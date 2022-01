Čeští výrobci nabízejí vědou ověřené produkty s bylinkami

Zázvor v kapslích a smrk v sirupu

Jedním z výrobců, který uvádí výsledky výzkumů VÚPP do praxe, je společnost Kitl z Jablonce nad Nisou. Mimo jiné produkty nabízí zázvorové kapsle Eligin, které mohou působit preventivně vůči onemocnění. Jde o přípravek na podporu imunity, a to zejména díky zázvoru, který brání vstupu virů do buněk, pomáhá udržovat normální hladinu cukru a tuků v krvi a má antioxidační účinek. Eligin je vhodný pro dospělé a děti od šesti let věku.

Dalším výrobkem je bio sirup z mladých smrkových výhonků obohacený vitamínem C, který mohou konzumovat již děti starší jednoho roku: „Smrkové výhonky se při nachlazení využívaly v tradičním lidovém léčitelství a Smrkáček na tyto tradice navazuje. Mladé smrkové výhonky přispívají k normální funkci dýchacího systému. Vitamín C přispívá k normální funkci imunitního systému,“ uvádí výrobce v souladu se schválenými účinky Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

Zdraví v (růžové) láhvi

Za zmínku stojí také další produkt stejného výrobce, a to Syrob Růžový květ, který je vhodný k domácí přípravě limonád i koktejlů.

Je vyráběn za použití světově unikátní české technologie přírodní konzervace prostřednictvím extraktu z lístků růže stolisté, které mají silné konzervační a antibakteriální účinky.

Tento růžový sirup vznikl rovněž ve spolupráci s českými vědci, v tomto případě i z Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praha pod vedením Romana Pavely.

Podrobnější informace, nejen o uvedených produktech, mohou zájemci získat na webu společnosti Kitl.

Rakytníkové sirupy

Dalším výrobcem, který aplikuje poznatky vědy a výzkumu VÚPP do svých produktů, je rodinná firma Cvrček se sídlem ve Lhotě pod Libčany ve Východočeském kraji. Ta se soustředí především na zpracování rakytníku řešetlákového, ale i dalších bylinek nebo ovoce.

Právě rakytník má totiž mimořádně hojivé a léčebné účinky, zvyšuje přirozenou obranyschopnost organismu, normální stav pokožky či trávení nebo činnost kardiovaskulárního systému. Proto je tato rostlina součástí celé řady produktů od uvedené firmy, například produktu „Rakytník a citron sirup“.



Autor: Depositphotos Rakytník se postupně stává hvězdou mezi přírodními prostředky pro zdraví

Nové potraviny s bylinkami

Přímo ve spolupráci s VÚPP pak vznikl v rámci projektu „České bylinky pro nové potraviny podporující zdraví populace“ produkt s názvem „Půlnoční čaj pro klidný spánek“. Obsahuje bylinky známé pro své relaxační účinky, jako jsou levandule, meduňka či fenykl.

Aktuální nabídku a možnost zakoupit si nejen popisované výrobky prostřednictvím e-shopu najdou zájemci na webu výrobce Rakytník Cvrček, k dostání jsou ale také na téměř dvou tisících odběrních míst.

Ověřeno tradicí i vědou

Všechny uvedené produkty přitom nepatří mezi takové, které jsou známé v širší spotřebitelské veřejnosti. Což je docela škoda, protože jde o výrobky, které vznikly na základě seriózních výzkumů a nejnovějších vědeckých poznatků. To je nepochybně vyšší přidaná hodnota než často jen emotivní marketingová doporučení ke zvýšené konzumaci, poukazující na ne vždy doložená zdravotní pozitiva.

Jak si mohou na výše zmiňovaných webových stránkách spotřebitelé také zjistit, nejde navíc o nějaké luxusní a drahé výrobky, což je v současné době růstu cen potravin další bonus.

Dodat lze jen, že ve všech případech jde také o již schválené užitné vzory, na rozdíl od řady zázračných potravinových doplňků, jejichž uvedení na trh v praxi podléhá jen nahlašovací povinnosti.