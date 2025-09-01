Od října se proti chřipce bude očkovat i v několika lékárnách, objednat se je možné už teď

Očkování v lékárnách je součástí pilotního projektu vlastníka sítě Benu. Záštitu nad ním přezvala hlavní hygienička Barbora Macková.
Pilotní projekt znamená, že ve čtyřech vybraných Benu lékárnách s konzultační místností začnou zájemce očkovat praktičtí lékaři. Vakcinace se týká pouze dospělých od 18 do 65 let, půjde jen o očkovací látku proti chřipce. Konkrétně vakcínu Vaxigrip Tetra nebo Influvac Tetra.
Očkování bude probíhat od 4. října 2025, a to vždy jen v sobotu a neděli. Lékaři budou zájemcům k dispozici každý víkend až do 26. října. Vždy od 10 do 18 hodin.
Do lékáren už se lze objednat
Zájemci, kteří chtějí využít vůbec první šanci zajít si na vakcínu do lékárny, si ale mohou čas zarezervovat už nyní. Benu totiž v pondělí 1. září spustilo rezervační systém pro vybrané čtyři pobočky. Rezervaci si můžete zařídit zde.
Ze systému vyplývá, že očkování bude probíhat v těchto lékárnách Benu:
- Praha 4, OC Chodov
- Praha 9, OC Černý most
- Ostrava, OC Avion II
- Brno, OC Futurum
Na jednoho zájemce rezervační systém počítá s 15 minutami času. Denně tak jedna pobočka naočkuje třeba až 26 dospělých.
Rezervace není nezbytná. Pokud to dovolí kapacita, lékaři budou vakcinovat i ty, kteří přijdou bez ní.
Nemůžeme to však zcela zaručit, proto doporučujeme si termín registrovat předem, uváděla Benu v tiskové zprávě na konci července.
Cena vakcíny včetně aplikace bude 629 Kč, pokud si ji očkovaný rovnou vyzvedne v Benu. Shodná bude ve všech čtyřech pobočkách.
Je to podobná suma, jakou očkovaní zaplatí u svého praktika. Platí také, že i při vakcinaci v lékárně je možné požádat zdravotní pojišťovnu zpětně o příspěvek.
Jak bude očkování v lékárně probíhat
S sebou si zájemci mají přinést seznam užívaných léků (název léku, síla léku, dávkování), užívají-li nějaké, také případné brýle a naslouchátko.
Po příchodu vyplní formulář s informovaným souhlasem a základními otázkami na zdravotní stav. Následně půjde s dokumentem do prostorově oddělené konzultační místnosti. Tam absolvuje krátkou konzultaci s lékaře a zhodnocení zdravotního stavu. Následně lékař předepíše vakcínu, kterou si zájemce může rovnou vyzvednout o pár kroků vedle, v prostoru, kde se vydávají léky. U pokladny pak uhradí nejen ji, ale rovnou i poplatek za její aplikaci. Poté se vrátí zpět do konzultační místnosti za lékařem, který mu látku aplikuje do paže.
Před i po aplikaci vakcíny bude kůže v místě vpichu vydezinfikována, po aplikaci vakcíny bude místo vpichu překryto. Po očkování je nutné, aby pacient cca 15 minut setrval na místě pro případ eventuální nevolnosti, uvádí Benu na webu.
Očkování se propíše do EZ Karty
Také očkování z lékárny budou mít zájemci běžně vepsané do elektronického očkovacího průkazu dostupného ve státní aplikaci EZ Karta. Vitalia.cz to uvedla Irena Storová, ředitelka Asociace provozovatelů lékárenských sítí (APLS), jež sdružuje sítě lékáren Benu, Dr.Max a Devětsil. Samozřejmě si lidé mohou přinést i očkovací průkaz v papírové podobě, pokud jej ještě mají a chtějí tuto formu zápisu lékařem.
Vakcíny proti chřipce zatím nejsou v ČR, první doputují ještě nejspíš v září. Irena Storová ujistila, že kusů v lékárnách bude pro zájemce dost a lékárny budou připraveny i na vyšší zájem. Nemělo by se tedy stát, že očkování bude váznout na distribuci léčiva.
Podle ředitelka APLS je projekt připravovaný dva roky a nezbytné bylo splnit celou řadu administrativních podmínek včetně komunikace s Ministerstvem zdravotnictví, Státním ústavem pro kontrolu léčiv nebo krajskými úřady a pražským magistrátem.
Chřipku jsme si vybrali, protože jde o očkování proti nemoci, se kterou máme historicky nejvíce zkušeností a je s ním spojené minimum nežádoucích účinků. Přitom jde o onemocnění, které může být fatální a je snadné mu předcházet právě očkováním, vysvětluje Irena Storová.
U věkového omezení očkování proti chřipce v lékárně do 65 let věku sází i na to, že půjde zejména o zdravé, tedy z pohledu očkování nekomplikované zájemce. Pokud by se přece jen někomu po očkování udělalo nevolno, první pomoc mu poskytne očkující lékař. K dispozici bude mít léčiva na zvládnutí náhlého zhoršení stavu po očkování, např. adrenalin. Zároveň očkovanému z lékárny přivolají rychlou záchrannou službu.
Na otázku, proč Benu umožní vakcinaci jen ve čtyřech pobočkách, když i s těmi nejmenšími jich má přes čtyři sta, ředitelka APLS dodává, že volba padla na největší centra prevence s konzultačními místnostmi. Tedy nezbytnou podmínkou toho, aby lékaři mohli očkovat, aniž by se to dotklo běžného výdeje léčiv. Konzultační místnosti přitom Benu nemuselo nijak zvlášť dovybavovat, ostatně lékaři v nich působili již v minulosti třeba při kontrole mateřských znamének. V průběhu očkování v nich budou lehátka.
Podstatné pro výběr bylo, že ve čtyřech pobočkách je personál, který je na fungování lékárny i při větších preventivních aktivitách zvyklý.
Navíc jde o lékárny ve velkých městech, kde je vyšší koncentrace lidí. Lépe se v nich tedy cílit na skupinu mladších, ekonomicky aktivních lidí, kteří běžně k lékaři nechodí, protože jsou zdraví, a ve všední den se kvůli prevenci nechtějí uvolňovat ze zaměstnání, vysvětluje Irena Storová.
Protože Benu lékárny zaměstnaly lékaře, mohou očkovat, aniž by se změnily zákony. Otázkou je, proč jej nevyzkoušely už dříve a časově blíže k pandemii covidu.
Je to služba, ke které se postupně muselo dozrát, přemítá Irena Storová a hovoří o čase i vlně infekčních nemocí po covidu, kdy přibylo nejen chřipky, ale také žloutenek, černého kašle nebo zápalů plic způsobených mykoplazmaty.
Budou očkovat i lékárníci?
Vyhodnocení pilotního projektu by Benu lékárny mohly mít na konci letošního roku. Testem chtějí ověřit, zda o očkování v lékárnách je zájem. A pokud ano, výsledky pilotního projektu předloží jako jeden z argumentů pro legislativní změny umožňující očkovat také lékárníkům. Zájem o tuto službu již dříve opakovaně potvrdila Česká lékárnická komora. Lékárníkům to ale zatím neumožňují zákony a vyhlášky.
Jak v červenci pro Vitalia.cz zopakoval předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, lékaři zastupující tuto odbornou společnost nejsou proti u některých očkování dospělých (zejména chřipka a covid). Za podmínky, že se nejprve rozšíří okruh lékařských odborností, které rovněž mohou očkovat vakcíny hrazené zdravotními pojišťovnami. Zatím jde vakcinace především za praktickými lékaři, epidemiology a hygieniky.
Naopak prezident České lékařské komory Milan Kubek v minulosti opakovaně deklaroval, že lékaři si přesun očkování do lékáren nepřejí. Proti vystupuje také předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka, podle nějž je síť míst, kde se očkuje, dostatečná a to, že se očkuje třeba na chřipku málo, je důsledek nezájmu, ne nedostupnosti.
Záleží na tom, jak se rozhodne Ministerstvo zdravotnictví. Dokážu si představit, že celospolečensky, pokud to zvýší proočkovanost, tak to bude mít benefit. Třeba někdo nebude mít čas jít k lékaři, ale do lékárny si zajde a zachrání mu to život, říká pro Vitalia.cz ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Podle něj ale musí být dořešeno, co se bude v lékárně dít, pokud by u očkovaného nastala nějaká silná reakce.
Musí to být ale nastaveno tak, aby si lékárník dokázal poradit nebo měl nasmlouvanou rychlou lékařskou konzultaci či pomoc. Takže osobně nemůžu říci, zda s očkováním lékárníků stoprocentně souhlasím, nebo nesouhlasím. Za mě tam jsou věci, které se v tom systému ještě musí ošetřit, dodává.