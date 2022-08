Zkuste nás trumfnout, vyzývají policisté či záchranáři potenciální dárce krve

Kampaň má název I tobě v žilách koluje naše krev! a na konci července ji na tiskové konferenci představila pražská policie. „Jejím cílem je u veřejnosti i u složek integrovaného záchranného systému rozšířit povědomí o bezpříspěvkovém darování krve a tím pomoci transfuzním stanicím v Praze najít další nové pravidelné dárce,“ uvádí policisté na webu.

Policie zveřejnila výzvu v podobě virtuálních krevních vaků

Do kampaně se zapojili jak policisté, tak hasiči, záchranáři, ale také vojáci, kteří v následujících dnech chtějí ve vyšší míře chodit na odběry krve. Zároveň vyzývají veřejnost, aby se jimi inspirovala a šla darovat krev. Výzva je mířena zejména na mladší ročníky, které ještě nikdy krev nedarovaly.

Už jste někdy darovali krev? Ano Ne Nemůžu darovat Zobraz výsledek

„V ČR máme velmi dobře zavedený systém dárcovství a máme velmi vzorné dárce. To, co potřebujeme, ale je pravidelná obměna a obnovování jejich základny, protože demografická situace spěje k seniorní populaci, a pak také nám pravidelní dárci krve odchází z důvodu věku nebo třeba zdravotních komplikací,“ popisuje Miloš Bohoněk, předseda Společnosti pro transfuzní lékařství a primář Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice. „Nábor dárců je nikdy nekončící příběh a my potřebujeme nové a nové dárce z řad mladých, zdravých lidí,“ dodává.

Část kampaně proto má podobu počítadla, které ukazuje, zda darovala více jedna, či druhá skupina. Počítadlo je součástí tzv. challenge, kterou zástupci integrovaného záchranného systému (IZS) adresovali veřejnosti. Výzva říká, aby se dárci z řad veřejnosti pokusili co do množství odebrané krve „porazit“ dárce z řad IZS.

„Na webu máme dvě virtuální nádoby s krví, které jsou rozdělené na IZS a veřejnost. Pražské nemocnice, jež se do projektu zapojily, nám budu denně posílat počty dárců, které rozdělí na ty z integrovaného záchranné systému a z řad veřejnosti. Lidé, kteří se do této výzvy zapojí, poté na stránkách uvidí, zda vyhrává veřejnost, nebo IZS,“ uvádí mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová. Výzva začala 1. srpna a bude trvat 4 měsíce. Poté bude vyhodnocena.





Podoba virtuálního počítadla, které určí, kdo vyhrál výzvu policistů, záchranářů a hasičů. Takto vypadalo ve čtvrtek 8. srpna odpoledne. Autor: Policie ČR

Kolik chybí dárců

Jak jsme nedávno psali, dárců krevní plazmy je v ČR dostatek. Dárci pro bezplatný odběr tzv. plné krve ale chybějí. Podle předsedy Společnosti pro transfuzní lékařství je v ČR evidovaných kolem 342 tisíc dárců plné krve, přičemž ideální by bylo mít ještě o 50 tisíc pravidelných dárců více.

Kromě zvyšování počtu potřebují transfuzní stanice udržet také procento prvodárců (činí 23 % ze základny) a snížit věk dárců – nyní jim je nejčastěji 40 až 50 let. „Proto bychom rádi rekrutovali více 18, 20 nebo 25letých,“ dodává Miloš Bohoněk.

Jak často lze darovat krev ženy 1× za 4 měsíce (3× za rok)

muži 1× za 3 měsíce (4× za rok)

minimální interval mezi odběry je 10 týdnů Zdroj: Ústav krevní hematologie a transfuze

Plná krev obsahuje všechny složky, které z ní zdravotníci dokáží v případě potřeby oddělit, takže má širší využití. „Krev nelze nijak nahradit, při léčbě pacientů na jednotkách intenzivní péče nebo hematoonkologických odděleních jsme jako lékaři závislí na darované krvi,“ upozorňuje Miloš Bohoněk.

Odběr krve trvá 5 až 10 minut. Standardně se odebírá 450 ml plné krve, přičemž v organismu člověk koluje 4,5 až 6 l krve. Dárce má mimo jiné nárok na pracovní volno s náhradou mzdy.

Kdo může darovat krev Věk 18 – 65 let (první odběr do 60 let),

hmotnost minimálně 50 kg,

bez vážného chronického nebo psychiatrického onemocnění,

bez prodělané žloutenky B, C,

dárce nesmí být HIV pozitivní,

nesmí prodělat malárii,

není alkoholik,

nepatří do rizikové skupiny (promiskuitní způsob života, uživatel drog). Pravidla vztahující se k aktuálnímu zdravotnímu stavu: Nejsem právě nemocen/a/ a nejsem v pracovní neschopnosti,

nejsem zraněn/a/ nemám opar,

v posledním týdnu jsem nebyl/a/ na ošetření chrupu (trhání zubu),

v posledních 14 dnech jsem neužíval /a/ antibiotika,

v posledním měsíci jsem neměl/a/ přisáté klíště,

v posledním měsíci jsem nebyl/a/ očkován/a/ proti žloutence typu B,

v posledních 2 měsících jsem nebyl/a/ očkován/a/ proti neštovicím,

v posledních 4 měsících jsem si nenechal/a/ provést tetování ani piercing a nebyl/a/ jsem na operaci ani na endoskopickém vyšetření. Pro ženy: Momentálně nemám menzes,

nejsem těhotná,

od posledního porodu uplynul alespoň 1 rok a již 6 měsíců nekojím. Zdroj: Fakultní nemocnice Brno

Podívejte se na video, které doprovází kampaň I tobě koluje v žilách naše krev!