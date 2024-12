Screeningem rakoviny slinivky prošly už dvě stovky pacientů, u šesti odhalil problémy

Je to sice plošné vyhledávání pacientů v riziku, ale je tak trošku nevšední. Jednak proto, že jej zatím nezaštiťuje Ministerstvo zdravotnictví, ale organizují jej výhradně lékaři. A pak také není určený pro širokou veřejnost, ale pro ty, kteří už vesměs jsou v jejich péči kvůli častým zánětům. Nebo pro ty, kteří v péči nejsou, ale v rodině se rakovina slinivky vyskytuje opakovaně.

Screening rakoviny slinivky započal v tuzemsku na konci roku 2023. Nyní gastroenterologové hlásí, že už mají endoskopicky vyšetřených prvních 200 pacientů. U šesti z nich odhalili přednádorové změny. Díky tomu mohou zahájit léčbu včas a nemocným prodloužit život.

Zájemci ve vyšším riziku

V rámci plošného vyhledávání lidí v riziku vyšetřují lékaři ty, kteří mají takzvané celoživotní riziko vzniku rakoviny slinivky vyšší než pět procent. „Jsou to lidé, kteří mají dva a více přímých příbuzných s rakovinou slinivky nebo trpí opakovanými akutními záněty či chronickým zánětem slinivky břišní. Ohroženi jsou také nositelé určitých genetických mutací,“ vysvětluje Ondřej Urban, přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc.





Tyto pacienty čekají krevní testy, vyšetření magnetickou rezonancí a speciální ultrazvukové vyšetření pomocí endoskopu. To je nezbytné, protože na CT snímku dutiny břišní lékaři vidí jen nádory mající v průměru dva centimetry a více. Pokud vyšetření neukáže žádné podezření, zopakují jej lékaři zase za rok. Jak prevence probíhá, si přečtěte zde.

Podle gastroenterologů je klíčové, aby lidem v riziku vyšetření doporučovali i lékaři jiných odborností, kteří mají o zdravotním stavu, případně o genových mutacích pacientů, přehled. „Důležité je, aby lékaři, kteří vyšetřují nebo jsou obeznámeni s mutacemi, mysleli na to, že některé mohou způsobit také nádor slinivky. Například pacienti s BRCA pozitivitou, která je častou příčinou rakoviny prsu, mají zvýšené riziko karcinomu ovaria, což je obecně známé. Méně už se ví, že je u nich také vyšší riziko propuknutí karcinomu pankreatu,“ říká profesor Urban.

Proto se gastroenterologové snaží posílit mezioborovou spolupráci s praktiky, chirurgy, onkology a také genetiky. Pokud lékař usoudí, že jeho pacient spadá do rizikové skupiny, vyplní speciální dotazník na webu České gastroenterologické společnosti.

Šestkrát delší život

Pokud gastroenterologové zájemce do screeningu zařadí, odešlou jej na vyšetření do některého z center vysoce specializované péče pro digestivní endoskopii. Těch je v současnosti po celé republice devatenáct. „Usilujeme o to, aby jich do budoucna bylo přibližně třicet,“ říká Ilja Tachecí, předseda České gastroenterologické společnosti a přednosta II. interní gastroenterologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové. Díky rozšíření počtu pracovišť odborníci pacientům slibují stejně kvalitní zdravotní péči napříč celou republikou.

Rakovina slinivky břišní patří k nejagresivnějším nádorům vůbec. První příznaky se projeví většinou až v pokročilém stadiu, kdy nemocným zbývá jen několik měsíců života. „Pokud karcinom zachytíme až v pokročilé fázi, průměrná doba dožití nemocného se pohybuje okolo 1,5 roku. Včas diagnostikovaní pacienti ale mohou žít až šestkrát déle. Naděje dožití je v takovém případě 9,5 roku,“ přibližuje Ondřej Urban.

Ročně lékaři toto onemocnění objeví u 2400 pacientů a skoro 2200 nemocných kvůli němu zemře.