Barefoot, nebo levné tenisky. Jaký je v tom rozdíl?

Obouvá je skutečně čím dál více lidí. Pokud k nim zrovna nepatříte, určitě se s nimi běžně setkáváte v lesích i ve městech. S lidmi, kteří propadli touze poznávat svět skrz chodila. Boty nenosí buď žádné, nebo jen s velmi tenkou podrážkou, takže mohou cítit každý kamínek či nerovnost.

Tyto boty se od běžných liší nejen nízkou podrážkou, nemají také klenbu, opatek ani podpatek. Ceny jsou často spíš vyšší, tak se mnozí nechali zlákat a vyrábějí si barefoot sami. Návodů na internetu jsou mraky a některé domácí výrobky vypadají skvěle. Můžete použít rozličné materiály, od kůže po cokoli, co se vám válí doma nepoužité. Hlavně, aby to nebylo moc vysoké.

Obyčejné plátěnky jsou přece taky ploché…

Na druhé straně mnozí z nás mají zkušenosti s levnými teniskami nebo balerínkami, které mají rovněž tenkou podrážku, ale už po prvních krocích je jasné, že něco není v pořádku. Po krátké chůzi nás z nich začínají bolet plosky nohou, někdy kotníky. Po dlouhodobějším nošení se mohou přidat potíže s koleny, kyčlemi nebo se bolest přesune do oblasti zad. „Poruchy nohy ovlivňují celé tělo,“ upozorňuje ortoped Vladimír Holoubek.

Galerie: Nesprávná obuv má vliv i na vznik ploché nohy

Každého, kdo má zkušenost s plochými botami, pak překvapí, jak velký zájem vzbuzují barefoot neboli bosoboty. Nebudou nás z nich bolet nohy stejně tak, jako nás bolí po nošení laciných tenisek?





Rozdíl není jen v podrážce

Klára Křivohlavá z obchodu Bosoneboso, který se zabývá právě prodejem „bosých bot“, se nám pokusila vysvětlit, v čem je rozdíl: „Barefoot boty nemají pouze tenkou podrážku, ale jsou také dostatečně široké a respektují přirozený tvar nohy, zejména v oblasti špičky – palcová strana musí být rovná, aby měly prsty dostatek místa a mohly plnit svoji funkci. U levných tenisek jsou prsty stísněné k sobě.“ Tenká podrážka je v případě těsných bot spíše ke škodě než k užitku, protože stísněnost v botě neumožňuje chodidlu přirozeně pracovat. Utlačované prsty se nemohou běžně pohybovat, jak je tomu u chodidla v bosobotě.



Autor: Bosoneboso.cz Vlevo trpící chodidlo ve stísněné botě. Vpravo noha v bosobotě

Chcete vidět rozdíl? Vyjměte si ze svých bot stélku a postavte se na ni bosou nohou. Často zjistíte, že je vám jaksi malá, ledaskde něco chybí. „Běžné boty většinou vůbec neodpovídají tvaru a šířce nohy,“ dodává Klára Křivohlavá.

I bosoboty mají svá úskalí

Přesto je nutné položit si otázku, zda nám i bosoboty po dlouhodobém nošení spíše neublíží. Ortopedi i podiatři varují, že stejně jako chůze bez bot, ani tyto boty rozhodně nejsou pro každého. Zejména chůze po tvrdém povrchu může poškodit celý organismus, protože problém se řetězí a stav nohou má vliv na vývoj dalších etáží pohybového systému.

Správná „bosobota“: je flexibilní, má měkkou, zhruba 3 až 6 mm silnou podrážku,

nemá podpatek, mezi patou a špičkou je tedy nulový sklon,

má stélku bez tvarované klenby.

„Chůze naboso má velké opodstatnění, avšak existují zároveň určitá úskalí, která je třeba zvážit a případně se jich vyvarovat. Bota je pro nohu dlahou, která ji omezuje v pohybu, vnímání, brání jí v její přirozené funkci. Benefity, které chůze naboso tělu přináší, si jistě pozornost zaslouží, ale lidé si musejí uvědomit, že to není pouze o tom, že si zují boty a je vyhráno,“ říká v rozhovoru pro server Vitalia.cz Iva Bílková, vedoucí fyzioterapeutka Fyziokliniky v Praze.

Byla by velice opatrná u osob s cukrovkou, kde může být přítomna neuropatie dolních končetin a u lidí s dalšími zdravotními potížemi: „Chůze naboso se také nedoporučuje lidem s ortopedickými či neurologickými vadami. Zde by bylo podmínkou vady odstranit a nohy pro bosou chůzi připravit. Toto doporučení lze však považovat za platné u všech.“

To samé platí i pro nošení barefootové obuvi. Fyzioterapeutka by se přikláněla k tomu, aby byla používána primárně na měkkých površích. „Pokud je někdo chce nosit do města, pak bych tuto obuv volila jen občas a střídala bych ji s jiným typem obuvi s podrážkou. V praxi fyzioterapeuta jsem viděla nejednu Achillovu šlachu v zánětu, kdy lidé začali běhat naboso. Achillova šlacha má funkci tlumiče při dopadu i funkci pro akceleraci těla proti gravitaci. V botě je funkce tlumiče v podrážce, barefootová bota jaksi tlumič moc nemá,“ upozorňuje odbornice.

Galerie: V botách, a přitom jako bosi