopomenout možnost výskytu zvýšené ospalosti, která může ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, jako např. řízení dopravního prostředku,“ uvádí SÚKL v šest let starém, ale stále platném stanovisku.

Pravidla jsou ovšem nyní nastavena tak, že zákaz prodeje SÚKL musí vydávat u každého melatoninového doplňku stravy zvlášť. Znamená to, že u každého jednotlivého doplňku stravy vede správní řízení s výrobcem či dovozcem. Výsledkem je vždy zákaz prodeje. Výrobce či dovozce ale má možnost podat proti rozhodnutí SÚKL odvolání k ministerstvu zdravotnictví a teprve po jeho skončení může SÚKL nařídit stažení z prodeje.





Jde o pomalý proces, který navíc maří to, že výrobcům stačí pozměnit třeba jeden údaj na obalu (např. přidat anglické slovo „new“, tedy „nový“), aby se ze zakázaného stal „nový“ výrobek a ten je možné prodávat dál. A tak se i přes přístup lékové autority trhu s melatoninovými potravinovými doplňky zatím daří. Nejspíš i proto, že vlna onemocnění covid-19 s sebou přinesla i vedlejší následek v podobě zhoršeného spánku nebo nočních můr.

Spolu s rozkvětem trhu s doplňky stravy s melatoninem přibývá také zákazů jejich prodeje. Jen letos (s datem nabytí právní moci do konce července) soupis zakázaných výrobků zveřejněný na webu lékového ústavu obsahoval 23 položek, loni jich za celý rok bylo devět.

Ministerstvo zdravotnictví již dříve na dotazy Vitalia.cz uvedlo, že ve spolupráci s SÚKL připravuje změnu legislativy, aby bylo možné rozhodovat efektivněji.

Prodejci nabízí i zakázané melatoniny

Jak nyní redaktorka Vitalia.cz zjistila, část ze zakázaných melatoninů je či byla v nabídce online prodeje i po vydání zákazu, ačkoliv rozhodnutí, která SÚKL zveřejňuje, jsou pravomocná a mají vést k bezodkladnému stažení potravinového doplňku z trhu.

Autorka textu prověřila 20 letos zakázaných výrobků. Devět z nich bylo na konci července či v první polovině srpna podle e-shopů dostupné skladem a bylo je možné vložit do virtuálního košíku. Mezi prodejci jsou tři lékárny, většinou ale jde o obchodníky, kteří se neživí prodejem léků, ale potravin či jiného zboží včetně třeba žrádla pro zvířata.

Které doplňky byly či jsou v nabídce i přes zákaz SÚKL Název výrobku – Prodejce Mindflow Sleep – Pilulka.cz Lunesto Melatonin – Earplugs.cz Melatonin rapid komplex 5 mg – Vitalmix.cz Melatonin 1 mg – Vitalmix.cz Melatonin 2 mg – Czechvirus.cz CalMag s melatoninem – Muziker.cz Allegra Melatonin 6 mg – Lekynadosah.cz, Vitalmix.cz Allegra Melatonin 3 mg – Pethome.cz, Spokojenezvire.cz Allegra Melatonin 3 mg new – Vitalmix.cz, Brnenskalekarna.cz Zdroj: Vitalia.cz

Prodejci porušující zákaz mohou dostat pokutu

SÚKL tyto a další nabídky doplňků stravy s melatoninem sleduje. „Ústavu je známo, že někteří prodejci nabízejí na internetu léčivé přípravky s obsahem melatoninu, které dle nabídky a fotografií by mohly být totožné s léčivými přípravky přeřazenými ve správních řízeních mezi léčivé přípravky. V současnosti jsou všichni tito prodejci prošetřováni,“ uvádí mluvčí instituce Klára Brunclíková.

Za porušení zákazu prodejcům hrozí pokuta. Ta může být až do výše 20 milionů korun. Jak v minulosti SÚKL připustil, žádná dosud udělena nebyla. Melatoninové doplňky stravy jsou poměrně nový fenomén a ústav musí obchodníkům prokázat, že zakázané zboží nejen nabízí, ale i fakticky prodávají. „Protože ne vždy fotografie a popis zboží uvedené na internetu odpovídají aktuálně obchodovanému přípravku,“ upozorňuje Klára Brunclíková.

To, že i přes nabídku by výrobek fakticky zákazníkovi nedorazil, tvrdí jeden z dovozců. „Skladem produkt nemáme již cca 4 měsíce, takže ani prodej a dostupnost možná není. Myslím, že na Pilulce ani jinde nebude, jelikož my jsme jejich dodavatelé a oni si nedrží skladové zásoby,“ podotýká Jakub Chvosta, jednatel společnosti Brainio. Ta sem dovážela doplněk stravy s názvem Mindflow Sleep. Prodej tohoto potravinového doplňku s melatoninem SÚKL zakázal na začátku července, na e-shopu Pilulka.cz ale byl ještě 1. 8. v nabídce a šel vložit do košíku.

Část zakázaných melatoninů e-shopy stáhly

Server Vitalia.cz všechny výše uváděné prodejce kontaktoval e-mailem s dotazem, proč zakázané doplňky stravy nabízejí. Část z nich neodpověděla, provozovatelé serveru Muziker.cz slíbili vyjádření, ale v určeném termínu jej nedodali. Zástupce webu Czechvirus.cz, dle automaticky zasílané zpětné zprávy, e-mail hodil do koše.

Část prodejců na dotazy reagovala a někteří po přečtení e-mailu od redaktorky výrobky z webu stáhli. Učinila tak např. společnost Pilulka lékárny, jež je nabízela na Pilulka.cz. „Uvedené doplňky stravy s melatoninem vyřazujeme z nabídky a pečlivě sledujeme rozhodnutí SÚKL ohledně dalších produktů s touto látkou,“ odpověděla bez dalších podrobností brand manažerka společnosti Daria Zverevska. Lékárny Pilulka mají se zákazy melatoninových doplňků stravy opakované zkušenosti. Loni jim SÚKL zakázal prodej dvou produktů, u kterých figuroval provozovatel Pilulek jako dovozce.

„Sortiment pravidelně kontrolujeme a jsme i v kontaktu se SÚKLem. Neměl jsem tuto informaci, produkty jsme vypli. Děkuji za upozornění,“ uvedl slovenský živnostník Juraj Adamkovič, provozovatel e-shopu Vitalmix.cz.

Podle mluvčí České lékárnické komory Michaely Bažantové by podobným situacím mohlo předcházet to, kdyby SÚKL informace o nelegálních léčivých přípravcích předával lékárnám co nejdříve a přímo. „A nemuseli bychom je dohledávat na webu ústavu,“ upozorňuje na nastavenou praxi Michaela Bažantová.

Spoléhat jen na web ústavu není nutné. Například redakce Vitalia.cz odebírá od SÚKL pravidelné a automaticky rozesílané reporty o změnách, které se týkají oblasti léčiv. Právě odtud měla redaktorka první informace o zakazovaných melatoninech, jenž stály na počátku řetězce textů věnovaných doplňkům stravy s melatoninem, které si na Vitalia.cz můžete přečíst.