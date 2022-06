Barefoot: Bosé boty i v zimě?

Teplé ponožky a silné podrážky běžné obuvi sice ve většině případů zaručují, že noha bude v teple i při velmi nízkých teplotách, ale na úkor toho, že ztrácí schopnost termoregulace. Nohy jednoduše nedokáží pracovat tak, jak by měly, a potřebují něco, co je zahřeje. V tomto případě několik vrstev navíc.

Běžná obuv omezuje přirozené funkce nohou

Dlouhodobým nošením konvenční obuvi jsou nohy stále rozmazlenější. Jakoby věděly, že už se nemusí snažit, ale stačí vyslat signál a vyslouží si o vrstvu navíc i doma. Vinu nenesou jenom silné podrážky, které nedovolí, aby se přes ně zima dostala, ale také zúžené špičky, kvůli kterým jsou prsty stlačené a nemohou se volně pohybovat.

Příliš mnoho vrstev způsobuje tzv. syndrom horkých nohou. Na chodidlech se nachází velké množství potních žláz a termoregulačních senzorů. Jakmile jsou v tuhé botě s neprodyšnými ponožkami, je znemožněna výměna tepla a chladu. Noha tak nemůže vysílat signál a přirozeně se zahřívat, navíc se tímto způsobem množí bakterie způsobující mykózy.

V bosých botách se noha zahřívá sama

K zaručení komfortu i přes zimu jsou bosé boty ideální. Noha se může hýbat tak, jak je pro ni přirozené, a tím vysílat signály centrální nervové soustavě, že je čas přitopit. Tím se zahřejí nohy a spolu s nimi i celé tělo.

Může za to dostatek prostoru mezi prsty, protože právě u nich jsou nervová zakončení, ale také měkká podrážka, která díky střídání povrchů stimuluje chodidlo a dochází k většímu prokrvení.





Galerie: Za bosé chození se mi tělo odměňuje, říká trenér

Otužování navrátí tělu schopnost termoregulace

Po letech nošení běžné obuvi tělo přirozeně ztrácí schopnost termoregulace, kterou se musí znovu učit. To je sice trochu zdlouhavé a nákupem bosých bot to zdaleka nekončí, nicméně je to cesta, která se vyplatí i kvůli zvýšení imunity.

Nejjednodušší cestou je postupné otužování. Například krátké sprchování končetin studenou vodou, bosá chůze v mokré trávě, ale klidně i pár minut ve sněhu. To je možné doplnit jednoduchými cviky nohou, které je zaručeně prokrví.

I bosé boty se dají zateplit

Než se schopnost termoregulace zase vrátí, není důvod přečkávat další zimu v běžných botách. Většina barefoots, zejména pro dámy, sahá až nad kotníky, protože právě v této oblasti uniká nejvíc tepla. Stejně tak je možné koupit zateplené modely, nejlépe z přírodních materiálů. Kombinace kůže a ovčího rouna je na zimu ideální i pro zimomřivější povahy.

Galerie: Bosé boty obujete a už nechcete jinak, říká jejich propagátor

Celoroční boty se dají zateplit termovložkou. Na to je potřeba myslet při koupi a přizpůsobit velikost, aby v nich i v zimě zůstalo dostatek místa pro prsty. Zimní vložky do barefoot jsou tenké, vyrobené z přírodních materiálů a podlepené hliníkovým páskem, aby byl zachován princip bosého obouvání.

Kromě toho je možné použít vlněné ponožky. U výběru ponožek je ovšem velkým úskalím jejich pružnost. Nošení bosých bot postrádá smysl, pokud jsou ponožky příliš úzké a svírají prsty.

Bosé boty u dětí

Hlavně u dětí jsou výhody barefoot prakticky nezpochybnitelné. Dětská noha roste závratnou rychlostí a přibližně do tří let se vyvíjí klenba. Pokud se bude muset dětská noha přizpůsobit botě, a ne naopak, dojde k deformaci, která může v dospělosti způsobit řadu přidružených problémů. Děti se nenaučí používat některé svaly, výrazně se zkrátí Achillova šlacha a kosti změní směr podle tvaru boty.

U dětí není problém zajistit dostatek chůze naboso, protože je jim to velmi příjemné. Pokud jsou na tento styl navyklé od prvních krůčků, nebudou si stěžovat ani na chlad, protože jejich termoregulace funguje na jedničku.

Díky bosé chůzi dítě poznává řadu vjemů, o které by bylo v běžné obuvi ochuzeno. Posiluje tak imunitu, naučí se vědomě vnímat své končetiny a tím předejde problémům s vazy nebo s nesprávným držením těla.