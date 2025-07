Očkování v lékárnách bude. Zatím ale jen na zkoušku

O tom, zda očkovat v lékárnách, či nikoliv se část lékařů s lékárníky pře už nejméně patnáct let a hrany sporu se zatím neobrousily. Posledním neúspěšným pokusem dostat změnu do novely zákona o zdravotních službách je návrh senátorky Věry Procházkové.

V lékárnách se ovšem nakonec očkovat bude, byť tedy jen na zkoušku. Jak pro Vitalia.cz potvrdilo Ministerstvo zdravotnictví, na podzim spustí pilotní projekt, v němž chce základním způsobem ověřit, zda by tato forma prevence mohla být životaschopná.

Jeden měsíc, čtyři lékárny

Pilotní ověření proběhne v říjnu tohoto roku a bude trvat přibližně jeden měsíc. Jeho vyhodnocení je plánováno do poloviny roku 2026, uvádí hlavní hygienička Barbora Macková.

Očkovat se bude ve čtyřech lékárnách řetězce Benu, který o účast v testu projevil zájem. Konkrétně se bude jednat o lékárny:





Praha 4, OC Chodov

Praha 9, OC Černý most

Ostrava, OC Avion II

Brno, OC Futurum

Zatím půjde pouze o očkování proti chřipce, a to jen dospělých.

Očkovat nebudou lékárníci, protože to české zákony zatím neumožňují, ale nasmlouvaní praktičtí lékaři.

Detaily očkování zatím chybí

Jak přesně budou podmínky pilotního projektu vypadat, řetězec oznámí na konci července. Lze tedy zatím jen spekulovat, že nejspíš půjde zejména o očkování pro samoplátce (až na některé pacienty a seniory 65+ není vakcinace proti chřipce hrazená), lékař by mohl být přítomný jen část provozní doby (ta je ve větších lékárnách i jedenáctihodinová) a očkovat bude v konzultační místnosti, kterými jsou výše uvedené pobočky vybavené již nyní.





Zda se budou muset zájemci o vakcinaci předem objednat, zatím není jasné. Manažerka externí komunikace lékáren Benu Veronika Forejtová redaktorce Vitalia.cz uvedla, že informace k pilotnímu projektu uvolní v následujících dnech.

Nejprve lékaři, pak lékárníci

S pilotním projektem už vyslovil souhlas Národní institut pro zvládání pandemie, tedy poradní orgán ministerstva. Připomněli jsme jen, aby zároveň s možností očkování lékárníků byla řešena i možnost očkování lékaři, říká epidemiolog Roman Chlíbek, jenž vede Institut i Českou vakcinologickou společnost.

V ČR sice může očkovat jakýkoliv lékař, ale nikoliv vakcíny hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Tato možnost je omezena jen na praktické lékaře, epidemiology, hygieniky nebo neonatology. Vakcinologická společnost usiluje už delší dobu o rozšíření skupiny těchto odborností. Pokud někdo legislativně začne řešit očkování lékárníky tak musí současně, nebo ještě lépe před tím, vyřešit to, aby mohli očkovat i lékaři, podotýká Chlíbek.

Malý test, velká očekávání

Podzimní pilotní projekt co do rozsahu nebude velký, debatu o očkování v lékárnách ale teoreticky posunout může, navzdory blížícím se volbám a možné výměně ministra zdravotnictví. Jde o prověření funkčnosti procesu v mezích stávající legislativy jak z pohledu zákona o zdravotních službách, tak zákona o veřejném zdraví, říká hlavní hygienička. Pokud proběhne pilotní projekt úspěšně, získáme jako stát další možnost, jak za jasně stanovených pravidel přiblížit očkování k občanům, tedy další nástroj, jak se starat o veřejné zdraví v ČR, dodává Barbora Macková.

Opravdu mě zajímá, co projekt ukáže. Zda například lidé projeví o takové přiblížení prevence do lékáren zájem, přemítá hlavní hygienička.

Lékárník Stanislav Havlíček se domnívá, že testování nejspíš nasvítí to, že existuje zájem veřejnosti i lékárníka o očkování v lékárnách a že je třeba s ním do budoucna pracovat. Vnímám jej jako ověření ochoty společnosti k rozšíření možností. Pokud se ukáže, že lékárna je vhodnou cestou, dalším logickým krokem bude zvýšení kompetence farmaceuta, říká Havlíček, jeden z farmaceutů, jež o možnosti očkování jedná a usiluje dlouhodobě.

Česká lékárnická komora dlouhodobě argumentuje tím, že o očkování by byl ze strany farmaceutů zájem. Interní průzkum ze září 2022 ukázal, že zapojit by se do něj chtělo 44 procent lékárníků a že zhruba čtvrtina lékáren již tehdy měla samostatnou místnost, kterou by šlo využít. Ve stejný rok pak průzkum agentury Median pro komoru řekl, že očkování v lékárně by uvítalo 54 dotázaných lidí.

Průzkum zveřejněný letos iniciativou Ministr zdraví pak ukázal, že alespoň částečný souhlas s očkováním v lékárnách vyslovilo 55 procent dotázaných (celý průzkum najdete v odkaze zde).

Vakcinologové nejsou proti

Odborná vakcinologická společnost už možnost očkování lékárníky před časem odsouhlasila a dohodla se s nimi na podmínkách, za jakých by bylo možné. Mezi ně patří pouze očkování dospělých, jen vybranými vakcínami (chřipka, covid, RSV, černý kašel) nebo povinné školení pro očkující lékárníky s omezenou platností. Upravit by se mohlo i přímo vzdělávání farmaceutů na vysokých školách. Lékárník by také měl mít možnost zapisovat do elektronického očkovacího průkazu a do něj také nahlížet. V první vlně by podle něj lékárníci očkovali zejména samoplátce. Tedy zájemce, kteří si aplikaci i očkovací látku uhradí ze svého.

Tyto podmínky ale zatím politici nepřetavili ve změnu zákonů. Proti jsou praktičtí lékaři nebo vedení České lékařské komory.