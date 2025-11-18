Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory. V USA schválili první test z krve

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory. V USA schválili první test z krve

Hana Válková
Dnes
Model slinivky břišní
Autor: Shutterstock
Prevence rakoviny slinivky má podobu celkem nepříjemného vyšetření a určená je jen úzké skupině osob. Změna ale může být na obzoru. V USA schválili první krevní test a na vývoji vlastního testu pracují i Češi.

Tři sta vyšetřených, z toho tři odhalené nádory a několik pacientů s přednádorovými změnami na slinivce. Takové jsou zatím výsledky programu včasného záchytu rakoviny slinivky, jenž dva roky vede Česká gastroenterologická společnost. 

Prevence jen pro některé

Rakovina slinivky je obávanou nemocí, která o sobě velmi dlouho nedává vědět nějakými příznaky. A když se na ni pozdě, může bát už nádor hodně pokročilý. Proto se tak čeká na výrazný posun v možnostech, jak případnou rakovinu odhalit co nejdříve. 

V Česku už nějaký čas běží preventivní program určený zatím jen skupině lidí s vysokým rizikem rakoviny slinivky – pravděpodobnost vzniku nemoci je u nich vyšší než pět procent. 

Jde.o lidi, kteří mají alespoň dva příbuzné s rakovinou slinivky, z nichž alespoň jeden je příbuzný prvního stupně (rodič, sourozenec, dítě). Dále ohrožení dědičně podmíněnou formou chronického zánětu slinivky, takzvanou hereditární pankreatitidou, nebo nositelé některých genetických mutací (kterých konkrétně, to si  můžete přečíst zde). 

Běží prevence zaměřená na odhalení nádoru slinivky, jakým trpí expremiér Topolánek

Běží prevence zaměřená na odhalení nádoru slinivky, jakým trpí expremiér Topolánek

Vyšetření spočívá ve endoskopickém vyšetření ultrazvukem, tedy v zavedení sondy ústy přes žaludek do dvanácterníku. Ten je v bezprostřední blízkosti slinivky, takže lze pořídit jednak její snímky a pak z ní navíc odebrat vzorek neboli provést biopsii. Běžný ultrazvuk přes břicho nádor včas odhalit nedokáže, protože slinivku sonografista nevidí.

Endoskopii lékaři v preventivním programu kombinují ještě s magnetickou rezonancí a odběry krve. 

Jak redakci Vitalia.cz sdělil Ondřej Urban, přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc, v tuto chvíli jsou tato vyšetření jedinými možnými metodami prevence dle medicíny založené na důkazech.

Endoskopie sice díky znecitlivění nebolí, o úplnou banalitu ale nejde. Proto je screening určen jen užší skupině lidí, byť se postupně zvětšuje. Protože stále více lidí absolvuje genetický test, který je zařadí do rizikové skupiny, která má být sledovaná, podotýká profesor Urban.

V USA schválili první test z krve

Přístup k prevenci by se ale za několik let mohl výrazně zjednodušit, protože její podoba by se mohla značně změnit. Ve vývoji je hned několik testů, které mají ambici odhalit rakovinu slinivky v prvopočátcích z krve. Jeden z nich, nazvaný Shield-MDC zčásti schválil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). V červnu letošního roku testu udělil status tzv. průlomové inovace, což by mělo urychlit jeho zavedení do klinické praxe.

Jde o test, který by měl v krvi odhalit prvopočátky hned několika druhů rakoviny. Kromě slinivky jde o tumory močového měchýře, tlustého střeva, jícnu, žaludku, jater, plic nebo vaječníků. Výrobce uvádí, že je určený dospělým nad 45 let. 

Čeští lékaři nyní sledují, , jak se osvědčí a zda i kdy bude případně dostupný i u nás. Zatím tomu tak není.

Osm let navíc. Léčba umí prodloužit život lidem s rakovinou slinivky, pokud se na ni přijde včas

Osm let navíc. Léčba umí prodloužit život lidem s rakovinou slinivky, pokud se na ni přijde včas

Test na vyvíjejí i Češi

Jak podotýká Ondřej Urban, možné, byť zatím s otazníkem, je také to, že vlastní krevní test budou mít také Češi a možná i takový, který ten americký předčí v přesnosti. 

Momentálně totiž běžní studie s názvem Lipidica. Vede ji Michal Holčapek, profesor analytické chemie na Univerzitě Pardubice. Má doložit, že rakovinu slinivky lze odhalit v předstihu kvůli rozdílné koncentraci lipidů neboli krevních tuků v krvi. Jejich složení totiž rakovina pozměňuje.

Princip LDPC testu spočívá v přesném změření koncentrací lipidů v krevním vzorku pomocí nejmodernějších analytických technik. Metoda spojuje vysokoúčinnou superkritickou fluidní chromatografii a hmotnostní spektrometrii a umožňuje přesné stanovení více než 150 lipidů, které vytvářejí lipidový profil,  píší autoři na webu studie.

Nejde ale jen o rozbor krve. Pro její vyhodnocení bude nezbytná také umělá inteligence. Lipidové profily jsou zpracovány a vyhodnoceny pomocí softwaru Lipidica, který určuje výsledek testu, upozorňují autoři.

Vědci do studie v minulosti nabírali pacienty. Zájem byl ale tak velký, že letos v červnu se kapacitu 272 lidí podařilo naplnit. Vybraní byli z 8 300 zájemců, kteří vyplnili dotazník. Sledování vybraných pacientů nyní pokračuje a jak píše kolektiv autorů v červnovém informačním bulletinu, studie Lipidica bude ukončena v červnu 2026, následně budou zpracované její výsledky. A autoři se budou pokoušet získat certifikaci tak, aby mohl být test používaný jako zdravotnický prostředek. Zda se jim to povede, ukáží tedy až další měsíce, možná i roky.

Část snahy posunout diagnostiku do včasnějších stádií se ale zaměřuje také na diabetes. Konkrétně na rozvoj nemoci u starších lidí, kteří nejsou obézní a na stanovenou léčbu diabetu špatně reagují. Právě to může značit, že za cukrovkou stojí rakovina slinivky. 

„Nádor totiž dlouho předtím, než se nám jej podaří odhalit, ovlivňuje zpracování glukózy v těle, čímž může vyvolat diabetes,“ upozorňuje gastroenterolog.

Kvíz o zdraví a medicíně

Touretteův syndrom, vertigo, lupus. Ukažte, že se vyznáte v názvech příznaků a diagnóz

Ať už se o své zdraví zajímáte hodně nebo málo, zkuste si náš kvíz s dvanácti otázkami. Prověří, co vlastně víte o medicíně a některých neobvyklých nebo tajuplně znějících diagnózách.
Spustit kvíz

Vyšší počet žijících déle než pět let

Než prognózu zvrátí nové diagnostické možnost, lékař se snaží alespoň prodloužit délku dožití i počet pacientů, kteří s rakovinou žijí déle než pár měsíců. 

Patříme k zemím s nejrychlejším nárůstem počtu nemocných. Šance, že pacient bude s diagnózou žít déle než pět let, je u nás ale nižší než v jiných zemích. Zatímco v USA se bavíme o dvanácti procentech, v Česku se pohybujeme na hranici šesti, podotýká Ondřej Urban. Američané totiž dokáží nemoc odhalit dříve, používají modernější formy chemoterapie a soustřeďují operace do specializovaných center. Mnoho z těchto postupů zavádíme i u nás, proto věřím, že se zlepšení brzy projeví, dodává lékař.

Jedinou nadějí, jak pacientovi prodloužit život až o několik let, je ale stále včasné odstranění nádoru. Onkologická léčba, bohužel, neprodlužuje dožití tak, jak jsme zvyklí u jiných nádorových onemocnění, podotýká přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc.

