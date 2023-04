Proč mi v restauraci nedají kávu do vlastního kelímku a oběd do přinesené krabičky? Protože nemusí

Pro kontakt s potravinami, i z hlediska hygienických požadavků, jsou nejvhodnější klasické materiály jako je sklo, keramika, porcelán a kvalitní nerezová ocel. Pakliže ale často navštěvujete kavárny nebo restaurace s tím, že si zde nakupujete jídlo s sebou, obvykle s těmito materiály nepřijdete až tak často do kontaktu.

Protože od loňského podzimu platí zákaz uvádět do oběhu mj. plastové příbory, brčka, nádoby na potraviny a kelímky z expandovaného polystyrénu, koupíte si dnes kávu například v kompostovatelném kelímku (případně využijete Otoč kelímek), nebo v papírové krabičce (či REkrabičce).

Od podzimu 2022 platí zákaz uvádění těchto výrobků na trh plastové vatové tyčinky

plastové příbory (včetně hůlek), talíře, brčka, míchátka

tyčky k balonkům

nádoby na potraviny z expandovaného polystyrénu

kelímky z expandovaného polystyrénu

nádoby na nápoje z expandovaného polystyrénu

zákaz oxo-rozložitelných plastů je kompletní

a vztahuje se na všechny plastové výrobky – kelímky z expandovaného polystyrénu

a vztahuje se na všechny plastové výrobky – kelímky z expandovaného polystyrénu nádoby na nápoje z expandovaného polystyrénu

zákaz oxo-rozložitelných plastů je kompletní a vztahuje se na všechny plastové výrobky

Jenže, co když chcete šetřit zejména jednorázovými odnosovými krabičkami nebo kelímky, co když si chcete přinést vlastní nádobu? Je prodejce potravin povinen vám kávu nalít i do vašeho thermo hrnku a jídlo naservírovat do vašeho jídlonosiče?

Nejčastější otázky ohledně předávání jídel a nápojů do vlastních nádob

Odpovědi uvádí Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP)

Je legislativně zakázáno nalévání nápojů nebo plnění pokrmů do zákazníkem přinesených nádob nebo opakovaně naplnit jednorázový kelímek?

Odpověď HSHMP: Platná legislativa žádný zákaz nalévání nebo plnění pokrmů do přinesených nádob zákazníkem ani opětovné plnění jednorázového kelímku v držení zákazníka nezakazuje. Nicméně provozovatel stánku nebo restaurace musí mít k takové činnosti vytvořeny podmínky, které musí zajistit, aby uvedené nádoby nekontaminovaly jeho provozovnu a vydávané nápoje nebo pokrmy.

Je nutné si také uvědomit, že v případě prodeje potravin do nádob či dalších obalů přinesených konečnými spotřebiteli nemá provozovatel možnost ovlivnit hygienický stav přinesených nádob/obalů. Tato skutečnost musí být řešena provozovatelem potravinářského podniku v rámci vnitřních postupů založených na zásadách HACCP.

Tyto postupy musí zaručit, že nedojde ke kontaminaci jím prodávaných potravin dalším spotřebitelům či ke kontaminaci surovin, z nichž jsou tyto potraviny či pokrmy vyráběny. Jako příklad lze uvést to, že musí být nastavena taková opatření, aby nedošlo ke styku prodávaných potravin s povrchy, na kterých byla položena spotřebitelem přinesená nádoba apod.

Může provozovatel stánku nebo restaurace odmítnout naplnit donesenou nádobu zákazníkem?





Odpověď HSHMP: Může. Například z důvodu možné kontaminace jeho provozních zařízení, protože nemá pro tuto činnost vytvořeny dostatečné podmínky. Důvodem může být i obava, že přinesená nádoba může být např. znečištěná (ač zákazník tvrdí, že je čistá). V případě následných zdravotních problémů zákazníka bude provozovatel obtížně prokazovat, že zdravotní obtíže vznikly v důsledku znečištěného obalu zákazníka a nezpůsobil je vlastní vydaný nápoj.

Může provozovatel stánku nebo restaurace sám odebírat prázdné jednorázové kelímky od zákazníků (případně je posbírat), ty v zázemí umývat a následně opětovně v nich vydávat nápoj?

Odpověď HSHMP: Nemůže. Provozovatelům stánků a restaurací opětovné používání jednorázových obalů k opakovanému použití zakazuje platná legislativa. Rozdíl oproti odpovědi na otázku č. 1 vyplývá ze skutečnosti, že zákazníkem obdržený jednorázový kelímek je ve vlastnictví zákazníka, a ne provozovatele podniku. Zákazník po opětovném naplnění pije ze svého kelímku.

Můžu v kavárně používat nerezová nebo bambusová brčka opakovaně?

Odpověď HSHMP: Brčka k opakovanému použití v kavárně nebo restauraci nejsou příliš vhodná, protože jejich úzký vnitřní prostor je obtížně čistitelný. Běžný způsob mytí nemusí být dostatečný pro odstranění zbytků nápojů a slin předchozího zákazníka. Existuje zde riziko mikrobiální kontaminace nebo přenosu patogenů. Pro tato zařízení spíše doporučujeme používání jednorázových brček z ekologických, v přírodě rozložitelných materiálů. Pro zákazníky, kteří mají zájem o své ekologické chování je pak řešením nosit si vlastní, např. nerezové brčko, které si zákazník sám pomocí čistících štětečků doma umyje.

Jaké jsou hygienické požadavky na papírová brčka?

Odpověď HSHMP: Mimo tzv. „zdravotní nezávadnosti“, která by měla být deklarována dodavatelem, musí brčko splňovat i požadavek na odolnost pro dané použití – brčko by mělo zůstat funkční po dobu konzumace nápoje. Současně nesmí senzoricky ovlivňovat konzumovaný nápoj. I tyto vlastnosti by měl garantovat dodavatel.

Je možné ve stánku nebo restauraci používat vratné plastové kelímky?

Odpověď HSHMP: Ano. Používání vratného nádobí, např. ze skla nebo porcelánu, je zcela běžná praxe. Zásadním rozdílem u plastového vratného nádobí je nejen výrazně nižší odolnost plastu (např. polypropylenu) vůči mechanickému poškození, ale i nižší tepelná odolnost. To je nutné respektovat při mytí tohoto nádobí a volit vhodné mycí postupy. Plast rovněž může snáze adsorbovat pachy některých potravin.

Nádobí s poškozeným povrchem je nutné vyřadit z používání. Vyřazovat plastové nádobí s poškozeným povrchem je obzvlášť důležité u tzv. „melaminového“ nádobí, u kterého může narušením povrchu docházet ke zvyšování migrace formaldehydu a melaminu a překročení bezpečných limitů pro migraci těchto látek.