Tyhle dýně se mohou jíst i syrové, je v nich více vitamínů. Můžete je nastrouhat do salátu

Tyhle dýně se mohou jíst i syrové, je v nich více vitamínů. Můžete je nastrouhat do salátu

Redakce
Dnes
Syrová dýně hokkaidová nakrájená na kostky v bílé misce
Autor: Shutterstock
I když to je pro někoho překvapivá informace, některé druhy dýní se mohou jíst syrové – například hokkaidó, máslová nebo špagetová. Syrová dýně a její semínka mohou obsahovat o něco více vitamínů a minerálů. Na druhou stranu ale také méně antioxidantů než jejich vařené protějšky.

Dýně se staly trvalou součástí jídelníčku mnoha z nás. Mají své místo ve slaných i sladkých receptech, jak ví každý, kdo někdy řešil, co se třemi hokkaido dýněmi, kterými ho někdo obdaroval. Dýně navíc nemusíme dostávat ani kupovat, mnozí si je sami pěstují, protože to nevyžaduje žádné zvláštní nároky krom místa na zahrádce. 

Jíst se dají jak dýně, tak dýňová semínka, přičemž někdy to nevyžaduje ani tepelnou úpravu. Je ale dobré vědět, že v takovém případě jsou mezi syrovými a tepelně upravenými ingrediencemi rozdíly, zejména pokud jde o chuť, texturu a nutriční hodnotu.

Syrová dýně a dýňová semínka se mohou v porovnání s jejich vařenými protějšky mírně lišit v obsahu živin. Tepelná úprava často snižuje obsah vitamínů rozpustných ve vodě, včetně vitamínů skupiny B, jako je riboflavin, thiamin a niacin, a také vitamínu C, což dokládá například tato studie. Pečená či jinak zpracovaná dýně může také obsahovat o něco nižší množství vitamínu A, mědi a draslíku. 

Na druhou stranu, stejné množství tepelně upravené dýně v sobě má i o něco méně kalorií, ale rozdíl je to malý. 

Syrová versus vařená dýně

Ačkoli vaření může i v případě dýňivých semínek vést ke ztrátě mikroživin, jedna studie zjistila, že jejich pražení zvyšuje obsah antioxidantů, fenolů a flavonoidů. Namáčení a vaření semínek může také snížit množství sloučenin, které zhoršují vstřebávání důležitých minerálů v těle. 

Pečení semínek, zvláště při vysokých teplotách. může zvýšit tvorbu polycyklických aromatických uhlovodíků, což jsou škodlivé sloučeniny, které jsou považovány za karcinogenní. 

Shrnutí: Sečteno a podtrženo, syrová dýně má o něco vyšší obsah ve vodě rozpustných vitamínů a dalších živin ve srovnání s vařenou. Syrová dýňová semínka však mohou obsahovat méně antioxidantů a více látek zabraňujících vstřebávání potřebných živin než pražená semínka.

Dýně a dýňová semínka také za syrova chutnají trochu jinak, než když je uvaříte či upečete. Syrová dýně, jako například hokkaidó nebo máslová, má svěží, ale mírně nahořklou chuť a poměrně dost vláknitou texturu. Proto se jen těžko dá syrová jíst vcelku, obvykle je potřeba ji rozmixovat nebo nastrouhat. Vařená dýně je sladší, chutná podobně jako batáty. 

Syrová dýňová semínka mají velmi jemnou chuť, ale jejich rozkousání je náročnější. Proto je mnoho lidí raději peče, což jim dodává pikantní, oříškovou chuť a křupavější texturu.

Shrnutí: Syrová dýně je vláknitější a méně sladká než vařené varianty, zatímco syrová dýňová semínka nemjí tak výraznou chuť jako pražená. 

Galerie: Tohle jsou neznámější druhy dýní

Je konzumace syrové dýně bezpečná?

Konzumace syrových potravin může zvýšit riziko otravy jídlem. To platí zejména pro syrová dýňová semínka, která mohou obsahovat škodlivé bakterie, jako je Salmonella a E. coli. Příznakem nákazy je průjem, zvracení, horečka a žaludeční křeče. Klíčení ani sušení tyto patogeny zcela neodstraní. Na druhou stranu, je tento způsob nákazy dost vzácný. 

Pokud se těchto infekcí bojíte, dýni i semínka raději tepelně upravte. Semínka můžete skladovat ve vzduchotěsné nádobě, spotřebovat byste je měli do dvou až tří měsíců. 

Syrová dýně, zvláště pokud jí člověk sní větší množství najednou, může také způsobit bolest břicha a nadýmání kvůli vysokému obsahu vlákniny. 

Shrnutí: Syrová dýně a její semínka mohou obsahovat škodlivé bakterie, které způsobují infekce trávicí soustavy, je to však poměrně vzácné. 

Jak jíst syrovou dýni

Existuje mnoho způsobů, jak si vychutnat dýni a dýňová semínka, ať už syrové nebo vařené. Syrovou dýni můžete rozmixovat a smíchat s tvarohem nebo nastrouhat a použít třeba do salátů nebo na obložené chleby. 

Dýni můžete použít při vaření polévek, můžete ji péct se zeleninou na mnoho způsobů, vynikající bývají recepty s kari, lze z ní udělat i omáčku k těstovinám nebo sladký koláč. 

Dýňová semínka lze jíst samotná jako rychlý zdroj energie, ale opečená díky své křupavosti dodají na zajímavosti polévkám, těstovinám, salátům i sendvičům. 

