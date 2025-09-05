Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Bazaliom vypadá jako vřídek, při včasném odstranění se pacienti uzdraví

Bazaliom vypadá jako vřídek, při včasném odstranění se pacienti uzdraví

Redakce
Dnes
Bazaliom, anglicky basal cell carcinoma
Autor: Shutterstock
Takhle vypadá typický bazaliom
Ministryně obrany Jana Černochová oznámila, že si nechala odstranit znaménko z obličeje. Konkrétně šlo o bazaliom. Zároveň poprosila, aby na ni lidé mysleli – doufá samozřejmě, že následný rozbor odebraného vzorku neukáže další nebezpečí.

Právě bazaliom je ze všech kožních nádorů nejčastější. Zachytíme tisíce případů ročně. Projevuje se jako vřídek v obličeji, nemetastazuje a když ho objevíme včas, pacient se uzdraví, uvedla primářka Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK Ivana Krajsová. 

Výskyt bazaliomu se za posledních dvacet let téměř zdvojnásobil. Typicky se objevuje po čtyřicítce, nejvíce pak u lidí nad šedesát let. Nejčastěji se vyskytuje na obličeji či krku, na místech, která se nejvíce vystavují slunečnímu záření. To i této diagnózy představuje významný rizikový faktor. 

Když jsem si všimla, že se mi na kůži objevila skvrna, která nemizí, rozhodla jsem se navštívit odborníka. A to je vždy ta nejlepší prevence. Raději přijít zbytečně než něco podcenit. Vzorek ještě poputuje na testy, tak mi prosím držte palce. A až mě v následujících dnech potkáte s náplastí, budete vědět proč, napsala ministryně obrany Jana Černochová na sítí X. Malý zákrok podstoupila v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. 

Bazaliom na pokožce téměř nikdy nemetastazuje – vlastně se to děje velmi vzácně. Nicméně jeho odstranění lékaři velmi doporučují, protože nádor sice roste pomalu, ale může postupně devastovat místo, kde se objevil. 

Obvykle začíná jako uzlík, vřídek či stroupek, který se dlouho viditelně nemění. Roste pomalu, jakoby se plazí po povrchu. Tvoří ho jeden solitární uzel s vyvýšenými okraji, části mohou podléhat zvředovatění, které se nehojí, uvádí wen Wikiskripta. 

Galerie: Jak vypadá bazaliom a jak melanom

Někdy se stav pokožky v daném místě dokonce zlepší a vřídek se téměř zahojí, aby se zanedlouho objevil znovu a začal se pozvolna zvětšovat. Takový dlouho nenápadný průběh má často za následek, že se útvar posléze zvětší do rozměrů, které se nedají úplně snadno a bez následků například na vzhledu odstranit. Bazaliom se může vyskytnout i na sliznicích, v tom případě naopak metastazuje velice často. 

Obávaný melanom je méně častý, zato závažnější. Vzniká z pigmentotvorných buněk pokožky, je velmi agresivní a pokud se nezačne léčit v počátcích, prognóza není příliš dobrá. 

Ročně jen ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze lékaři odhalí více než 500 nových případů melanomu, po celém Česku jsou to víc než tři tisíce melanomů. Díky řadě preventivních programů se naštěstí dvě třetiny případů zachytí včas, ale třetina pacientů stále odolává. Toto číslo už léta neklesá.

Poslechněte si podcast s dermatoložkou Monikou Arenbergerovou

Zdroj: Youtube.com
