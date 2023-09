Náhražky cukru zhubnout nepomohou. Dlouhodobá konzumace může dokonce uškodit

Mezi běžná sladidla bez cukru patří například aspartam, sacharin, sukralóza či stévie. Tyto látky se nacházejí v množství jídel a nápojů, včetně dietních limonád, a ve spoustě výrobků, označených jako „bez cukru“. Podle systematického přehledu Světové zdravotnické organizace (WHO) nemají tato sladidla očekávaný přínos při snižování tělesného tuku, a navíc mohou existovat potenciální nežádoucí účinky dlouhodobého užívání náhražek cukru.

Jak nahradit umělá sladidla?

WHO se opřela o 238 studií a dvě randomizované kontrolované studie. Ty ukázaly, že sladidla bez cukru nemají žádný významný efekt na snížení příjmu kalorií, tukovou tkáň a ztrátu nadbytečné tělesné hmotnosti ve srovnání s cukrem. Také neovlivňují hladiny glukózy a inzulinu.

Podle Světové zdravotnické organizace při jejich používání naopak mírně stoupá riziko vysokého krevního tlaku, diabetu 2. typu, kardiovaskulárních onemocnění, mrtvice a také rakoviny močového měchýře. Lidé by měli zvážit jiné způsoby omezení příjmu volných cukrů, například zařadit na jídelníček více potravin s přirozeně se vyskytujícími cukry, jako je třeba ovoce, a zaměřit se na neslazené potraviny a nápoje, tvrdí ve své zprávě WHO. Jejich doporučení platí pro všechny lidi s výjimkou těch, kteří trpí cukrovkou.





„Čistá“ stévie je v pořádku

Za „přirozenější“ náhražku cukru bývá považována stévie, protože jde o sladidlo rostlinného původu. Avšak i u ní je třeba zachovat obezřetnost, protože do některých druhů sladidel se stévií bývá přidáván erythritol. Tento cukerný alkohol se vyskytuje v ovoci, zelenině a některých fermentovaných nápojích a potravinách, například ve vínu, pivu či sýrech. Používá se také jako potravinářská přísada a náhražka cukru s označením E 968.

Erythritol lze také najít v produktech určených pro ketodietu. Studie publikovaná letos v únoru zjistila, že erythritol podle všeho souvisí se zvýšenou srážlivostí krve, infarktem a mrtvicí. Podobně WHO 14. července letošního roku varovala před aspartamem jako možným karcinogenem – neznamená to, že by tvrdila, že způsobuje rakovinu, ale je potřeba dalších výzkumů, které to případně definitivně vyvrátí.

Nepropadejte panice

Sladidla bez cukru získala v posledních letech na popularitě, ale je třeba hlouběji zkoumat jejich dlouhodobé účinky. Kardiovaskulární onemocnění jsou na vzestupu a jsou hlavní příčinou úmrtí na celém světě. Musíme si být jisti, že potraviny, které jíme, nejsou skrytými přispěvateli, uvedl Stanley Hazen, vedoucí oddělení kardiovaskulárních a metabolických věd v Lerner Research Institute ve známém americkém akademickém lékařském centru Cleveland Clinic.





Nicméně podle Světové zdravotnické organizace je toto nové doporučení podmíněné, protože identifikovaná souvislost mezi sladidly a možným rizikem pro zdraví může být ovlivněna složitějšími vzorci užívání sladidel i dalšími faktory. Co z toho vyplývá pro spotřebitele? Sladidla bez cukru nejsou zázračným řešením pro hubnutí ani pro zdraví.

A protože ve světle výzkumů nejsou jejich dlouhodobé účinky na náš organismus zcela jasné, měli bychom být opatrní a omezit jejich konzumaci na minimum. Pokud přece jenom chcete použít sladidlo bez cukru, je vhodné si vybrat takové, které je co nejméně zpracované, a má tak méně potenciálních nežádoucích účinků.