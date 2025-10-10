Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Sláva bramborám a dýním: recepty na rychlá jídla, která zvládne i začátečník

Sláva bramborám a dýním: recepty na rychlá jídla, která zvládne i začátečník

Kateřina Čepelíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Dýně, brambory, mrkev
Autor: Shutterstock.com
Dýně, brambory
Jak zpracovat brambory a dýně, podzimní sklizeň, trochu jinak než obvykle? Snadno, rychle, bez velkého kuchařského umění? Poradíme, dochutíme.

Podzim vnáší do našeho jídelníčku spoustu zeleniny a ovoce, které můžeme přetavit do jednoduchých a lahodných jídel. Důležitou roli hraje to správné koření. 

Jak se vyznat ve varných typech brambor

Brambory jsou snad jednou z nejrozšířenějších příloh a tuzemskou plodinou, která má v našem jídelníčku bohaté zastoupení a je nesmírně variabilní. Pro každou úpravu je pak výhodný jiný, tzv. varný typ, a tuto informaci se dozvíme ze sáčku nebo od prodejce. 

Druhy brambor a jejich využití

Varný typ A – Tuhé brambory, které se nerozvaří, najdeme pod označením salátové neboli varný typ A. 
Varný typ B – Nejrozšířenějším a univerzálním druh, čili přílohové brambory. Nerozvaří se a zůstanou celistvé, i když je po uvaření promícháme s bylinkami.
Varný typ C – Moučné brambory s vysokým obsahem škrobu, vhodné na kaši, lze jimi i zahušťovat omáčky.
Rané brambory – jsou sklízeny v rozmezí od 16. května do 30. června před ukončením vegetace a mají nedozrálou, loupající se slupku. Jejich obchodování se připouští ještě v průběhu července.
Pozdní brambory - jsou sklízeny od 1. července a jsou určené pro letní, podzimní a zimní konzum, resp. pro dlouhodobé skladování až do jarních měsíců. Zároveň se využívají i pro zpracování na výrobky a polotovary.

Bramborák si žádá kmín

Mezi jednoduchá a rychlá jídla z brambor určitě patří bramborák, kde nesmí chybět česnek, majoránka a drcený český kmín, jehož chuť je dána vysokou koncentrací přírodních esenciálních olejů, jako jsou karvon, anethol či limonen. 

Bramborák s masovou náplní a zelím

Bramborák s masem a zelím

Autor: Shutterstock.com

Gratinované brambory i Aloo Gobi zvládnete za pár minut

Gratinované brambory se sýrem, patří k nejoblíbenějším a zároveň nejsnazším přílohám z brambor. Stačí základní surovinu nakrájet na tenčí plátky, naskládat na plech vymazaný olejem a posypat bílým kampotským pepřem a muškátovým oříškem. Pro sytější variantu zalijete smetanou a zasypete strouhaným sýrem. Dáte zapéct. 

Za ochutnání stojí i indické jídlo Aloo Gobi, což jsou vlastně brambory s hráškem a květákem, který je také na podzim dostupný. ,,Základem je na oleji s cibulkou rozvonět římský kmín, zázvor, česnek, amchoor, garam masalu, chilli a kurkumu. Pak se směs koření zalije menším množstvím vody a 10 minut se v ní povaří pokrájené brambory. Pokud je potřeba trochu směs podlévejte a dalších 10 minut, pak připravte doměkka i růžičky květáku, dokud se voda zcela neodpaří,” radí z maďalu přípravou indického pokrmu Michaela Schneedorferová z kořenářství Království chuti.

Ratatouille klidně i ze zbytků zeleniny

Z brambor, ale i dalších sezónních surovin jako papriky, lilky, cukety, si můžete připravit ratatouille, které dochutíte stejnojmennou směsí koření, nebo přidáte aromatické bylinky, například tymián, rozmarýn, bazalku a oregano, doplněné o česnek a klidně i cibuli. Někdy se přidává i chilli, nebo majoránka. Vše se zapéká, nebo dusí.

Ratatouille ze zeleniny

Ratatouille

Autor: Shutterstock.com

Patatas bravas jako domácí street food

Zkusit byste mohli i pokrm patatas bravas, což jsou vlastně brambory, které uvaříte a následně osmažíte jako hranolky a podáváte je s rajčatovou salsou ochucenou uzenou paprikou, hořčicí, římským kmínem, chilli a cibulí.

Škubánky, co nejsou jen pro děti

Z brambor si také připravíte škubánky, ať už čerstvé nebo opečené, na sladko s mákem a tvarohem, nebo na slano posypané strouhaným sýrem a maštěné sádlem, přidat můžete i kysané zelí. Bramborové noky se zas skvěle hodí ke špenátu se slaninou nebo do bramborového buřtguláše.

Vařili jste někdy z dýně?

Zobraz výsledek

Dýně jsou na parádu i k jídlu

Dýně můžeme koupit okrasné, takové se nejí a pak odrůdy, které mají nejroztodivnější využití v kuchyni. A navíc jsou blahodárné pro naše tělo. Šťáva z dýně může pomáhat s lepším usínáním a zklidněním se a opražená jádra se mohou pochlubit vitamíny E a A, zinkem či nenasycenými mastnými kyselinami.

Jakou dýni vybrat? Záleží na využití. Kdo nechce dýni loupat, vsadí na hokkaido, jejíž slupka během tepelné úpravy změkne a dá se tak jíst. Dýně špagetová je nejjemnější chuti a má nejméně vtíravou dýňovou chuť, proto ji směle můžete předložit členům domácnosti, kteří dýně nemusí. Muškátová dýně se řadí mezi máslové, má krásnou výraznou barvu a velmi intenzivní chuť, což nemusí všem vyhovovat.

Dýně jako příloha, i hlavní chod 

Základem všech uvedených pokrmů bude pyré, tedy uvařená, či upečená dýně (dle vaší preference), kterou jste dohladka umixovali. 

Kaše k drůbeži

„Pokud do dýňového pyré přidáme dvě uvařené brambory, přidáme smetanu ke šlehání, mořskou sůl a kampotský pepř se šalvějí, tak získáme lahodnou krémovou přílohu například k minutkové drůbeži,” láká nás k vyzkoušení kořenářka.

Kachní prsa s dýňovo-bramborovou kaší

Kachní prsa s dýňovo-bramborovou kaší

Autor: Shutterstock.com

Polévka na indický způsob

Chcete-li zkusit dýňovou polévku na indický způsob, budete potřebovat pár ne zcela běžných surovin. Základem bude opět dýňové pyré doplněné o kokosové mléko a indické koření Garam masala. 

Sirup na Pumpkin Spice Latté

Pokud k pyré přidáme 2 hrnky vody, hrnek cukru, ½ čajové lžičky mleté vanilky a 2 čajové lžičky dýňového koření a povaříme 20 minut do zhoustnutí získáme sirup do kávy na ikonické Pumpkin Spice Latté. Obsažené koření v podobě skořice, zázvoru, muškátového oříšku hřebíčku, kardamomu a badyánu nás dobře zahřeje v chladných dnech. 

VIDEO: Druhy dýní a na co se hodí

Marmeláda s dýní a jablky

Když dýňové pyré povaříme s kořením a želírovací látkou s citrusy nebo jablky, získáme výtečnou marmeládu. 

Dýňová marmeláda ve skleničce

Dýňová marmeláda

Autor: Shutterstock.com

Dýňový předkrm se sýrem

Hokkaido můžete i nakrájet na měsíčky, zakápnout olivovým olejem, okořenit pepřem a muškátovým oříškem, posypat sýrem s ušlechtilou plísní a ořechy a zapéct. 

Quiche za pár minut

,,Z listového těsta, nivy a z osmahnuté dýně s listovým špenátem vytvoříme během chvíle chutný francouzský slaný koláč tzv. quiche. Na okořenění se bude hodit granulovaný česnek, mix italských bylinek jako rozmarýn, bazalka a oregano, delikátní bílý pepř a špetka muškátového květu,“ přidává svůj oblíbený recept kořenářka Michaela Schneedorferová.

Špagety bez špaget

Špagetová dýně se po upečení v troubě promění ve špagety. Opatrně je lžící vybereme a chováme se k nim jako ke těstovinovým špagetám, takže k nim během pečení dýně připravíme rajčatovou omáčku. K její přípravě stačí česnek na plátky nakrájený a zlehka opečený na oleji, doplněný o bazalku a rajčata v plechovce. Osolíte, opepříte a podáváte s pečenou špagetovou dýní a sýrem. 

Špagetová dýně pečená

Špagetová dýně pečená v troubě

Autor: Shutterstock.com

Jestli ale vůbec nemáte čas, vsypte plechovku rajčat do pánve se zpěněnou cibulkou a dochuťte kořenící směsí Pasta alla Trattoria, která v sobě má osm druhů koření a chuť vytáhne za vás. Pak už jen stačí smíchat se špagetovou dýní a posypat sýrem.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

Témata:

Související články

Anketa

Máte rádi jídlo z IKEA?

Zobraz výsledek

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Štěpánka, Salaš, Boubín a další: Poznejte rozhledny podle fotek
1/15 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Procesory 386 slaví čtyřicet let, vznikl díky nim Doom

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

Život mezi Evropou a Dominikánou: Podnikání s vůní doutníků

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Třetina Čechů dá za průměrný nákup elektroniky přes 5 tisíc korun

Chat Control by děti ochránil. Ale za jakou cenu?

Hřiby, které byste sbírat neměli. Hořké, jedovaté a chráněné

Kde naladíte digitální rádia a jaký mají program?

Benefit vázaný na výkon práce nemůže být od daně osvobozený

Daňový ráj pro prostitutky se nekoná, i ony musejí příjmy danit

Čínské automobilky krachují kvůli maržím a cenovým válkám

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Jak správná volba platebních metod zvyšuje konverze

Zvýší se jak zálohy OSVČ, tak paušální daň. Komu se co vyplatí?

IKEA představila kuličky se zcela novou chutí. Stojí 99 korun

Trackball Logitech MX Ergo: když myš stojí a kurzor běhá

Kde je v Česku nejvíc gigabitových přípojek?

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Nutriční terapeutka vysvětluje, kolik jíst příloh
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).