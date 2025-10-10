Sláva bramborám a dýním: recepty na rychlá jídla, která zvládne i začátečník

Podzim vnáší do našeho jídelníčku spoustu zeleniny a ovoce, které můžeme přetavit do jednoduchých a lahodných jídel. Důležitou roli hraje to správné koření.
Jak se vyznat ve varných typech brambor
Brambory jsou snad jednou z nejrozšířenějších příloh a tuzemskou plodinou, která má v našem jídelníčku bohaté zastoupení a je nesmírně variabilní. Pro každou úpravu je pak výhodný jiný, tzv. varný typ, a tuto informaci se dozvíme ze sáčku nebo od prodejce.
Druhy brambor a jejich využití
Varný typ A – Tuhé brambory, které se nerozvaří, najdeme pod označením salátové neboli varný typ A.
Varný typ B – Nejrozšířenějším a univerzálním druh, čili přílohové brambory. Nerozvaří se a zůstanou celistvé, i když je po uvaření promícháme s bylinkami.
Varný typ C – Moučné brambory s vysokým obsahem škrobu, vhodné na kaši, lze jimi i zahušťovat omáčky.
Rané brambory – jsou sklízeny v rozmezí od 16. května do 30. června před ukončením vegetace a mají nedozrálou, loupající se slupku. Jejich obchodování se připouští ještě v průběhu července.
Pozdní brambory - jsou sklízeny od 1. července a jsou určené pro letní, podzimní a zimní konzum, resp. pro dlouhodobé skladování až do jarních měsíců. Zároveň se využívají i pro zpracování na výrobky a polotovary.
Bramborák si žádá kmín
Mezi jednoduchá a rychlá jídla z brambor určitě patří bramborák, kde nesmí chybět česnek, majoránka a drcený český kmín, jehož chuť je dána vysokou koncentrací přírodních esenciálních olejů, jako jsou karvon, anethol či limonen.
Gratinované brambory i Aloo Gobi zvládnete za pár minut
Gratinované brambory se sýrem, patří k nejoblíbenějším a zároveň nejsnazším přílohám z brambor. Stačí základní surovinu nakrájet na tenčí plátky, naskládat na plech vymazaný olejem a posypat bílým kampotským pepřem a muškátovým oříškem. Pro sytější variantu zalijete smetanou a zasypete strouhaným sýrem. Dáte zapéct.
Za ochutnání stojí i indické jídlo Aloo Gobi, což jsou vlastně brambory s hráškem a květákem, který je také na podzim dostupný. ,,Základem je na oleji s cibulkou rozvonět římský kmín, zázvor, česnek, amchoor, garam masalu, chilli a kurkumu. Pak se směs koření zalije menším množstvím vody a 10 minut se v ní povaří pokrájené brambory. Pokud je potřeba trochu směs podlévejte a dalších 10 minut, pak připravte doměkka i růžičky květáku, dokud se voda zcela neodpaří,” radí z maďalu přípravou indického pokrmu Michaela Schneedorferová z kořenářství Království chuti.
Ratatouille klidně i ze zbytků zeleniny
Z brambor, ale i dalších sezónních surovin jako papriky, lilky, cukety, si můžete připravit ratatouille, které dochutíte stejnojmennou směsí koření, nebo přidáte aromatické bylinky, například tymián, rozmarýn, bazalku a oregano, doplněné o česnek a klidně i cibuli. Někdy se přidává i chilli, nebo majoránka. Vše se zapéká, nebo dusí.
Patatas bravas jako domácí street food
Zkusit byste mohli i pokrm patatas bravas, což jsou vlastně brambory, které uvaříte a následně osmažíte jako hranolky a podáváte je s rajčatovou salsou ochucenou uzenou paprikou, hořčicí, římským kmínem, chilli a cibulí.
Škubánky, co nejsou jen pro děti
Z brambor si také připravíte škubánky, ať už čerstvé nebo opečené, na sladko s mákem a tvarohem, nebo na slano posypané strouhaným sýrem a maštěné sádlem, přidat můžete i kysané zelí. Bramborové noky se zas skvěle hodí ke špenátu se slaninou nebo do bramborového buřtguláše.
Vařili jste někdy z dýně?
Dýně jsou na parádu i k jídlu
Dýně můžeme koupit okrasné, takové se nejí a pak odrůdy, které mají nejroztodivnější využití v kuchyni. A navíc jsou blahodárné pro naše tělo. Šťáva z dýně může pomáhat s lepším usínáním a zklidněním se a opražená jádra se mohou pochlubit vitamíny E a A, zinkem či nenasycenými mastnými kyselinami.
Jakou dýni vybrat? Záleží na využití. Kdo nechce dýni loupat, vsadí na hokkaido, jejíž slupka během tepelné úpravy změkne a dá se tak jíst. Dýně špagetová je nejjemnější chuti a má nejméně vtíravou dýňovou chuť, proto ji směle můžete předložit členům domácnosti, kteří dýně nemusí. Muškátová dýně se řadí mezi máslové, má krásnou výraznou barvu a velmi intenzivní chuť, což nemusí všem vyhovovat.
Dýně jako příloha, i hlavní chod
Základem všech uvedených pokrmů bude pyré, tedy uvařená, či upečená dýně (dle vaší preference), kterou jste dohladka umixovali.
Kaše k drůbeži
„Pokud do dýňového pyré přidáme dvě uvařené brambory, přidáme smetanu ke šlehání, mořskou sůl a kampotský pepř se šalvějí, tak získáme lahodnou krémovou přílohu například k minutkové drůbeži,” láká nás k vyzkoušení kořenářka.
Polévka na indický způsob
Chcete-li zkusit dýňovou polévku na indický způsob, budete potřebovat pár ne zcela běžných surovin. Základem bude opět dýňové pyré doplněné o kokosové mléko a indické koření Garam masala.
Sirup na Pumpkin Spice Latté
Pokud k pyré přidáme 2 hrnky vody, hrnek cukru, ½ čajové lžičky mleté vanilky a 2 čajové lžičky dýňového koření a povaříme 20 minut do zhoustnutí získáme sirup do kávy na ikonické Pumpkin Spice Latté. Obsažené koření v podobě skořice, zázvoru, muškátového oříšku hřebíčku, kardamomu a badyánu nás dobře zahřeje v chladných dnech.
VIDEO: Druhy dýní a na co se hodí
Marmeláda s dýní a jablky
Když dýňové pyré povaříme s kořením a želírovací látkou s citrusy nebo jablky, získáme výtečnou marmeládu.
Dýňový předkrm se sýrem
Hokkaido můžete i nakrájet na měsíčky, zakápnout olivovým olejem, okořenit pepřem a muškátovým oříškem, posypat sýrem s ušlechtilou plísní a ořechy a zapéct.
Quiche za pár minut
,,Z listového těsta, nivy a z osmahnuté dýně s listovým špenátem vytvoříme během chvíle chutný francouzský slaný koláč tzv. quiche. Na okořenění se bude hodit granulovaný česnek, mix italských bylinek jako rozmarýn, bazalka a oregano, delikátní bílý pepř a špetka muškátového květu,“ přidává svůj oblíbený recept kořenářka Michaela Schneedorferová.
Špagety bez špaget
Špagetová dýně se po upečení v troubě promění ve špagety. Opatrně je lžící vybereme a chováme se k nim jako ke těstovinovým špagetám, takže k nim během pečení dýně připravíme rajčatovou omáčku. K její přípravě stačí česnek na plátky nakrájený a zlehka opečený na oleji, doplněný o bazalku a rajčata v plechovce. Osolíte, opepříte a podáváte s pečenou špagetovou dýní a sýrem.
Jestli ale vůbec nemáte čas, vsypte plechovku rajčat do pánve se zpěněnou cibulkou a dochuťte kořenící směsí Pasta alla Trattoria, která v sobě má osm druhů koření a chuť vytáhne za vás. Pak už jen stačí smíchat se špagetovou dýní a posypat sýrem.