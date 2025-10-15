Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Tři čtvrtiny rodičů by ocenily, kdyby svačiny chystala pro děti škola

Tři čtvrtiny rodičů by ocenily, kdyby svačiny chystala pro děti škola

Kateřina Čepelíková
Dnes
Svačina do školy
Autor: Shutterstock.com
Svačina pro děti
Průzkum společnosti Košík.cz ukázal, kolik stojí školní svačina pro jednoho školáka, co je nejčastěji její součástí. Ukázal taky, co všichni beztak tuší, rodiče svačiny chystají neradi a většina z nich by ocenila, kdyby se kromě obědu škola postarala i o svačiny pro jejich děti.

Před pár desítkami let se třídy jednotlivých škol jednou možná dvakrát za rok sbalily a vyrazily k zubaři. K jednomu, který během několika desítek minut odbavil na preventivní prohlídce celou třídu. 

Škola tehdy suplovala rodiče a jejich zodpovědnost za zdraví chrupu jejich dětí a dodnes se řada rodičů ptá, proč se takové hromadné prohlídky zrušily. Klidně by to zavedli zpátky a klidně by toho po škole chtěli ještě víc. 

Podle nového průzkumu společnosti Košík.cz – online prodejce potravin, by totiž 78 % rodičů uvítalo, kdyby škola nabízela zdravé svačiny a domácí příprava by jim tak odpadla.

Pečivo, a něco navrch

Obložená houska, chleba nebo rohlík jsou nejčastější svačiny pro 69 % českých dětí. Nejvíc se ve svačinových boxech objevuje pečivo s máslem a sýrem (23 %), následované uzeninou (19 %) – typicky šunkou. V 15 % pak vyhraje „natírací“ varianta – pomazánka, marmeláda nebo paštika – a 12 % volí obložený sendvič či toast. Naopak zastoupení sladkého pečiva mírně klesá – do aktovky ho dostane jen 7 % školáků, zatímco před dvěma lety to bylo 10 %. 

Jak naučit snídat děti, které o to nestojí. Tipy na konkrétní jídla, která by jim mohla chutnat

Sladkého ubývá

Trend zdravého stravování se tak promítá i do českých školních lavic. Více než 90 % rodičů přiznává, že se snaží připravovat zdravější svačiny, a bez ovoce a zeleniny vyráží do školy pouze 7 % dětí. Nejoblíbenějším ovocem je klasika v podobě jablka, které dostává 31 % dětí, děti dostávají i okurku (19 %) nebo banán (15 %). Sladkosti už děti podle průzkumu prakticky nedostávají. 

Matka dává svačinu do batohu

Školní svačina připravená doma

Autor: Shutterstock.com

„Svačina pro děti by měla obsahovat dostatek základních živin – komplexní sacharidy, bílkoviny i zdravé tuky, doplněné vitaminy a minerální látky z ovoce a zeleniny. Pak se nemusíme bát přidat do krabičky i vhodnou sladkost v podobě kousku vysokoprocentní čokolády nebo třeba ovesné sušenky, která dodá i vlákninu. Stravování dětí by nemělo být o zákazech, ale spíše o správném vyvážení stravy a vhodných návycích,“ doplňuje nutriční terapeut a nezávislý konzultant OlaOla Miloslav Šindelář

Za dvacku i za dvojnásobek

Čtyřicet procent z více než tisícovky dotázaných rodičů prozradilo, že za svačinu pro své díky utratí mezi 31 až 40 korunami a pouhých 15 % rodičů zvládne svačinu připravit levněji. Stejný počet naopak stojí svačiny více než 50 Kč. Pro více než polovinu rodičů je přitom cena surovin na svačinu velmi významná. Zvláště pokud nechystají svačinu jen pro jedno dítě. 

Nejoblíbenější svačina – rohlík s máslem a sýrem, ke kterému rodič přihodí jablko, vyjde přibližně na 22 Kč. Pokud ho v krabičce doplní ještě müsli tyčinka nebo oříšky, bude se cena svačiny pohybovat už okolo 40 Kč. Za měsíc se dvaceti školními dny tak svačinky pro dvě děti vyjdou rodiče na 1 600 Kč.

Co je nečastější svačina, kterou jako rodič připravujete?

Pečivo s máslem a sýrem

23 %

Pečivo s máslem a uzeninou

19 %

Pečivo s marmeládou / pomazánkou / paštikou

15 %

Obložený chleba / sendvič / toast

12 %

Jogurt (s pečivem, ovocem, ořechy atd.)

8 %

Sladké pečivo (vánočka, taštičky, koláčky)

7 %

Ovoce a/nebo zelenina (pouze)

8 %

Zdravá tyčinka, ořechy, sušené plody…

5 %

Sladkost (čokoládová tyčinka, čokoláda)

3 %

Přidáváte ke svačině ovoce a zeleninu?

Nedávám

7 %

Rajčata

8 %

Mrkev

10 %

Jablko

31 %

Víno

10 %

Okurka

19 %

Banán

15 %

Sní vaše děti svačinu?

Celou

63 %

Část

30 %

Skoro vůbec

7 %

Svačina podle bichle

Zatímco obsah krabiček se na první pohled tolik nemění, stejně jako to, že ji připravují v drtivě většině případů maminky (67 %), důraz na kvalitu potravin ze strany rodičů roste. A nejen to – tři čtvrtiny (74 %) zohledňují při přípravě také ekologii a udržitelnost, ať už jde o recyklovatelné obaly, opakovaně použitelné krabičky nebo méně plastů. 

Spolu s tím pro Košík.cz přiznávají, že ráno často bojují s časem a hledají tak možnosti, jak ho ušetřit. Příprava svačin večer je sice varianta, ale 78 % rodičů by spíše uvítalo, kdyby škola nabízela zdravé svačiny a domácí příprava by jim tak odpadla. 

Galerie: Velká svačinková bichle

A proč děti do přípravy svačin nezapojit? Je to výchovné, stráví s rodiči zas o trochu více času při společné aktivitě a navíc budou časem schopni si sami připravit vyváženou svačinu i odpoledne, až přijdou ze školy. Pokud budou mít správné vedení, nebo si svačinu začnou chystat například podle Svačinkových bichlí, jejichž garantem je Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, hlavní tvář reformy školního stravování, budou mít dobrý základ.

Dobrou volbou jsou i naše tipy na svačiny pro školáky, které jsme v minulosti zveřejnili. Inspiraci najdete v textech pod článkem.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

Témata:

Související články

