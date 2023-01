Proč letos tolik lidí trpí virózami? Přišly dřív a všechny najednou

RS virózy měly odlišný průběh

Tento „koktejl“ bacilů pacienti pocítili zejména v prosinci, kdy malé děti kvůli infekci RS virem naplnily ordinace, pohotovosti i nemocniční lůžka. Například ve Fakultní nemocnici (FN) Motol o vánočních svátcích na urgentním příjmu ošetřili 2000 dětí. Od 19. do 31. prosince 2022 tady hospitalizovali 104 dětí. „Z 80 % se jednalo o děti do 1 roku věku, včetně novorozenců, tedy do 28 dnů věku. Polovina malých dětí přišla s výraznou dušností, měly známky respiračního selhání, byla zavedená léčba kyslíkem, ev. i neinvazivní plicní ventilace,“ popisuje Jana Tejnická, primářka Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol.

Rodiče dětí i pacienti popisují letošní vlnu RS infekcí jako poměrně agresivní. Tedy s horečkami, nechutenstvím, malátností, zvracením nebo dlouhotrvajícím kašlem. „Všichni říkají, že letos jsou virózy docela nepříjemné. Že ty horečky jsou docela vysoké, že to trvá dlouho a rýma a kašel jsou intenzivní, takže dokáží na deset až 14 dnů vyřadit z provozu,“ popisuje zkušenosti od pacientů Pavel Dlouhý, který je předsedou Společnosti infekčního lékařství a vede Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Viry přišly loni dříve

Nabízí se tedy otázka, zda je letošní průběh sezóny respiračních nemocí atypický. Podle kompetentních úřadů i oslovených lékařů ano.

„Letošní sezóna je specifická tím, že vrchol infekcí RS viry přišel dříve. Nástup infekcí je někdy v listopadu s tím, že vrchol přichází v lednu. Letos to ale bylo už v prosinci,“ popisuje neonatolog Zbyněk Straňák, jenž pracuje jako primář novorozeneckého oddělení Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, kde mimo jiné řeší kvůli RS virům podávání monoklonálních protilátek rizikovým novorozencům.





Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) 12. prosince uvedlo na webu, že aktivita RS viru byla vyšší a začala dříve než v sezónách před pandemií covid-19. A dodává, že změnu v pravidelné sezónnosti aktivity RS viru v Evropě způsobilo „zavedení nefarmaceutických intervencí ke kontrole cirkulace viru SARS-CoV-2“.

Atypická je podle Pavla Dlouhého i sezóna chřipky. „Zvláštností letošní zimy je, že nástup epidemie chřipky byla asi o tři týdny dříve než v jiných letech, kdy k němu obvykle docházelo v lednu s vrcholem na přelomu ledna a února. Tentokrát chřipka přišla už před Vánoci,“ popisuje lékař.

Nastal souběh několika patogenů

A tak se chřipka a RS virus potkaly ve větší míře, což není úplně obvyklé. A k nim se přidal i celoročně cirkulující SARS-CoV-2. „Situace se nehodnotí snadno, neboť v současnosti se ve vyšší míře uplatňuje několik původců respiračních onemocnění, kteří současně vedle sebe cirkulují v populaci, zejména viry chřipky, SARS-CoV-2 a RS virus,“ komentoval stav k 12. prosinci Jan Kynčl, vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ.

Stává se proto, že lidé onemocní i několika viry naráz. „Říká se tomu duální infekce a není to výjimečné. Pacienti s chřipkou mají i covid nebo RS virus. Může se to různě kombinovat a není to nic překvapivého,“ podotýká Pavel Dlouhý.

Navíc to znamená, že nemocniční infekční oddělení jsou v permanentním zápřahu. „Chřipka zdaleka neskončila a epidemie je skutečně silná. Na našem infekčním oddělení mám dnes (3. ledna, pozn. red.) 26 pacientů, z toho čtyři jsou na JIP na ventilátoru. Tak vysoký počet pacientů s chřipkou nepamatujeme 20 let,“ popisuje primář Pavel Dlouhý a dodává, že další pacienti jsou i na jiných odděleních, jakými jsou interna či plicní. „A mám informace, že je to podobné ve všech nemocnicích,“ dodává s tím, že z 26 pacientů jich má duální infekci pět.

V nemocnici končí především senioři starší 65 let. Lékař vidí příčinu v tom, že za poslední dva roky tady žádná velká chřipková vlna nebyla. Nemoc vytlačila opatření spojená s covidem. „Pokud tak dlouho imunita nebyla kvůli absenci nemoci posílena, může se stát, že průběh chřipky je závažnější. Druhou příčinou je nejspíše to, že se očkovalo více proti covidu a do očkování proti chřipce se lidem nechtělo,“ míní lékař. Podle něj mezi svátky hlásili hygienikům 16 pacientů z chřipkou, z nichž jen jeden byl očkovaný.

Čísla zatím jen ke chřipce a covidu

SZÚ uvedl, že do 30. prosince 2022 bylo kvůli chřipce hospitalizováno 75 pacientů na lůžkách intenzivní péče (JIP), v 18 případech z nich nemocní zemřeli. „Úmrtí na závažný průběh chřipkové infekce máme hlášena především u osob ve věku nad 65 let, kdy šlo o 16 případů. 2 úmrtí pak spadají do kategorie 25–64 let,“ uvádí SZÚ v posledním hlášení k respiračním infekcím z 2. ledna.

Web ministerstva pak doplňuje, že s covidem je k 5. lednu hospitalizováno 623 pacientů, z toho 43 z nich je JIP, přičemž na toto onemocnění denně někdo zemře. Ve středu 4. ledna statistiky ministerstva uvádí 2 zemřelé, o den dříve 12. Celkem si covid vyžádal již 42 178 životů.

„Vypadá to, že tady covid není, ale to je jenom iluze. On stále je, pacienti s nimi jsou stále hospitalizovaní, nekončí ovšem oproti minulým obdobím na JIP, ale na standardních lůžkách, kde také, protože jsou to velmi křehcí senioři, umírají,“ podotýká Pavel Dlouhý s tím, že průměrný věk hospitalizovaných je mezi 75 a 80 lety věku.

Dřív začne, dřív skončí? Nemusí

U RS viru statistiky nejsou k dispozici, protože RS virus nepatří v Evropě mezi povinně hlášená onemocnění. „Centrálně data zatím nejsou. Jedině izolovaná data z jednotlivých pracovišť, která se RS viru více věnují (např. dětská klinika Bulovka, pracoviště v Motole apod.),“ uvedla mluvčí SZÚ Štěpánka Čechová.

Otázkou je, zda atypický průběh znamená, že sezóna akutních respiračních infekcí by mohla skončit dříve. Podle Pavla Dlouhého to tak být nemusí. Odhaduje, že náročný z hlediska počtu nemocných bude ještě přinejmenším leden. „Pak nepochybně dojde k poklesu, ale jestli to bude už na konci ledna, nebo až na konci února, to jsou nyní opravdu jen spekulace,“ dodává infektolog.