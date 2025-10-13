Běží prevence zaměřená na odhalení nádoru slinivky, jakým trpí expremiér Topolánek

Expremiér a někdejší předseda ODS Mirek Topolánek oznámil, že má rakovinu slinivky a že jeho stav je velmi vážný. Jak také řekl v podcastu Zlámaný Topol, který s ním točí ekonomická novinářka Lenka Zlámalová, příští týden začne podstupovat chemoterapii.
Nádory slinivky patří k těm, na které se často přijde náhodou a až v době, kdy je nemoc už hodně rozvinutá, protože nemá jednoznačné výrazné příznaky.
Na rozdíl například od rakoviny prsu nebo konečníku neexistuje u rakoviny slinivky plošný screening. Česká gastroenterologická společnost přesto preventivní program s cílem odhalit nemoc co nejdříve spustila - lékaři vytipovávají ohrožené lidi a doporučují jim podstoupit vyšetření zaměřené na vyloučení nemoci.
Program cílí na ty, jejichž riziko rakoviny slinivky je vyšší než pět procent. Patří mezi ně například lidé se dvěma a více přímými příbuznými s tímto onemocněním, pacienti s opakovanými nebo chronickými záněty slinivky a nositelé některých genetických mutací. Lékařská společnost již vede neveřejný registr lidí se zvýšeným rizikem nádoru. Pokud některý z gastroenterologů, praktických lékařů, internistů, onkologů nebo genetiků identifikuje rizikového pacienta, může vyplnit online dotazník na webu. Cílem je zjistit případný nádor v momentě, kdy ho ještě půjde operovat.
Do programu jsou zařazováni pouze ti pacienti, kteří splňují přísná kritéria – například mají více členů rodiny s touto diagnózou, případně potvrzenou genetickou mutaci zvyšující riziko, vysvětluje gastroenteroložka Městské nemocnice Ostrava Martina Ďurovcová. Do programu vstupují většinou lidé starší 50 let nebo mladší, pokud se nemoc v jejich rodině objevila dříve. Nejdříve je čeká vstupní pohovor s detailním zhodnocením jejich rodinné a osobní anamnézy. Pokud splňují kritéria, je jim naplánován screeningový plán: krevní testy, endosonografické vyšetření slinivky (EUS) a magnetická rezonance. Vše se opakuje jednou za rok.
Do programu prevence rakoviny slinivky se zapojila necelá dvacítka nemocnic. Kompletní seznam pracovišť zveřejnila odborná Česká gastroenterologická společnost, která jej koordinuje.
Rakovina slinivky břišní je sice méně častá než například rakovina plic nebo tlustého střeva, ale patří mezi nejzávažnější zhoubné nádory kvůli tomu, že je je obtížně léčitelná. Lékaři každý rok diagnostikují 2500 až 3000 nových případů.
Mezi příznaky karcinomu pankreatu patří:
- neurčitá bolest nebo tlak v nadbřišku
- bolest často vystřelující do zad
- ztráta chuti k jídlu, nechutenství
- nadýmání, pocit plnosti, nevolnost
- nevysvětlitelné hubnutí
- únava, slabost
- někdy také žloutnutí kůže, světlá stolice a tmavá moč
Prvním příznakem může být i cukrovka, která se může objevit bez jiné příčiny, například v podobě příliš kalorické stravy. Mirek Topolánek má cukrovku již od roku 2008, už v minulosti se léčil také se zhoubným onemocněním. Zmínil to v roce 2021 v souvislosti s očkováním proti covidu, které se podobně oslabeným lidem doporučovalo.
Jak se diagnostikuje rakovina slinivky
Lékaři vycházejí z příznaků a následně používají různé zobrazovací metody, jako je ultrazvuk břicha, CT, MRI. Součástí diagnostiky jsou také krevní testy, které mohou ukázat zvýšení jaterních enzymů nebo nádorových markerů, jako je třeba CA 19–9.
Možná je také biopsie, kdy se diagnóza potvrzuje odběrem vzorku tkáně a jeho laboratorním vyhodnocením. Někdy na rakovinu slinivky lékaři přijdou náhodně, při vyšetření zaměřeném původně na něco jiného.
Typický pacient s rakovinou slinivky? Člověk starší 60 let, častěji to bývají muži. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je kouření, pravděpodobnost zvyšuje i chronický zánět slinivky (pankreatitida), cukrovka, obezita, pití alkoholu. Roli hraje i dědičnost.
Způsob léčby závisí na stadiu onemocnění a celkovém stavu pacienta. Někdy, ale jen v menším počtu případů, je možné nádor chirurgicky odstranit. Po operaci, ale i tehdy, když zákrok není možný, nasazují lékaři chemoterapii, někdy také radioterapii neboli ozařování.