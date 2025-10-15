Tři čtvrtiny rodičů by ocenily, kdyby svačiny chystala pro děti škola

Před pár desítkami let se třídy jednotlivých škol jednou možná dvakrát za rok sbalily a vyrazily k zubaři. K jednomu, který během několika desítek minut odbavil na preventivní prohlídce celou třídu.
Škola tehdy suplovala rodiče a jejich zodpovědnost za zdraví chrupu jejich dětí a dodnes se řada rodičů ptá, proč se takové hromadné prohlídky zrušily. Klidně by to zavedli zpátky a klidně by toho po škole chtěli ještě víc.
Podle nového průzkumu společnosti Košík.cz – online prodejce potravin, by totiž 78 % rodičů uvítalo, kdyby škola nabízela zdravé svačiny a domácí příprava by jim tak odpadla.
Pečivo, a něco navrch
Obložená houska, chleba nebo rohlík jsou nejčastější svačiny pro 69 % českých dětí. Nejvíc se ve svačinových boxech objevuje pečivo s máslem a sýrem (23 %), následované uzeninou (19 %) – typicky šunkou. V 15 % pak vyhraje „natírací“ varianta – pomazánka, marmeláda nebo paštika – a 12 % volí obložený sendvič či toast. Naopak zastoupení sladkého pečiva mírně klesá – do aktovky ho dostane jen 7 % školáků, zatímco před dvěma lety to bylo 10 %.
Sladkého ubývá
Trend zdravého stravování se tak promítá i do českých školních lavic. Více než 90 % rodičů přiznává, že se snaží připravovat zdravější svačiny, a bez ovoce a zeleniny vyráží do školy pouze 7 % dětí. Nejoblíbenějším ovocem je klasika v podobě jablka, které dostává 31 % dětí, děti dostávají i okurku (19 %) nebo banán (15 %). Sladkosti už děti podle průzkumu prakticky nedostávají.
„Svačina pro děti by měla obsahovat dostatek základních živin – komplexní sacharidy, bílkoviny i zdravé tuky, doplněné vitaminy a minerální látky z ovoce a zeleniny. Pak se nemusíme bát přidat do krabičky i vhodnou sladkost v podobě kousku vysokoprocentní čokolády nebo třeba ovesné sušenky, která dodá i vlákninu. Stravování dětí by nemělo být o zákazech, ale spíše o správném vyvážení stravy a vhodných návycích,“ doplňuje nutriční terapeut a nezávislý konzultant OlaOla Miloslav Šindelář.
Připravujete dětem svačiny do školy?
Za dvacku i za dvojnásobek
Čtyřicet procent z více než tisícovky dotázaných rodičů prozradilo, že za svačinu pro své díky utratí mezi 31 až 40 korunami a pouhých 15 % rodičů zvládne svačinu připravit levněji. Stejný počet naopak stojí svačiny více než 50 Kč. Pro více než polovinu rodičů je přitom cena surovin na svačinu velmi významná. Zvláště pokud nechystají svačinu jen pro jedno dítě.
Nejoblíbenější svačina – rohlík s máslem a sýrem, ke kterému rodič přihodí jablko, vyjde přibližně na 22 Kč. Pokud ho v krabičce doplní ještě müsli tyčinka nebo oříšky, bude se cena svačiny pohybovat už okolo 40 Kč. Za měsíc se dvaceti školními dny tak svačinky pro dvě děti vyjdou rodiče na 1 600 Kč.
Co je nečastější svačina, kterou jako rodič připravujete?
|
Pečivo s máslem a sýrem
|
23 %
|
Pečivo s máslem a uzeninou
|
19 %
|
Pečivo s marmeládou / pomazánkou / paštikou
|
15 %
|
Obložený chleba / sendvič / toast
|
12 %
|
Jogurt (s pečivem, ovocem, ořechy atd.)
|
8 %
|
Sladké pečivo (vánočka, taštičky, koláčky)
|
7 %
|
Ovoce a/nebo zelenina (pouze)
|
8 %
|
Zdravá tyčinka, ořechy, sušené plody…
|
5 %
|
Sladkost (čokoládová tyčinka, čokoláda)
|
3 %
Přidáváte ke svačině ovoce a zeleninu?
|
Nedávám
|
7 %
|
Rajčata
|
8 %
|
Mrkev
|
10 %
|
Jablko
|
31 %
|
Víno
|
10 %
|
Okurka
|
19 %
|
Banán
|
15 %
Sní vaše děti svačinu?
|
Celou
|
63 %
|
Část
|
30 %
|
Skoro vůbec
|
7 %
Svačina podle bichle
Zatímco obsah krabiček se na první pohled tolik nemění, stejně jako to, že ji připravují v drtivě většině případů maminky (67 %), důraz na kvalitu potravin ze strany rodičů roste. A nejen to – tři čtvrtiny (74 %) zohledňují při přípravě také ekologii a udržitelnost, ať už jde o recyklovatelné obaly, opakovaně použitelné krabičky nebo méně plastů.
Spolu s tím pro Košík.cz přiznávají, že ráno často bojují s časem a hledají tak možnosti, jak ho ušetřit. Příprava svačin večer je sice varianta, ale 78 % rodičů by spíše uvítalo, kdyby škola nabízela zdravé svačiny a domácí příprava by jim tak odpadla.
Galerie: Velká svačinková bichle
A proč děti do přípravy svačin nezapojit? Je to výchovné, stráví s rodiči zas o trochu více času při společné aktivitě a navíc budou časem schopni si sami připravit vyváženou svačinu i odpoledne, až přijdou ze školy. Pokud budou mít správné vedení, nebo si svačinu začnou chystat například podle Svačinkových bichlí, jejichž garantem je Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, hlavní tvář reformy školního stravování, budou mít dobrý základ.
Dobrou volbou jsou i naše tipy na svačiny pro školáky, které jsme v minulosti zveřejnili. Inspiraci najdete v textech pod článkem.