Vyznejte se v kuřatech. Takhle se liší selské od venkovského, olivová nežijí déle než ta z velkochovů

Na českém trhu najdeme opravdu pestrou škálu názvů pro kuřata, která nabízí jak kamenné obchody, tak e-shopy s potravinami. Zajímalo nás, jaké jsou mezi jednotlivými kuřaty rozdíly, zejména v délce jejich života, respektive výkrmu, složení krmiva a tom, odkud pocházejí.

Běžné kuře žije kratší dobu, než čekáte

Kdybychom kuřeti dopřáli čas, dorostlo by za normálních podmínek do své dospělosti za sto dní. To mu ale velkochovy nenabízí. Čas jsou peníze, nebo tedy krmivo, energie, práce, provoz.

„Délka výkrmu standardních kuřat je 35 dní, ale dle potřeby porážek či podle hmotnosti se občas kuřata mohou vyskladnit i dříve (32–35 dní), kuřata jsou šlechtěna na stále kratší dobu výkrmu a nově se šlechtí i různé typy kuřat s delší délkou výkrmu, nižším denním přírůstkem a vyšší konverzí krmiva,“ říká pro server Vitalia.cz Gabriela Dlouhá, předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářská unie.

Aby kuřata za měsíc stihla dorůst do požadované váhy (cca kilo a půl až dva kilogramy), je potřeba jejich růst urychlit, ať už krmením, nebo světelným režimem. „Nejdříve se svítí 23 hod. a pak 6 hodin tmy do konce výkrmu. Případně místo 6 hodin tmy v kuse, jen 4 hodiny tmy v kuse a pak ještě 2 hodiny tmy. Případně se konkrétní světelný program stanovuje individuálně podle zkušeností na farmě a je to dáno z důvodu, aby se kuřata najedla a napila,“ vysvětluje Gabriela Dlouhá.





Selské kuře nemusí být ze statku

Pokud chcete kuře, které prožije delší život v méně intenzivním chovu, možná si v obchodech vybíráte balíčky, na nichž jsou líbivější názvy než jen „chlazené kuře“ nebo „kuře bez drobů“. Sáhnete po kuřeti selském, venkovském či kuřátku z Moravy. Jenže znamená takový název něco víc a je vůbec možné tyto názvy používat pro běžná kuřata?

„Uvedení Selské kuře nebo Venkovské kuře je možné. Musí být však patrné, proč je takto výrobek označený. Například “Zlaté kuře„ a na etiketě je uvedeno, že je vysoká kvalita masa ovlivněna delší dobou výkrmu nebo je speciálně šlechtěné s přirozeně žlutým zbarvením,“ říká Petr Vorlíček, tiskový mluvčí veterinární správy, a doplňuje, že v případě uvedení „Kuřátko z Moravy“ je toto rovněž možné.

Zákazník však nesmí být uváděn v omyl ohledně místa původu potraviny, proto by takové kuře mělo být opravdu z Moravy. Název každopádně může znít sympaticky, ale o vlastnostech kuřete jako takového neříká nic. A název Selský nemusí znamenat – a neznamená – že kuře vyrostlo na statku.

Podle legislativy musí čerstvé balené kuře obsahovat povinné údaje: zákonný název, čisté množství potraviny

datum použitelnosti – u drůbežího masa „spotřebujte do“

údaje o skladování

jméno nebo obchodní název a adresa provozovatele potravinářského podniku

země původu nebo místo provenience – u drůbežího masa je uvedení povinné

dobrovolné je zde možné uvedení např. „česká potravina“ (buď slovně, nebo graficky)

pokud jsou potraviny baleny v některých plynech, tak uvedení „baleno v ochranné atmosféře“

třída jakosti (u drůbeže A, nebo B)

dále se uvádí označení šarže

živočišné produkty musí být označeny i identifikačním označením, jde o tzv. „ovál“

je také povinnost uvést u čerstvého drůbežího masa celkovou cenu a cenu za hmotnostní jednotku (míněno Kč/kg).

Kuřata, která koupíte mj. na Rohlik.cz

Olivové kuře

Výrobce: Aggelakis v Řecku

Krmivo: „Toto kuře je krmeno 100% rostlinnou stravou, která obsahuje 55 % kukuřice a 2 % řeckého panenského olivového oleje. Díky této kombinaci získává jemnou texturu a zlatavou barvu,“ říká tisková mluvčí Rohlik.cz Denisa Ladka Morgensteinová.

Doba výkrmu: cca 33 dní

Cena za kg: cca 188,90 Kč

Údlické farmářské kuře

Výrobce: Rodinná farma Vaigl a syn v Údlicích

Krmivo: Vlastní rostlinná strava

Doba výkrmu: minimálně 40 dní (běžně 35 dní)

Cena za kg: 136,20 Kč

MASO! kuře celé

Jde o vlastní značku Rohlik.cz MASO!

Výrobce: Farma DRUHAZ

Krmivo: Směs bez GMO složek výhradně z české produkce. „Kuřata jsou chována na podestýlce ze slámy a díky dostatku prostoru a delší době výkrmu mají pevnou svalovinu a bohatou chuť,“ doplňuje tisková mluvčí Rohlik.cz.

Doba výkrmu: 55 dní (běžně 35 dní)

Cena za kg: 159,90 Kč

Farmářské kuře z Hrádku celé

Výrobce: Farma DRUHAZ v Sedlčanech

Krmivo: Výhradně česká směs bez přídavných léčiv

„Díky tomu a o 20 procent většímu prostoru ve srovnání s běžnými chovy je jejich maso chutnější a strukturovanější,“ popisuje mluvčí.

Doba výkrmu: s prodlouženou dobou výkrmu až na 40 dní (běžně 35 dní)

Cena za kg: 136,20 Kč

Kuře, které koupíte mj. na Košik.cz

Selské kuře

Kuřata nejsou v průběhu výkrmu léčena. Selské kuře splňuje parametry „certifikovaného kuřete“, tj. kuřete s označením z extenzivního chovu.

Výrobce: Rabbit Trhový Štěpánov

Krmivo: „Naše Selské kuře splňuje 95 procent toho, co požaduje Albert pro svoje Královské kuře. Roste pomaleji, proto má v krmné dávce nižší obsah sóji a vyšší obsah obilovin, kukuřice apod. Aby kuře dobře rostlo, potřebuje hlavně dusíkaté látky a energii, a protože tato kuřata rostou dlouho a my nepotřebujeme, aby po 56 dnech měla pět kilo, krmení je slabší na živiny,“ vysvětluje Tomáš Beránek ze společnosti Rabbit.

Doba výkrmu: obvykle 56 dní

Cena za kg: 139,90 Kč

Selské kuře Autor: Vitalia.cz

Kuřata, která koupíte mj. v Lidlu

Mluvčí Lidlu nám napsala, že kuřata odebírají od vícero dodavatelů, jsou krmena vyváženou stravou. Doba výkrmu může být až více než 56 dní. Podrobnosti o jednotlivých kuřatech jsme se ale nedozvěděli, v tabulkách jsme vycházeli z etiket daných kuřat, nebo z údajů přímo od chovatele.

Kuře bez drobů, Řezníkova čerstvá porce

Výrobce: Drůbežářský závod Klatovy

Krmivo: ?

Doba výkrmu: ? (běžně 35 dní)

Cena za kg: 84,90 Kč

Kuře bez drobů Autor: Vitalia.cz

Z farmy na stůl, Řezníkova čerstvá porce

Výška podestýlky je alespoň 10 cm. Welfare chov.

Výrobce: České farmy (Vodňanská drůbež)

Krmivo: Nutričně vyvážené krmivo s vyšším obsahem kukuřice

Doba výkrmu: minimálně 38 dní (běžně 35 dní)

Cena za kg: 119,90 Kč

Z farmy na stůl Autor: Vitalia.cz

Venkovské kuře

Má delší výkrm v halovém chovu s hlubší podestýlkou, větším prostorem pro pohyb, balíky na hale pro možnost hraní.

Výrobce: Rabbit Trhový Štěpánov (kuře z fotografie je z farmy Dubějovice)

Krmivo: „Krmivo má méně dusíkaté než konvenční kuře a obsahuje barviva, aby bylo na první pohled vidět, že jde o jiné kuře,“ říká Tomáš Beránek, veterinář a manažer živočišné výroby společnosti Rabbit.

Doba výkrmu: 38–40 (běžně 35 dní)

Cena za kg: 144,90 Kč

Venkovské kuře Autor: Vitalia.cz

Kuřata, která koupíte mj. v Bille

Kuře s rodokmenem

Na stránkách www.kuresrodokmenem.cz podle tzv. rodného čísla můžete dosledovat původ konkrétního kuřete – vyčetli jsme, že námi focené kuře vyrostlo v jedné ze tří hal s celkovou kapacitou 74 000 ks kuřat. Doba výkrmu se bohužel dohledat na webu nedá. Pro server Vitalia.cz ji doplnil tiskový mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.

Výrobce: Výkrm Tagrea Albrechtice nad Vltavou (Vodňanská drůbež)

Krmivo: Kukuřice, sójový šrot z loupaných semínek, pšenice, vitamíny A a D, stopové prvky a antioxidanty (údaje z webu díky rodnému číslu)

Doba výkrmu: Přesahuje 50 dní (běžně 35 dní)

Cena za kg: 119,90 Kč

Kuře s rodokmenem Autor: Vitalia.cz

Kuře bez drobů, Vocílka

Privátní značka společnosti Billa. Jsou uvedené pouze údaje, které jsme vyčetli z etikety. Společnosti Billa nám ani po urgenci bližší info o kuřeti nedodala.

Výrobce: Drůbežářský závod Klatovy (vždy jde o české kuřecí)

Krmivo: ?

Doba výkrmu: ? (běžně 35 dní)

Cena za kg: 84,90 Kč

Kuře Vocílka – Billa Autor: Vitalia.cz

Kuřata, která koupíte mj. v Kauflandu

Zlaté kuře

Výrobce: Vodňanská drůbež

„Dlouhá doba výkrmu i žluté zabarvení jsou specifické pro toto plemeno, zabarvení dále ovlivňuje zvýšený obsah kukuřice v krmné směsi,“ uvádí tiskový mluvčí Agrofertu, potažmo Vodňanské drůbeže, Pavel Heřmanský.

Krmivo: Složení krmných směsí je součástí obchodního tajemství Vodňanské drůbeže. „Můžeme prozradit, že obsahuje mimo jiné české obilí a českou kukuřici a plní všechny příslušné české i evropské normy,“ dodává Pavel Heřmanský.

Doba výkrmu: přesahuje 50 dní (běžně 35 dní)

Cena za kg: cca 155 Kč

Zlaté kuře Autor: Vodnanskadrubez.cz

Kuře celé kuchané bez drobů, Kuřátko z Moravy Jarmark

Menší kuřátko jen z moravských farem. Jarmark je privátní značka Kauflandu. Jak dlouhá je doba výkrmu, jsme zjišťovali u tiskové mluvčí Kauflandu, odpověď jsme nedostali.

Výrobce: RACIOLA, Uherský Brod

Krmivo: Pečlivě sestavená krmná směs – etiketa

Doba výkrmu: ? (běžně 35 dní)

Cena za kg: 91,90 Kč

Kuřátko z Moravy – Kaufland Autor: Vitalia.cz

Bio kuře celé

Biokuřata jsou chována tradičním způsobem na čerstvém vzduchu, mají dostatek volného prostoru, výběhy a pastviny. Fyzická aktivita a pastva jsou rozhodující vlivy pro vyšší kvalitu biokuřecího.

Výrobce: Biopark Lipová

Krmivo: Kvalitní a rozmanité přírodní biokrmivo neobsahuje antibiotika, hormony či geneticky modifikované suroviny – údaje z webu.

Doba výkrmu: „Kuřata rostou přirozeně a téměř 3× déle než brojleři z komerčních chovů,“ píše na webu výrobce Biopark. Přesný počet dní uveden není. (běžně 35 dní)

Cena za kg: 251,90 Kč

Biokuře Autor: Vitalia.cz

Kuřata, která koupíte mj. v Albertu

Královské kuře Albert premium (Albert)

Větší prostor pro více pohybu. Způsob chovu v extenzivní hale, ve které platí speciální podmínky pro chov – například minimální věk při porážce drůbeže (u kuřat nejméně 56 dní) a hustota ustájení na metru čtverečním podlahové plochy (u kuřat není vyšší než 15 ks, nejvýše však 25 kg živé hmotnosti). Máme potvrzeno, že jde o prakticky stejné kuře, jaké nabízí Rabbit Trhový Štěpánov pod názvem Selské kuře, viz výše.

Výrobce: Rabbit Trhový Štěpánov

Krmivo: Nutričně vyvážené – etiketa

Doba výkrmu: min. 56 dní

Cena za kg: 154 Kč

Královské kuře Autor: Vitalia.cz

Kuře celé bez drobů, Albertovo čerstvé kuře (Albert)

Výrobce: Vodňanská drůbež

Krmivo: ?

Doba výkrmu: ?

Cena za kg: 84,90 Kč





Kuře celé bez drobů, Albertovo čerstvé kuře Autor: Vitalia.cz

Prémiová kuřata nejsou to, co vždy chceme

Většina z nás asi nechce, aby kuře, které máme na talíři, žilo jen měsíc ve velkochovu, určitě bychom raději dali přednost kuřeti ze dvorku od babičky. Ale pak je tu cena, která hraje významnou roli. Sice jsme proti klecovým vejcům, ale v akci jim stále dáváme přednost, tak i v případě kuřat z velkochovu je ve většině případů kupujeme nejvíc.

„Až 70 procent kuřat se v Česku prodá v akcích a pomalu rostoucí a různá prémiová kuřata jsou spíše doplněk sortimentu. Pomalu rostoucích kuřat se v České republice z celkově 140 mil. ks vykrmených vykrmí okolo 2,8 mil. ks a pro příští rok je plánován nárůst cca o 300 tis. ks, což je asi 0,1 %,“ řekla nám Gabriela Dlouhá.

Až 85 procent konvenčních kuřat prodá i Rabbit Trhový Štěpánov, který měsíčně zpracuje na dva miliony těchto zvířat. Nicméně zájem o kuřata, která žijí déle, stoupá. „Prodej venkovských kuřat je stabilní, naproti tomu prodej selských kuřat, se kterým jsem začali asi před dvěma lety, narůstá. Nejdříve jsme byli na jednom procentu našeho objemu, letos jsme asi na patnácti procentech,“ upozorňuje na poptávku po pomalu rostoucích kuřatech Tomáš Beránek.

Pozn. Ceny již nemusí být nyní aktuální, kuřata byla focena v průběhu několika dnů.