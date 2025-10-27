Počet diabetologů, kteří vyšetřují oči, se ztrojnásobil. Stíhají příliv pacientů očaři?

Cukrovka způsobuje různé zdravotní komplikace a ohrožuje i oči. Právě proto běží už třetím rokem v Česku plošný screening diabetické retinopatie, který zavedla VZP. Vyšetření, které dokáže odhalit změny na očním pozadí dřív, než se projeví ztrátou zraku, mají k dispozici už téměř dvě stovky diabetologických ambulancí.
Jsou vybavené speciální kamerou i softwarem s umělou inteligencí, která dokáže podezřelé snímky automaticky vyhodnotit. Vyšetření je přitom rychlé, bezbolestné a pacientům ho plně hradí pojišťovna.
Seznam 179 ordinací diabetologů, které se do screeningu zapojily, najdete zde, vyšetřením v nich prošlo 65 297 klientů VZP. V celém Česku je zhruba pět set diabetologických ambulancí.
Přibýt mohou ještě desítky dalších
Ordinací s potřebným vybavením bude přibývat, protože VZP je připravena uzavírat další smlouvy.
Dokážu si představit, že ještě několik desítek jich přibude, říká Jan Bodnár, náměstek pro zdravotní péči. Kolik jich celkem bude, záleží také na zájmu lékařů, protože jen pořízení přístroje vyjde zhruba na 600 tisíc korun. Lékař musí mít také povinně kurz České diabetologické společnosti.
Prevence je určená pacientům s oběma typy cukrovky bez ohledu na věk, délku trvání diabetu a bez potíží se zrakem. Pacientům ji hradí zdravotní pojišťovny.
Diabetologové většinou vyšetřují zrak pacientů, které mají v kartotéce, ale mohou za nimi přijít i ti od jiného ošetřujícího lékaře, jenž vybavení postrádá. Je třeba se ale předem dohodnout a objednat.
U diabetologů vypadá screening jednoduše – oči se nerozkapávají, stačí krátký pohled jedním a pak druhým okem do speciálního přístroje. Ten pořídí digitální snímky očního pozadí a odešle je v elektronické podobě k vyhodnocení jedním ze speciálních počítačových programů. Jde o umělou inteligenci, protože software se vyhodnocováním už pořízených snímků učí a zdokonaluje.
Právě umělá inteligence je oporou pro rozeznávání změn na očním pozadí, když je hledá lékař jiné odbornosti než té oftalmologické. Pokud změny software najde a diabetologovi je na snímku v počítači označí, pacienta musí odeslat k oftalmologovi. Jen ten totiž může určit diagnózu a případnou diabetickou retinopatii léčit.
Počty diabetologických ordinací vybavených fundus kamerou s umělou inteligencí. Mapu VZP aktualizovala ke 4. září 2025.
Stíhají oftalmologové?
Ačkoliv nově vybavených ordinací skokově přibylo, zda je screening efektivní, zatím není zcela jasné.
VZP na začátku září v tiskové zprávě uvedla, že vyšetření zraku u diabetologa prošlo už jejích 65 297 klientů. A podezřelý nález lékaři objevili u 8 574 pojištěnců, tedy u 13 procent vyšetřených. Chybí ale informace, zda tito pacienti nakonec skutečně skončili v péči očních lékařů a především, za jak dlouho, protože neléčená retinopatie končí slepotou.
Diabetologové posílají za oftalmology všechny pacienty, kterým nepořídil snímek očního pozadí, snímek nebyl hodnotitelný nebo se objevilo podezření na nález oční nemoci.
Na otázku, zda screening ústí v úspěšné ošetření oftalmologem, jednoznačně nedokázala odpovědět ani VZP, ani Ministerstvo zdravotnictví. Zčásti se jí zabývalo Národní screeningové centrum, kdyžpřed několika lety tento typ prevence testovalo a vyčíslilo, kolik pacientů z pilotního projektu nakonec k očnímu lékaři šlo. Výstupy z tohoto projektu ale neuvádí, jak rychle se oftalmologovi dostali.
Také oční lékaři nemají o koncovce screeningu zcela jasno. Předsedkyně České oftalmologické společnosti, přednostka z olomoucké fakultní nemocnice Klára Marešová pro Vitalia.cz uvedla, že zpětnou vazbu nemá.
Návaznost neznáme, protože máme data jen od diabetologů, od oftalmologů ne, říká Michal Krejsta, předseda představenstva Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie a generální ředitel očních klinik Lexum.
Nemáme data, protože v Česku nefunguje systém, kdy by platba pojišťoven šla poskytovatelům zdravotní péče až ve chvíli, kdy je pacient, který prošel screeningem u diabetologa, přijat do péče oftalmologem, vysvětluje Krejsta s tím, že z praxí klinik této sítě ví, že pacienti s doporučením od diabetologů skutečně k očnímu chodí.
Optimální by bylo pojišťovnám to vykazovat jako třeba telemedicínský výkon – odeslání snímku na dálku od diabetologa oftalmologovi, míní Jan Šoupal, vědecký sekretář České diabetologické společnosti.
Návaznost péče mezi diabetologem a oftalmologem by šlo sledovat i nyní, pojišťovna by ale musela párovat rodná čísla u různě vykázaných kódů. Systematicky to ale nejspíš nedělá.
Lékaři stárnou, lhůty se prodlužují
Pokud by na oční vyšetření přišel milion diabetiků, které v Česku máme, jsou to čtyři vyšetření na každého oftalmologa denně, a to není zvládnutelné. Pokud ale screening část pacientů odfiltruje, protože k očaři nemusí, a na screening budou navázaná centra s volnou kapacitou a tuto volnou kapacitu budou diabetologové znát, pak to fungovat bude, podotýká Pavel Němec, prezident České vitreoretinální společnosti, jež se na testování a parametrech screeningu podílela.
Jenže domluva mezi diabetology a oftalmology je nyní náhodná, žádná pravidla v rámci screeningu pro ni podle Krejsty zatím neexistují.
Navíc překážkou propustnosti péče je stárnutí oftalmologů, protože 39 procent jich je dnes ve věku 65+.
Máme tedy před sebou zeď, do které budeme narážet, pokud budeme dělat zbytná vyšetření a bude chybět prediagnostika, dodává Krejsta.
Kvůli ubývání ordinací, ale zároveň zvýšené poptávce ze strany pacientů se už před zavedením screeningu v ordinacích očařů prodlužovaly objednací lhůty. Problematická zůstává situace třeba na jihu Čech, ve Středočeském kraji nebo některých oblastech Moravskoslezského kraje.
Jan Šoupal upozorňuje, že fundus kamery umí vyhodnotit už i stádium diabetické retinopatie, takže i diabetolog dokáže poradit, kolik času má pacient na čekání na termín u oftalmologa.
Mohou to být měsíce, u významných změn týdny a u nejhorší formy retinopatie by se měl k očnímu lékaři dostat v řádu dnů, popisuje diabetolog s tím, že může dojít i k situaci, kdy umělá inteligence už ukáže retinopatii, ale pacientovi stačí kontrola za rok, protože přístroj má vyšší citlivost než oči lékaře. Sám si pak dokáže představit, že pacienty by v počátcích nemoci zaléčili přímo diabetologové, protože zpomalovat ji dokáží i léky, které nejsou určeny přímo pro léčbu zraku. Mezi ně patří třeba jeden z preparátů, který pomáhá pacientům udržet si v normě cholesterol.