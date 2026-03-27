Ministerstvo plánuje zapojit lékárníky do očkování proti chřipce

Jsem přesvědčen o tom, že bychom měli umožnit očkování v lékárnách v případě chřipky. Budu to prosazovat, ale je to změna zákona, takže ve finále o ní bude rozhodovat parlament, řekl pro Vitalia.cz Adam Vojtěch na kongresu praktických lékařů, který se konal od pátku 20. března v Praze.
O den dříve ve Sněmovně na kulatém stolu s názvem Kompetence lékárníků a jejich přidaná hodnota pro veřejné zdraví (záznam najdete zde) uvedl, že ministerstvo do konce letošního června připraví hrubý návrh změn legislativy, které mimo jiné umožní očkovat všem lékařům napříč odbornostmi a také zdravotním sestrám, které už nyní navzdory pravidlům v praxi vakcíny často podávají.
Naopak odmítl, že by lékárníci někdy očkovali třeba děti (o to ovšem farmaceuti ani neusilují).
Primárně mluvíme o chřipkové vakcíně, ujistil politik s tím, že podporuje také další preventivní aktivity v lékárnách. Ať už jde o testování cukru v krvi, cholesterolu, ale dovede si představit, že by lékárny fungovaly jako sběrná místa testů k vyšetření krvácení do stolice.
Bavíme se s infektology i o tom, že se u nás málo testuje na HIV, přitom je to poměrně snadné. I to by mohly dělat lékárny a těch činností je vícero. Samozřejmě za předpokladu bezpečnosti kvality péče a vzdělání lékárníků, dodal ministr zdravotnictví.
Vakcíny zůstanou hrazené
Redaktorka se ministra také zeptala, zda zůstanou zachovány úhrady očkování proti chřipce, zejména pro seniory nad 65 let, protože je opakovaně zpochybňuje poslanec vládní SPD, neurochirurg Jan Síla. Podle něj jde o
vyhozené peníze.
Samozřejmě zůstanou hrazené. Tady není debata o tom, že by měla být úhrada jakkoliv redukovaná. Naopak, očkování zejména pro lidi 65+ je zcela zásadní, protože chřipka pro ně může znamenat vyšší riziko hospitalizace a úmrtí, řekl Adam Vojtěch pro Vitalia.cz.
Komu pojišťovna zaplatí očkování proti chřipce
- seniorům nad 65 let,
- zdravotníkům a další odborným pracovníkům ve zdravotnictví,
- pacientům např. s onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin, diabetem atd.,
- pacientům s poruchami imunity,
- lidem v dlouhodobé lůžkové péči, v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.
Pozn.: Hrazeny jsou vždy všechny dostupné vakcíny včetně aplikace.
Zdroj: VZP
Bezpečnost očkování proti chřipce
Očkování proti chřipce patří k těm nejbezpečnějším. Podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáše Boráně jsou počty hlášení podezření na nežádoucí účinky v poslední době v řádu jednotek až desítek za rok.
Jsou velmi nízké, do roku 2020 jsme evidovali tři závažnější alergické reakce. V jednom případě to bylo ještě v kombinaci s očkováním proti covidu. A v těch ostatních případech se nejedná o typickou bezprostřední anafylaktickou rekci do 15 až 30 minut, ale až projev alergie v noci nebo druhý den, sdělil na kulatém stolu ředitel SÚKL.
V ČR jsou podezření na nežádoucí účinky obecně podhlášená, tedy ne všechny se na SÚKL dostanou. U očkování proti chřipce to ale nezkresluje fakt, že jde o bezpečnou záležitost.
Obecně se uvádí, že závažné anafylaktické reakce jsou jeden na milion očkovaných a jsou zvládnutelné, ale samozřejmě tomu musí předcházet vzdělávání farmaceutů, dodal Boráň.
Část lékařů je proti
Nápad očkovat proti chřipce i v lékárnách provází odpor části lékařů. Zatímco třeba vakcinologové a infektologové jsou pro, šéf České lékařské komory Milan Kubek opakovaně uvádí, že očkování do lékáren nepatří, protože o indikaci a kontraindikaci by podle něj měl rozhodovat vždy lékař.
Praktičtí lékaři nedávno představili průzkum, ve němž 65,7 procenta dotázaných uvedla, že si přeje, aby prevenci a screening prováděl lékař. „I kdyby v lékárnách dostali vakcínu na chřipku všichni zájemci, s proočkovaností to nepohne. Tu změní k lepšímu pouze komplexní změna celého systému vakcinace – necháme očkovat všechny lékaře, umožníme očkování v nemocnicích, úhradu vakcíny proti chřipce všem pojištěncům, nebo alespoň lidem od 40 let. Je potřeba umožnit samostatně očkovat i sestrám v domácí péči a v pobytových zařízeních sociálních služeb,“ míní Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů.
K zájemcům putují složitě
V ČR není proočkovanost proti chřipce nijak vysoká, pohybuje se kolem sedmi procent. Na takto nízkém počtu se zcela jistě podepisuje neochota nechat se očkovat (vakcína proti chřipce je nepovinná). Dále také nutnost zaplatit si očkování ze svého, protože většina dospělých a dětí ji nemá hrazenou. Jde zpravidla o 500 až 1 000 Kč na osobu a očkování by se mělo každý rok opakovat. Částku ovšem někdy hradí zaměstnavatelé a zpětně na ni přispívají zdravotní pojišťovny.
Vliv má i to, že ne všichni praktičtí lékaři očkují (více o tom, zda může lékař neočkovat,jsme psali zde).
Podíl na nízké proočkovanosti má zcela jistě i nastavení toho, jak se očkování obchoduje. Objednávky probíhají zhruba půl roku před samotnou sezónou respiračních nákaz. Do volné distribuce jde menšina balení, většina se vozí přímo do ordinací. Kolik si jich každá vezme, je na rozhodnutí lékaře. Pokud jich je moc a nevyočkují se, musí doktor zaplatit jejich likvidaci, protože složení vakcíny proti chřipce se každý rok obměňuje, a nelze je proto použít v další sezóně. Pokud jich objedná málo, přiobjednání dalších balení je velmi omezené a lze ho udělat jen do chvíle, než jsou vakcíny u distributorů rozebrané, což se může stát, tak jako letos, i v půlce chřipkové sezóny. Zájemci pak sami musí obvolávat, kde ještě vakcíny jsou a jet se očkovat jinam než ke svému lékaři.
V lékárnách už se očkovalo
Očkování v lékárně už v tuzemsku jednou proběhlo. Na podzim jej ve čtyřech velkých pobočkách s konzultačními místnostmi otestovala síť Benu lékáren (jako první jsme pilotní projekt avizovali v tomto textu). V lékárnách v Praze, Brně a Ostravě tehdy očkovali praktičtí lékaři, které si Benu najala. Během loňských říjnových víkendů stihli celkem 723 samoplátců.
Benu po skočení testu uvedla, že pokud by se do očkování zapojilo přibližně 200 lékáren v celé ČR, šlo by celkovou proočkovanost proti chřipce v prvním roce navýšit ze sedmi na deset procent.